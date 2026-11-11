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[SPOTLIGHT] Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài cho hơn 2,5 triệu trường hợp

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[SPOTLIGHT] Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài cho hơn 2,5 triệu trường hợp

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài đến hết năm 2025 cho mã số thuế trạng thái 03, 06, dự kiến tháo gỡ vướng mắc cho hơn 2,5 triệu trường hợp.

Minh Quân - Hà Anh
#Bộ Tài chính #Lệ phí môn bài #Xóa nợ thuế #Mã số thuế #Chính sách thuế

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