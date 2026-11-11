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[SPOTLIGHT] Việt Nam cần gần 300 tỷ USD mỗi năm để tăng trưởng cao

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[SPOTLIGHT] Việt Nam cần gần 300 tỷ USD mỗi năm để tăng trưởng cao

Để đạt mục tiêu GDP tăng từ 10% vào năm 2027, Việt Nam cần gần 300 tỷ USD vốn mỗi năm. Ngân sách chỉ đáp ứng tối đa 30%, còn năng suất là nút thắt.

Minh Quân - Hà Anh
#Tăng trưởng kinh tế Việt Nam #Vốn đầu tư #Ngân sách nhà nước #Năng suất lao động #Mục tiêu GDP

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