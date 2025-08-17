Hà Nội

Cây cảnh lá vàng độc đáo bừng sáng khu vườn, hút lộc trời

Kho tri thức

Cây cảnh lá vàng độc đáo bừng sáng khu vườn, hút lộc trời

Với màu sắc lạ mắt và ý nghĩa phong thủy cát tường, cây cảnh lá vàng neon không chỉ là điểm nhấn trang trí mà còn biểu tượng may mắn, tài lộc dồi dào.

Theo Hải Yến/Dân việt
Người ta nói, cây cảnh Ánh dương (Ligustrum ‘Sunshine’) có thể nhìn thấy từ độ cao 3.000 mét trên máy bay. Màu sắc chói sáng của lá khiến chúng giống như được dát vàng.
Đúng như tên gọi, Ánh dương mang đến sắc vàng neon rực rỡ, lấp lánh dưới nắng, khiến khu vườn bừng sáng như được khoác lên chiếc áo bằng ánh sáng mặt trời.
Cây cảnh này là một loại cây bụi thường xanh, có tên khoa học Ligustrum sinense ‘Sunshine’, vừa đẹp mắt, vừa dễ chăm sóc, phù hợp với nhiều không gian.
Với lá vàng rực rỡ, ánh dương đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho cả người làm vườn dày dạn kinh nghiệm lẫn những người mới bắt đầu trồng cây cảnh.
Loài cây bụi này cao khoảng 1,2 mét, rộng 1,2 mét, mọc thẳng nhưng tán lá có thể tạo hình linh hoạt, từ gọn gàng, sang trọng đến tự nhiên, nghệ thuật.
Điểm đặc biệt là màu lá thay đổi theo mùa. Chồi non xanh nhạt, sau đó chuyển sang vàng đậm, và khi trời mát, còn ánh thêm sắc cam nhẹ vô cùng cuốn hút.
Lá vàng neon không chỉ đẹp hơn nhiều loài hoa mà còn làm nền hoàn hảo để tôn lên những cây cảnh khác trong vườn, tạo ra bảng màu sống động, nổi bật.
Cây bụi ánh dương rất cứng cáp, kháng bệnh tốt, chịu được hạn hán, nhiệt độ cao, ô nhiễm và thậm chí cả hươu nai. Một khi đã phát triển, gần như không cần chăm sóc.
Kích thước nhỏ gọn giúp cây dễ thích nghi với không gian hạn chế như sân vườn đô thị, sân thượng, hàng rào hay trồng trong chậu cảnh trang trí nội thất.
Trong phong thủy, màu vàng rực rỡ tượng trưng cho tài lộc, may mắn, hạnh phúc; sắc xanh lục tạo sự cân bằng, hài hòa. Vì vậy, trồng Ánh dương giúp thu hút năng lượng tích cực.
Cây cảnh này phù hợp trồng tự do, làm hàng rào, viền lối đi hay trồng thành từng cụm. Dù trồng kiểu nào, nó cũng tạo điểm nhấn rực rỡ và làm sáng bừng cảnh quan.
Với vẻ đẹp độc đáo, nhu cầu chăm sóc tối thiểu và ý nghĩa phong thủy tích cực, Ánh dương chính là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khu vườn vừa sang trọng vừa tràn đầy sức sống.
