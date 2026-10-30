Tự ý tiết lộ thông tin riêng tư của trẻ lên mạng có thể bị phạt tiền

Người tự ý công khai hình ảnh hoặc thông tin gia đình của trẻ em trên mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý theo quy định có thể bị phạt từ 20–30 triệu đồng.

Việc đăng tải hình ảnh và thông tin cá nhân của trẻ em lên mạng xã hội cần tuân thủ các quy định về bảo vệ đời sống riêng tư. Theo Điều 32 Nghị định 98/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 16/5/2026, hành vi công bố, tiết lộ thông tin riêng tư của trẻ em khi chưa có sự đồng ý theo quy định có thể bị xử phạt hành chính từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng, thông tin trên báo Lao Động.

Các thông tin thuộc phạm vi bảo vệ gồm tên, tuổi, hình ảnh cá nhân, đặc điểm nhận dạng, tình trạng sức khỏe, thông tin ghi trong bệnh án, số điện thoại, địa chỉ nơi ở, quê quán, trường học, lớp học, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè. Thông tin về thành viên gia đình, người chăm sóc trẻ, tài sản cá nhân và dịch vụ cung cấp cho trẻ cũng thuộc nhóm thông tin cần được bảo vệ.

Theo quy định, việc công bố hoặc tiết lộ những thông tin trên mà không có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc, người giám hộ và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên có thể bị xử phạt. Quy định áp dụng với các hành vi đăng tải thông tin riêng tư trái phép, kể cả trên những nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook và TikTok.

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị buộc xin lỗi khi có yêu cầu, đồng thời phải thu hồi, xóa hoặc gỡ bỏ các thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em đã công bố.

Quy định này đặt ra yêu cầu đối với phụ huynh, nhà trường và người dùng mạng xã hội trong việc cân nhắc trước khi đăng hình ảnh hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến trẻ. Những nội dung tưởng như vô hại, chẳng hạn ảnh đồng phục có tên trường, thông tin lớp học hay địa chỉ gia đình, cũng có thể làm lộ dữ liệu riêng tư nếu được công khai không đúng quy định.