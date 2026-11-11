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[SPOTLIGHT] Lương tối thiểu tăng từ 1/1/2027, trợ cấp lên 28,5 triệu

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[SPOTLIGHT] Lương tối thiểu tăng từ 1/1/2027, trợ cấp lên 28,5 triệu

Từ ngày 1/1/2027, lương tối thiểu vùng tăng 310.000–390.000 đồng; trần trợ cấp thất nghiệp đạt 28,5 triệu đồng và mức đóng BHXH cũng tăng.

Minh Quân - Hà Anh
#Lương tối thiểu #Trợ cấp thất nghiệp #Bảo hiểm xã hội #Tiền lương #Chính sách lao động

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