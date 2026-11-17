Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] Trái phiếu bất động sản: 47.000 tỷ đồng đến hạn quý IV
Gần 47.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đáo hạn trong quý IV, tạo áp lực trả nợ. Vinhomes phát hành trái phiếu với lãi suất kỳ đầu lên tới 12,5%.
Gần 47.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đáo hạn trong quý IV, tạo áp lực trả nợ. Vinhomes phát hành trái phiếu với lãi suất kỳ đầu lên tới 12,5%.
Gần 47.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đáo hạn trong quý IV, tạo áp lực trả nợ. Vinhomes phát hành trái phiếu với lãi suất kỳ đầu lên tới 12,5%.
Việt Nam cần 1.500 tỷ USD trong giai đoạn 2026-2030, nhưng doanh nghiệp khó vay vốn quốc tế do chuẩn quản trị và chi phí cao. TP HCM, VIFC dự kiến mở kênh trái phiếu.
Để đạt mục tiêu GDP tăng từ 10% vào năm 2027, Việt Nam cần gần 300 tỷ USD vốn mỗi năm. Ngân sách chỉ đáp ứng tối đa 30%, còn năng suất là nút thắt.
Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 54,9 tỷ USD trong 10 tháng, mức cao nhất 17 năm. Bất động sản thu hút hơn 7 tỷ USD, đứng sau công nghiệp chế biến.
Hà Nội cho Công ty Xuân Nam Việt thuê hơn 6ha đất ở Định Công trong 50 năm để xây bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và văn phòng, không có nhà ở.
Ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước dự kiến hoán đổi tối đa 2 tỷ USD, tương đương 48.800 tỷ đồng, trong 182 ngày nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.
Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài đến hết năm 2025 cho mã số thuế trạng thái 03, 06, dự kiến tháo gỡ vướng mắc cho hơn 2,5 triệu trường hợp.
Phí sạc xe điện công cộng tăng tại Arlington, Bắc Ireland và Anh. Chính quyền địa phương và ESB cho rằng chi phí điện, hạ tầng là nguyên nhân, làm dấy lên yêu cầu minh bạch giá.
Chính phủ trình Quốc hội chương trình phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035 với kinh phí dự kiến hơn 63.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu giảm 10% số vụ án mỗi năm.
Từ ngày 1/1/2027, lương tối thiểu vùng tăng 310.000–390.000 đồng; trần trợ cấp thất nghiệp đạt 28,5 triệu đồng và mức đóng BHXH cũng tăng.
Đội ngũ huấn luyện viên Miss International Queen Vietnam 2027 quy tụ những gương mặt có dấu ấn riêng trong lĩnh vực sắc đẹp.
Việt Nam cần 1.500 tỷ USD trong giai đoạn 2026-2030, nhưng doanh nghiệp khó vay vốn quốc tế do chuẩn quản trị và chi phí cao. TP HCM, VIFC dự kiến mở kênh trái phiếu.
Để đạt mục tiêu GDP tăng từ 10% vào năm 2027, Việt Nam cần gần 300 tỷ USD vốn mỗi năm. Ngân sách chỉ đáp ứng tối đa 30%, còn năng suất là nút thắt.
Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 54,9 tỷ USD trong 10 tháng, mức cao nhất 17 năm. Bất động sản thu hút hơn 7 tỷ USD, đứng sau công nghiệp chế biến.
Hà Nội cho Công ty Xuân Nam Việt thuê hơn 6ha đất ở Định Công trong 50 năm để xây bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và văn phòng, không có nhà ở.
Ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước dự kiến hoán đổi tối đa 2 tỷ USD, tương đương 48.800 tỷ đồng, trong 182 ngày nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.
Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài đến hết năm 2025 cho mã số thuế trạng thái 03, 06, dự kiến tháo gỡ vướng mắc cho hơn 2,5 triệu trường hợp.
Phí sạc xe điện công cộng tăng tại Arlington, Bắc Ireland và Anh. Chính quyền địa phương và ESB cho rằng chi phí điện, hạ tầng là nguyên nhân, làm dấy lên yêu cầu minh bạch giá.
Chính phủ trình Quốc hội chương trình phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035 với kinh phí dự kiến hơn 63.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu giảm 10% số vụ án mỗi năm.
Từ ngày 1/1/2027, lương tối thiểu vùng tăng 310.000–390.000 đồng; trần trợ cấp thất nghiệp đạt 28,5 triệu đồng và mức đóng BHXH cũng tăng.
EVN công bố giá sạc xe điện theo khung giờ, cao nhất 4.212 đồng/kWh tại trạm hạ áp vào giờ cao điểm; từ tháng 12/2025 phải lắp công tơ riêng.
Khảo sát MIT với 268 nhà nghiên cứu đầu sự nghiệp cho thấy AI khiến nhiều người giảm động lực và cân nhắc lại con đường học thuật trong toán học.
TP.HCM và MM Mega Market tăng kiểm soát thực phẩm từ vùng sản xuất. Vụ 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ở Đồng Nai cho thấy cần chặn rủi ro từ trang trại.
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