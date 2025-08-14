Hà Nội

Sống Khỏe

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Những cơn ho vào ban đêm không chỉ làm bạn mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Chọn đúng tư thế ngủ sẽ giúp giảm ho, dễ thở và ngủ ngon hơn.

Trương Hiền

Ho về đêm không chỉ khiến giấc ngủ bị gián đoạn mà còn gây mệt mỏi, khó chịu và ảnh hưởng đến quá trình hồi phục sức khỏe, đặc biệt ở người bị cảm lạnh, viêm họng, viêm phế quản hoặc trào ngược dạ dày. Lựa chọn tư thế ngủ đúng không chỉ giúp giảm ho mà còn hỗ trợ hô hấp, mang lại giấc ngủ sâu hơn.

z6903147631529-8b2e24c843db8f352842429d8547183f.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Ngủ kê cao đầu và vai

Ngủ ở tư thế đầu và vai cao hơn thân người giúp đường thở thông thoáng, giảm áp lực lên cổ họng và hạn chế chất nhầy chảy ngược gây kích thích ho. Bạn có thể kê 2–3 gối mềm dưới đầu và vai hoặc sử dụng gối chữ U nâng toàn bộ phần trên cơ thể.

Nằm nghiêng sang trái

Tư thế nằm nghiêng sang trái đặc biệt phù hợp với người bị trào ngược dạ dày – thực quản, một nguyên nhân phổ biến gây ho đêm. Tư thế này giúp axit dạ dày ít trào lên, giảm kích thích cổ họng và thanh quản. Đồng thời, nó còn cải thiện lưu thông máu và hô hấp.

Nằm nghiêng sang phải (khi bị nghẹt mũi một bên)

Nếu bạn bị nghẹt mũi một bên, nằm nghiêng sang phía mũi không bị nghẹt sẽ giúp việc thở dễ dàng hơn và giảm ho. Kết hợp với máy tạo ẩm hoặc nhỏ mũi nước muối sinh lý trước khi ngủ để tăng hiệu quả.

Ngủ ở tư thế nửa ngồi

Dành cho người bị ho do hen suyễn hoặc viêm phế quản nặng, tư thế nửa ngồi (reclined position) giúp hạn chế co thắt đường thở và giảm áp lực lên phổi. Bạn có thể ngồi trên ghế tựa, ghế sofa hoặc dùng gối lớn kê lưng khi ngủ trên giường.

Tránh nằm ngửa hoàn toàn

Nằm ngửa khi ngủ khiến chất nhầy và dịch mũi chảy xuống cổ họng dễ gây kích thích ho, nhất là khi bị cảm cúm hay viêm mũi xoang. Nếu bắt buộc phải nằm ngửa, hãy kê cao đầu và lưng để hạn chế triệu chứng.

Nằm nghiêng và kẹp gối giữa hai chân

Tư thế nằm nghiêng kết hợp kẹp gối giữa hai chân giúp cột sống thẳng hàng, cơ thể thư giãn hơn. Khi cơ bắp không bị căng cứng, quá trình hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng, từ đó giảm phản xạ ho về đêm. Đây là tư thế tốt cho cả người lớn tuổi và người bị đau lưng kèm ho.

Nằm nghiêng kết hợp ôm gối dài

Ôm gối dài khi ngủ giúp cơ thể ổn định, tránh lật người sang tư thế gây khó thở hoặc làm chất nhầy di chuyển ngược. Với trẻ em bị ho đêm, cách này cũng giúp bé yên giấc và hạn chế thức giấc nhiều lần.

Nằm sấp kê gối dưới ngực

Tư thế nằm sấp có thể giảm tạm thời áp lực lên phổi và giúp đường thở mở rộng. Tuy nhiên, để tránh mỏi cổ hoặc khó chịu, bạn nên kê một chiếc gối mềm dưới ngực và đầu hơi nghiêng sang một bên. Cách này phù hợp với người bị ho do tắc nghẽn phổi hoặc COPD nhẹ.

Mẹo hỗ trợ giảm ho trước khi ngủ

Uống một cốc nước ấm hoặc trà gừng, mật ong để làm dịu cổ họng.

Súc miệng nước muối ấm để giảm viêm.

Giữ ẩm không khí phòng ngủ, tránh khói bụi.

Tránh ăn quá no hoặc đồ cay, chua, nhiều dầu mỡ trước khi ngủ.

