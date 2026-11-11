Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] NHNN dự kiến hoán đổi 49.000 tỷ đồng trong sáu tháng
Ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước dự kiến hoán đổi tối đa 2 tỷ USD, tương đương 48.800 tỷ đồng, trong 182 ngày nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.
Ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước dự kiến hoán đổi tối đa 2 tỷ USD, tương đương 48.800 tỷ đồng, trong 182 ngày nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.
Ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước dự kiến hoán đổi tối đa 2 tỷ USD, tương đương 48.800 tỷ đồng, trong 182 ngày nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.
Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài đến hết năm 2025 cho mã số thuế trạng thái 03, 06, dự kiến tháo gỡ vướng mắc cho hơn 2,5 triệu trường hợp.
Phí sạc xe điện công cộng tăng tại Arlington, Bắc Ireland và Anh. Chính quyền địa phương và ESB cho rằng chi phí điện, hạ tầng là nguyên nhân, làm dấy lên yêu cầu minh bạch giá.
Chính phủ trình Quốc hội chương trình phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035 với kinh phí dự kiến hơn 63.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu giảm 10% số vụ án mỗi năm.
Từ ngày 1/1/2027, lương tối thiểu vùng tăng 310.000–390.000 đồng; trần trợ cấp thất nghiệp đạt 28,5 triệu đồng và mức đóng BHXH cũng tăng.
EVN công bố giá sạc xe điện theo khung giờ, cao nhất 4.212 đồng/kWh tại trạm hạ áp vào giờ cao điểm; từ tháng 12/2025 phải lắp công tơ riêng.
Khảo sát MIT với 268 nhà nghiên cứu đầu sự nghiệp cho thấy AI khiến nhiều người giảm động lực và cân nhắc lại con đường học thuật trong toán học.
TP.HCM và MM Mega Market tăng kiểm soát thực phẩm từ vùng sản xuất. Vụ 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ở Đồng Nai cho thấy cần chặn rủi ro từ trang trại.
Bộ Tài chính ghi nhận hơn 2,5 triệu người nộp thuế chưa đóng mã số hoặc không còn tại địa chỉ đăng ký, đồng thời đề xuất giảm phạt chậm khai thuế.
Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đề xuất hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu cơ quan; dự thảo dự kiến trình HĐND vào tháng 12-2026.
Ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước dự kiến hoán đổi tối đa 2 tỷ USD, tương đương 48.800 tỷ đồng, trong 182 ngày nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.
Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài đến hết năm 2025 cho mã số thuế trạng thái 03, 06, dự kiến tháo gỡ vướng mắc cho hơn 2,5 triệu trường hợp.
Phí sạc xe điện công cộng tăng tại Arlington, Bắc Ireland và Anh. Chính quyền địa phương và ESB cho rằng chi phí điện, hạ tầng là nguyên nhân, làm dấy lên yêu cầu minh bạch giá.
Chính phủ trình Quốc hội chương trình phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035 với kinh phí dự kiến hơn 63.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu giảm 10% số vụ án mỗi năm.
Từ ngày 1/1/2027, lương tối thiểu vùng tăng 310.000–390.000 đồng; trần trợ cấp thất nghiệp đạt 28,5 triệu đồng và mức đóng BHXH cũng tăng.
EVN công bố giá sạc xe điện theo khung giờ, cao nhất 4.212 đồng/kWh tại trạm hạ áp vào giờ cao điểm; từ tháng 12/2025 phải lắp công tơ riêng.
Khảo sát MIT với 268 nhà nghiên cứu đầu sự nghiệp cho thấy AI khiến nhiều người giảm động lực và cân nhắc lại con đường học thuật trong toán học.
TP.HCM và MM Mega Market tăng kiểm soát thực phẩm từ vùng sản xuất. Vụ 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ở Đồng Nai cho thấy cần chặn rủi ro từ trang trại.
Bộ Tài chính ghi nhận hơn 2,5 triệu người nộp thuế chưa đóng mã số hoặc không còn tại địa chỉ đăng ký, đồng thời đề xuất giảm phạt chậm khai thuế.
Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đề xuất hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu cơ quan; dự thảo dự kiến trình HĐND vào tháng 12-2026.
Từ ngày 1/1/2027, Việt Nam cấm nhập khẩu smartphone và máy tính cũ nhằm giảm rủi ro lộ dữ liệu, cháy nổ và ô nhiễm do rác thải điện tử.
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