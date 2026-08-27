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Kho tri thức

Trước khi chiếu sáng Trái Đất, Mặt Trời từng là gì? Câu trả lời khó tin

Trước khi trở thành ngôi sao quen thuộc trên bầu trời, Mặt Trời từng chỉ là một vùng khí bụi lạnh giá trôi dạt giữa không gian.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khoảng 4,6 tỷ năm trước, nơi tọa lạc Mặt Trời ngày nay tồn tại một đám mây khổng lồ gồm khí và bụi giữa các vì sao. Phần lớn vật chất là hydro và heli, cùng một lượng nhỏ các nguyên tố nặng hơn được tạo ra từ những thế hệ sao cổ đại. Các nhà khoa học gọi vùng vật chất này là tinh vân Mặt Trời.

Ảnh: oebv

Rồi một điều quan trọng xảy ra: một vùng trong đám mây bắt đầu co lại dưới tác động của lực hấp dẫn. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được biết chắc chắn, nhưng một trong những khả năng được nghiên cứu là sóng xung kích từ một vụ nổ siêu tân tinh gần đó đã làm đám mây mất cân bằng và bắt đầu sụp đổ.

Khi vật chất rơi vào trung tâm, lực hấp dẫn kéo ngày càng nhiều khí và bụi về một điểm. Đám mây đồng thời quay nhanh hơn và dần dẹt thành một chiếc đĩa khổng lồ đang xoay. Ở trung tâm chiếc đĩa ấy hình thành một khối vật chất ngày càng đặc và nóng – Mặt Trời sơ sinh.

Ảnh: science.nasa

Nhưng Mặt Trời chưa thực sự “bật sáng” ngay lập tức. Trong giai đoạn đầu, nó được nung nóng chủ yếu bởi quá trình vật chất liên tục rơi vào và bị nén dưới sức ép khổng lồ. Khi nhiệt độ và áp suất ở lõi đạt mức cực cao, các hạt nhân hydro bắt đầu hợp nhất thành heli. Phản ứng nhiệt hạch giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ. Một ngôi sao thực sự đã ra đời.

Điều đáng kinh ngạc là Mặt Trời đã “ăn” gần như toàn bộ vật chất có sẵn quanh mình. Nó chiếm khoảng 99,8% khối lượng của toàn bộ Hệ Mặt Trời. Phần vật chất còn lại trong chiếc đĩa xoay quanh ngôi sao trẻ tiếp tục va chạm, kết tụ và lớn dần, cuối cùng tạo thành các hành tinh, tiểu hành tinh, sao chổi và những thiên thể khác.

Ảnh: universalinstitutions

Nói cách khác, Trái Đất và Mặt Trời thực chất là “anh em” được sinh ra từ cùng một đám mây vật chất cổ xưa. Những nguyên tử tạo nên cơ thể chúng ta ngày nay từng tồn tại trong vùng tinh vân đã hình thành nên ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời.

Và câu chuyện ấy vẫn chưa kết thúc. Mặt Trời hiện mới đi được chưa đầy một nửa cuộc đời dự kiến. Khoảng 5 tỷ năm nữa, khi hydro trong lõi dần cạn kiệt, nó sẽ phình to thành một sao khổng lồ đỏ, trước khi cuối cùng để lại một sao lùn trắng cô đặc.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Mặt Trời #Tinh vân Mặt Trời #Vật chất cổ đại #Quá trình hình thành sao #Chu kỳ sống của Mặt Trời

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