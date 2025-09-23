TS Việt lọt top 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng thế giới về xử lý nước sạch

Nhà xuất bản Elsevier vừa công bố danh sách xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.
Danh sách này được xây dựng trên cơ sở dữ liệu trích dẫn từ Scopus, phản ánh mức độ ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu. Trong số 9 nhà khoa học Việt Nam lọt top 10.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới, có TS. Trần Nguyễn Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản & Ứng dụng (IFAS), Trường ĐH Duy Tân xuất hiện ở vị trí 2.905.
Nhà khoa học tâm huyết giải bài toán xử lý ô nhiễm môi trường nước
Hướng nghiên cứu chính của TS. Hải là phát triển các vật liệu tiên tiến để ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường nước và lý thuyết/cơ chế liên quan quá trình hấp phụ chất ô nhiễm trong nước. Đây là lĩnh vực có giá trị ứng dụng thực tiễn to lớn trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm ngày càng trầm trọng.
Ông tập trung nghiên cứu cơ chế hấp phụ các chất ô nhiễm, khai thác hiệu quả các vật liệu mới như carbon hình cầu, hydrochar hay các hydroxide cấu trúc lớp kép. Không chỉ dừng ở mức độ thực nghiệm, TS. Hải còn quan tâm đến cơ sở lý thuyết, tìm hiểu bản chất của các quá trình hóa – lý diễn ra ở cấp độ phân tử, qua đó tối ưu hóa khả năng xử lý ô nhiễm.
Nhiều nghiên cứu của TS. Trần Nguyễn Hải đã được ứng dụng trực tiếp trong xử lý nước nhiễm bẩn. Ông là thành viên nòng cốt của dự án “Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống xử lý asen phân cấp mới cho nguồn nước uống vùng nông thôn Việt Nam” do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia phối hợp cùng Google tài trợ. Đồng thời, TS. Hải còn là chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tiên tiến (cacbon hình cầu/hydroxide cấu trúc lớp kép) ứng dụng trong xử lý nước ô nhiễm” do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ.
Kết quả nghiên cứu của đề tài này đã được công bố trên Science of The Total Environment, một tạp chí ISI uy tín hàng đầu trong lĩnh vực môi trường.
Xây dựng nội lực và kết nối quốc tế, chìa khóa của khoa học Việt Nam
Theo dữ liệu từ Google Scholar, các bài báo khoa học của ông đã nhận trên 100.000 lượt trích dẫn, trong khi cơ sở dữ liệu Scopus ghi nhận khoảng 8.500 trích dẫn. Đây là con số ấn tượng của các nhà khoa học Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, khẳng định tầm ảnh hưởng thực sự của các công trình. Đáng chú ý, gần 70% công bố của ông được đăng tải trên các tạp chí thuộc Q1 (Web of Science), nhóm tạp chí có chất lượng và uy tín cao nhất.
TS. Hải cũng đặc biệt chú trọng hợp tác quốc tế. Ông tham gia và dẫn dắt các dự án cùng các giáo sư, tiến sĩ trẻ từ nhiều quốc gia như Úc, Pháp, Anh, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Algeria… Nhờ vậy, kết quả nghiên cứu không chỉ được ứng dụng trong nước mà còn lan tỏa, tạo dấu ấn trong cộng đồng khoa học toàn cầu.
Chia sẻ về con đường để khoa học Việt Nam tự tin vươn tầm quốc tế, TS. Trần Nguyễn Hải cho rằng cần có những chiến lược bài bản và bền vững. Theo ông, ưu tiên hàng đầu vẫn là phát triển nội lực nghiên cứu thông qua việc hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trong nước. Đây là nền tảng giúp khoa học Việt Nam có thể tự đứng vững và tạo ra các công trình chất lượng. Tuy nhiên, một số ngành đặc thù lại đòi hỏi sự hỗ trợ về công nghệ tiên tiến từ các quốc gia phát triển, do đó sự hợp tác quốc tế vẫn giữ vai trò quan trọng.
Theo TS. Trần Nguyễn Hải, để xây dựng một Việt Nam hùng cường, cộng đồng khoa học cần phát huy tinh thần “Đoàn kết là sức mạnh”, trong đó các nhà khoa học trẻ hợp tác và học hỏi từ thế hệ đi trước để cùng tạo ra các công trình chất lượng cao, hướng tới công bố quốc tế và ứng dụng thực tiễn.
Sự hợp tác đa ngành cũng là yếu tố then chốt giúp mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng nghiên cứu. Bên cạnh việc công bố quốc tế, uy tín của một nhà khoa học còn được khẳng định qua vai trò tham gia ban biên tập các tạp chí học thuật uy tín.
TS. Trần Nguyễn Hải tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Đất đai tại Trường Đại học Cần Thơ năm 2003, sau đó tiếp tục học cao học và nhận bằng Thạc sĩ Khoa học Đất. Năm 2017, ông bảo vệ thành công luận án và được trao bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Môi trường tại Trường Đại học Trung Nguyên (Chung Yuan Christian University, Đài Loan), theo chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc do nhà trường cấp. Ông hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản & Ứng dụng (IFAS), Trường ĐH Duy Tân.
Năm 2023, ông nằm trong top 10.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng thế giới, đồng thời được trao danh hiệu “Rising Star of Science – Ngôi sao đang lên trong khoa học” do website Research.com công bố. Sự kiện này được bình chọn là “10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2023”.
2019 ông là 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu nhận Giải thưởng Quả cầu vàng Khoa học Công nghệ (lĩnh vực Công nghệ Môi trường).
Ngoài ra, TS. Hải hiện là thành viên Ban biên tập của hàng loạt tạp chí quốc tế danh tiếng thuộc Web of Science như: Water Science and Technology (IWA), Chemosphere (Elsevier), Biochar và Environment, Development and Sustainability (Springer), Journal of Chemical Technology & Biotechnology (Wiley), Separation & Purification Reviews (Taylor & Francis), Green Processing and Synthesis (De Gruyter), Adsorption Science and Technology (SAGE). Ông cũng tham gia ban biên tập Science and Technology Development Journal (ĐHQG TP.HCM) và Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering (Bộ KH&CN).
Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng Trường, ĐH Duy Tân cho hay, thành tựu của TS. Trần Nguyễn Hải là minh chứng cho những nỗ lực nghiên cứu nghiêm túc sẽ được cộng đồng khoa học quốc tế ghi nhận. Đây cũng là nguồn động viên lớn để các nhà khoa học, đặc biệt nhà khoa học trẻ thêm tin tưởng và nỗ lực.
"ĐH Duy Tân sẽ luôn đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ giảng viên, nhà khoa học phát huy hết tiềm năng, đóng góp cho khoa học và đất nước", ông Cơ chia sẻ.