Từ năm 2027, trợ cấp thất nghiệp tối đa đạt 28,5 triệu đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng tăng kéo theo mức trần trợ cấp thất nghiệp được điều chỉnh. Tuy nhiên, số tiền thực nhận phụ thuộc vào mức đóng bảo hiểm của từng người.

Từ ngày 1/1/2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng I tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng theo lương tối thiểu vùng mới. Tuy nhiên, đây không phải khoản tiền cố định mà mọi người lao động thất nghiệp đều được nhận.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 399/2026, quy định mức lương tối thiểu mới đối với người lao động làm việc theo hợp đồng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Mức lương tối thiểu tại 4 vùng tăng từ 310.000-390.000 đồng/tháng so với hiện nay.

Theo Điều 38 Luật Việc làm năm 2025, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng gần nhất trước khi thất nghiệp. Mức hưởng tối đa không vượt quá 5 lần lương tối thiểu vùng.

Với quy định này, từ năm 2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa tại các vùng được điều chỉnh như sau: Vùng I: 28,5 triệu đồng/tháng; Vùng II: 25,4 triệu đồng/tháng; Vùng III: 22,25 triệu đồng/tháng; Vùng IV: 20,2 triệu đồng/tháng.

Đây là mức trần, không phải số tiền tất cả người lao động đều được nhận. Trợ cấp thực tế phụ thuộc vào mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi nghỉ việc và điều kiện hưởng theo quy định.

Ai được nhận trợ cấp thất nghiệp?

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đáp ứng các điều kiện theo Luật Việc làm năm 2025 có thể được hưởng trợ cấp. Cụ thể, người lao động cần chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đúng quy định; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ thời gian tối thiểu theo luật; nộp hồ sơ đề nghị hưởng trong thời hạn quy định và chưa tìm được việc làm sau thời gian chờ theo quy định.

Một số trường hợp chấm dứt hợp đồng không thuộc diện được hưởng, như người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật hoặc nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Bên cạnh trợ cấp thất nghiệp, mức trần tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng theo lương tối thiểu vùng, bằng 20 lần mức lương tối thiểu. Từ năm 2027, mức trần tại vùng I là 114 triệu đồng/tháng; vùng II là 101,6 triệu đồng; vùng III là 89 triệu đồng và vùng IV là 80,8 triệu đồng.

Việc tăng lương tối thiểu vùng cũng có thể tác động đến tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và một số quyền lợi liên quan. Tuy nhiên, mức hưởng cụ thể còn phụ thuộc vào quá trình đóng và cách tính của từng chế độ, không phải tất cả khoản trợ cấp đều tự động tăng.