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[SPOTLIGHT] Hà Nội cho thuê hơn 6ha đất tại Hoàng Mai trong 50 năm

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[SPOTLIGHT] Hà Nội cho thuê hơn 6ha đất tại Hoàng Mai trong 50 năm

Hà Nội cho Công ty Xuân Nam Việt thuê hơn 6ha đất ở Định Công trong 50 năm để xây bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và văn phòng, không có nhà ở.

Minh Quân - Hà Anh
#Hà Nội #Công ty Xuân Nam Việt #Cho thuê đất #Bãi đỗ xe #Trung tâm thương mại

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