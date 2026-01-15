Trung Quốc xác nhận thành công của tiêm kích J-10C trong chiến đấu thực tế

J-10C của Không quân Pakistan bắn rơi nhiều máy bay địch mà không chịu tổn thất, đánh dấu bước tiến quan trọng của Trung Quốc trong xuất khẩu tiêm kích.

Các nguồn chính thức của Trung Quốc lần đầu xác nhận tiêm kích J-10C do Không quân Pakistan vận hành đã đạt được thành công trong tác chiến không đối không, bắn hạ nhiều máy bay đối phương mà không chịu tổn thất.

Ngày 12/1, Cục Quản lý Nhà nước về Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc (SASTIND) cho biết các cuộc giao tranh diễn ra vào tháng 5 đã chứng kiến J-10C “bắn rơi nhiều máy bay địch trong điều kiện tác chiến thực tế, không chịu tổn thất”, coi đây là cột mốc quan trọng đối với chương trình xuất khẩu tiêm kích của Trung Quốc.

Tiêm kích J-10C của Không quân Pakistan mang tên lửa đối không PL-15 và ba thùng nhiên liệu phụ bên ngoài

Ngoài mẫu JF-17 có trọng lượng nhẹ hơn, J-10 là dòng tiêm kích hoàn toàn do Trung Quốc tự phát triển đầu tiên được xuất khẩu ra nước ngoài. Trong biên chế Không quân Trung Quốc, J-10C cũng là mẫu có chi phí thấp và trọng lượng nhẹ nhất trong bốn dòng tiêm kích đang được sản xuất, bên cạnh các mẫu hạng nặng J-16 và các tiêm kích thế hệ thứ năm J-20, J-35.

Không chiến trong Chiến dịch Sindoor và tổn thất của Rafale

Đầu tháng 5, Lực lượng Vũ trang Ấn Độ phát động Chiến dịch Sindoor, tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Pakistan và khu vực Kashmir đang tranh chấp. Theo nhiều nguồn tin quốc phòng, các cuộc giao tranh này đã dẫn tới việc từ một đến bốn tiêm kích Rafale bị bắn hạ, cùng một số máy bay chiến đấu khác.

Việc mất một chiếc Rafale được đánh giá là đòn giáng mạnh về mặt hình ảnh đối với Bộ Quốc phòng Ấn Độ, trong bối cảnh chương trình mua sắm 36 tiêm kích Rafale trị giá 8,7 tỷ USD vốn đã gây tranh cãi ngay từ đầu. Với mức giá hơn 241 triệu USD mỗi chiếc, Rafale từng vấp phải nhiều chỉ trích liên quan đến chi phí, hiệu quả tác chiến và cáo buộc thiếu minh bạch trong quá trình mua sắm.

Các nhà phê bình cho rằng Rafale là tiêm kích tương đối nhẹ, sử dụng động cơ có lực đẩy thấp nhất trong số các tiêm kích đang sản xuất, radar nhỏ và tầm hoạt động hạn chế hơn so với các máy bay cỡ lớn như Su-30MKI của Ấn Độ hay J-16 của Trung Quốc. Trước đó, giới chức quốc phòng Ấn Độ từng khẳng định Rafale sẽ tạo ưu thế vượt trội trước Không quân Pakistan, thậm chí có thể tấn công sâu vào không phận đối phương.

Thành công được xác nhận của J-10C trong các cuộc không chiến với tiêm kích được đánh giá hàng đầu châu Âu đã tạo ra những tác động đáng kể đối với Trung Quốc, Ấn Độ và thị trường tiêm kích toàn cầu. Trong bối cảnh ngành công nghiệp hàng không quân sự Trung Quốc vừa đạt uy tín lớn khi đưa nhiều chương trình tiêm kích thế hệ mới, bao gồm cả thế hệ thứ sáu, lên giai đoạn nguyên mẫu bay, các kết quả tác chiến thực tế càng làm gia tăng sự quan tâm của khách hàng quốc tế.

Tiêm kích J-16D của Không quân PLA Trung Quốc dẫn đầu đội hình, theo sau là các J-20 và J-10C bay theo đội hình

Tác động địa chính trị và bước tiến của tiêm kích Trung Quốc

Bất chấp áp lực chính trị từ phương Tây nhằm hạn chế việc mua sắm vũ khí Trung Quốc, nhiều quốc gia được cho là đang đánh giá lại năng lực của các tiêm kích Trung Quốc sau những diễn biến mới. Trong khi đó, giới chức Ấn Độ hầu như không đưa ra bình luận trực tiếp về Rafale, thay vào đó nhấn mạnh hiệu quả của hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất trong việc đối phó các mối đe dọa từ Pakistan, đồng thời xúc tiến các hợp đồng mua sắm bổ sung.

Một số phân tích cho rằng kết quả các cuộc giao tranh có thể làm sâu sắc thêm sự quan tâm của Ấn Độ đối với tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga, bao gồm khả năng sản xuất theo giấy phép trong nước.