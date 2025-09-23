TS Việt lọt top 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng thế giới về xử lý nước sạch

Nhiều năm qua, TS Trần Nguyễn Hải đã góp phần nâng tầm khoa học Việt Nam với các công trình giải quyết bài toán ô nhiễm nước.

Nhà xuất bản Elsevier vừa công bố danh sách xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Danh sách này được xây dựng trên cơ sở dữ liệu trích dẫn từ Scopus, phản ánh mức độ ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu. Trong số 9 nhà khoa học Việt Nam lọt top 10.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới, có TS. Trần Nguyễn Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản & Ứng dụng (IFAS), Trường ĐH Duy Tân xuất hiện ở vị trí 2.905.

TS. Trần Nguyễn Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản & Ứng dụng (IFAS), Trường ĐH Duy Tân. Ảnh: Duy Tân.

Nhà khoa học tâm huyết giải bài toán xử lý ô nhiễm môi trường nước

Hướng nghiên cứu chính của TS. Hải là phát triển các vật liệu tiên tiến để ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường nước và lý thuyết/cơ chế liên quan quá trình hấp phụ chất ô nhiễm trong nước. Đây là lĩnh vực có giá trị ứng dụng thực tiễn to lớn trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

Ông tập trung nghiên cứu cơ chế hấp phụ các chất ô nhiễm, khai thác hiệu quả các vật liệu mới như carbon hình cầu, hydrochar hay các hydroxide cấu trúc lớp kép. Không chỉ dừng ở mức độ thực nghiệm, TS. Hải còn quan tâm đến cơ sở lý thuyết, tìm hiểu bản chất của các quá trình hóa – lý diễn ra ở cấp độ phân tử, qua đó tối ưu hóa khả năng xử lý ô nhiễm.

TS Hải kiểm tra hệ thống lọc asen tại Trường Mầm non Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Duy Tân.

Nhiều nghiên cứu của TS. Trần Nguyễn Hải đã được ứng dụng trực tiếp trong xử lý nước nhiễm bẩn. Ông là thành viên nòng cốt của dự án “Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống xử lý asen phân cấp mới cho nguồn nước uống vùng nông thôn Việt Nam” do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia phối hợp cùng Google tài trợ. Đồng thời, TS. Hải còn là chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tiên tiến (cacbon hình cầu/hydroxide cấu trúc lớp kép) ứng dụng trong xử lý nước ô nhiễm” do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ.

Kết quả nghiên cứu của đề tài này đã được công bố trên Science of The Total Environment, một tạp chí ISI uy tín hàng đầu trong lĩnh vực môi trường.

Xây dựng nội lực và kết nối quốc tế, chìa khóa của khoa học Việt Nam

Theo dữ liệu từ Google Scholar, các bài báo khoa học của ông đã nhận trên 100.000 lượt trích dẫn, trong khi cơ sở dữ liệu Scopus ghi nhận khoảng 8.500 trích dẫn. Đây là con số ấn tượng của các nhà khoa học Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, khẳng định tầm ảnh hưởng thực sự của các công trình. Đáng chú ý, gần 70% công bố của ông được đăng tải trên các tạp chí thuộc Q1 (Web of Science), nhóm tạp chí có chất lượng và uy tín cao nhất.

TS Trần Nguyễn Hải (thứ 4 từ phải sang) nhận giải Quả Cầu Vàng 2019. Ảnh: Duy Tân.

TS. Hải cũng đặc biệt chú trọng hợp tác quốc tế. Ông tham gia và dẫn dắt các dự án cùng các giáo sư, tiến sĩ trẻ từ nhiều quốc gia như Úc, Pháp, Anh, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Algeria… Nhờ vậy, kết quả nghiên cứu không chỉ được ứng dụng trong nước mà còn lan tỏa, tạo dấu ấn trong cộng đồng khoa học toàn cầu.

Chia sẻ về con đường để khoa học Việt Nam tự tin vươn tầm quốc tế, TS. Trần Nguyễn Hải cho rằng cần có những chiến lược bài bản và bền vững. Theo ông, ưu tiên hàng đầu vẫn là phát triển nội lực nghiên cứu thông qua việc hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trong nước. Đây là nền tảng giúp khoa học Việt Nam có thể tự đứng vững và tạo ra các công trình chất lượng. Tuy nhiên, một số ngành đặc thù lại đòi hỏi sự hỗ trợ về công nghệ tiên tiến từ các quốc gia phát triển, do đó sự hợp tác quốc tế vẫn giữ vai trò quan trọng.

TS Trần Nguyễn Hải được giới thiệu trên tạp chí Science of the Total Environment.

Theo TS. Trần Nguyễn Hải, để xây dựng một Việt Nam hùng cường, cộng đồng khoa học cần phát huy tinh thần “Đoàn kết là sức mạnh”, trong đó các nhà khoa học trẻ hợp tác và học hỏi từ thế hệ đi trước để cùng tạo ra các công trình chất lượng cao, hướng tới công bố quốc tế và ứng dụng thực tiễn.

Sự hợp tác đa ngành cũng là yếu tố then chốt giúp mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng nghiên cứu. Bên cạnh việc công bố quốc tế, uy tín của một nhà khoa học còn được khẳng định qua vai trò tham gia ban biên tập các tạp chí học thuật uy tín.