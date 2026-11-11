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[SPOTLIGHT] NHNN dự kiến hoán đổi 49.000 tỷ đồng trong sáu tháng

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[SPOTLIGHT] NHNN dự kiến hoán đổi 49.000 tỷ đồng trong sáu tháng

Ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước dự kiến hoán đổi tối đa 2 tỷ USD, tương đương 48.800 tỷ đồng, trong 182 ngày nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Minh Quân - Hà Anh
#Ngân hàng Nhà nước #Hoán đổi ngoại tệ #Thanh khoản ngân hàng #Chính sách tiền tệ #Thị trường ngoại hối

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