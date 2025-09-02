Hà Nội

Trồng dây leo bóng bay xanh mướt giúp thu hút may mắn và năng lượng

Kho tri thức

Trồng dây leo bóng bay xanh mướt giúp thu hút may mắn và năng lượng

Cây cảnh dây leo bóng bay được ví như “trái tim tự do”, mang phong thủy may mắn, song người trồng cần phân biệt với tầm bóp để tránh ngộ độc nguy hiểm.

Nếu bạn muốn tìm một loại cây cảnh độc lạ, mềm mại, đẹp mắt để trồng ở ban công hay tường rào thì dây leo bóng bay chính là lựa chọn lý tưởng.
Đây là loại cây leo có thân mảnh mai, dẻo dai, có thể leo lên hàng rào, tường hoặc cây cối khác, phủ một màu xanh tươi mát.
Lá cây hình tam phân mọc so le, điểm xuyết những bông hoa nhỏ màu trắng hoặc vàng nhạt, tạo cảm giác thanh nhã, trong lành.
Khi chín, quả tròn phồng lên như những chiếc chuông nhỏ úp ngược, đung đưa trong gió, gợi vẻ duyên dáng, thanh thoát.
Dưới lớp lá xanh, quả và hoa như những viên ngọc nhỏ lấp lánh, khiến cả không gian bừng sáng đầy thi vị.
Cây leo bóng bay có tên khoa học Cardiospermum halicacabum, thuộc họ Bồ hòn, thường mọc ở vùng nhiệt đới châu Phi, châu Á và Úc.
Cây leo nhờ tua cuốn bám vào các vật thể xung quanh, thân có đốt dài 5–10 cm, lá kép hình tam giác dài 3–5 cm hơi có lông tơ.
Hoa nhỏ li ti màu trắng hoặc vàng nhạt, sau khi thụ phấn tạo thành quả xanh tròn như bóng bàn, bên trong chứa hạt có hình trái tim đặc biệt.
Tuy đẹp mắt, nhưng toàn bộ cây đều có độc, nhất là quả và hạt. Ăn nhầm có thể gây ngộ độc nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Người trồng thường nhầm lẫn dây leo bóng bay với cây tầm bóp. Khác biệt ở chỗ: tầm bóp ăn được, còn dây leo bóng bay thì tuyệt đối không.
Trong phong thủy, cây được coi là biểu tượng của may mắn và hạnh phúc. Quả tròn phồng tượng trưng sự sung túc, đủ đầy.
Ngoài giá trị làm cảnh, cây còn được Đông y dùng chữa sốt, hen suyễn, ngộ độc… nhưng phải có chỉ định chuyên môn vì chứa độc tính.
Trồng đúng cách, cây vừa làm đẹp không gian, vừa mang ý nghĩa phong thủy, tạo cảm giác bình yên với quả xanh ngọc lủng lẳng đầy sức sống.
Theo Hải Yến/Dân Việt
