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Chính trị

Nguyên Bí thư Bắc Giang Bùi Văn Hải bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ông Bùi Văn Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Mạnh Hưng

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, trong buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên (20/7), Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

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Nguyên Bí thư Bắc Giang Bùi Văn Hải.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 5/2026), UBKT Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật ông Bùi Văn Hải do có các vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Hải gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và cơ quan công tác, đến mức phải kỷ luật.

Được biết, ông Bùi Văn Hải, sinh năm 1960, quê quán Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Ông Hải có trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân tâm lý giáo dục; là một cán bộ có quá trình trưởng thành và gắn bó lâu năm với tỉnh Bắc Giang cũ, từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

#Nguyên Bí thư Bắc Giang #Bùi Văn Hải #Bắc Ninh

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