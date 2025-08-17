Cây cảnh lá vàng độc đáo bừng sáng khu vườn, hút lộc trời

Với màu sắc lạ mắt và ý nghĩa phong thủy cát tường, cây cảnh lá vàng neon không chỉ là điểm nhấn trang trí mà còn biểu tượng may mắn, tài lộc dồi dào.
HTC đã lặng lẽ giới thiệu smartphone phổ thông mới mang tên Wildfire E4 Plus với màn hình lớn 90Hz, Camera 50MP với giá chưa đến 3 triệu đồng.
Trong thế giới tự nhiên, có những loài sinh vật đặc biệt biết tạo ra điện, vừa phòng thủ vừa săn mồi, khiến kẻ thù khó lòng chống đỡ.
Sau khi bất ngờ đột phá về phía bắc Pokrovsk, liệu quân đội Nga có tiếp tục phát huy chiến quả để tiến thêm, hay họ dừng lại để củng cố hai bên sườn?
Bên cạnh hình ảnh giản dị quần jean, áo phông, tỷ phú Mark Zuckerberg không ngần ngại chi hàng trăm triệu USD cho những siêu tài sản và thú vui độc nhất.
Thuý Ngân "thả" ảnh dung mạo xinh đẹp. Tóc Tiên khoe cơ bụng săn chắc trong thiết kế áo croptop.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 18/8, Nhân Mã nên bình tĩnh khi bị tiểu nhân soi mói, chèn ép. Sư Tử đầu tư nên tìm hiểu nhiều nguồn tin, đề phòng rủi ro.
Chiếc xe BMW M850i Edition M Heritage 2026 bản đặc biệt này với màu sắc lấy ý tưởng từ mẫu E31 và nó có nhiều huy hiệu M hơn cả chiếc xe M8 hiệu năng cao.
Căn hộ là nơi nữ chủ nhân dành một ngày trong tuần nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng, để ổn định về cảm xúc, yêu thương những đứa trẻ và cha mẹ nhiều hơn.
10 ngày tới là thời khắc vàng để 3 con giáp bứt phá mạnh mẽ, tài lộc thịnh vượng, sự nghiệp suôn sẻ và liên tục đón tin vui bất ngờ.
Trong tháng 9, 3 con giáp này được xem là “con cưng của may mắn”, liên tục gặp cơ hội tốt, sự nghiệp và tài lộc thăng tiến mạnh mẽ.
Chiếc bát chữa bệnh này được sử dụng trong y học dân gian, với niềm tin cho rằng, uống nước từ chiếc bát này có thể chữa lành tổn thương do động vật gây ra.
Aepyornis, hay còn gọi là chim voi Madagascar, là một loài chim khổng lồ đã tuyệt chủng, để lại nhiều bí ẩn và sự tò mò cho giới khoa học.
Các loài cá nóc (bộ Tetraodontiformes) nổi tiếng với ngoại hình đặc biệt và khả năng tự vệ độc đáo, là ẩn số đầy thú vị trong thế giới đại dương.
Tàu ngầm hạt nhân Knyaz Pozharsky có khả năng triển khai 160 đầu đạn và khả năng tàng hình vượt trội, có thể làm thay đổi cán cân chiến lược răn đe hạt nhân toàn cầu.
Apple có truyền thống để lại các thông tin tham chiếu đến phần cứng tương lai trong mã của mình. Tuy nhiên, đây là lần tiết lộ vô tiền khoáng hậu.
Volvo chính thức xuất xưởng mẫu SUV hạng sang XC70 tại Thái Châu (Trung Quốc). Mẫu xe này sẽ được nhận đặt cọc trước tại Triển lãm ô tô Thành Đô vào ngày 27/8.
Hướng tới đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, phố phường rực rỡ sắc màu, không khí hào hùng lan tỏa khắp Thủ đô.
Mới đây, hãng xe Ford đã hé lộ một phiên bản hoàn toàn mới của mẫu bán tải Ranger Ranger Wildtrak V6 trên trang web chính thức của mình tại Malaysia.
Diễn viên Hùng Thuận thường xuyên đưa Tuệ Tâm đi ăn uống, công khai ủng hộ công việc kinh doanh của bạn đời.
Mercedes-Maybach vừa tung ra phiên bản S 680 Emerald Isle mới, lấy cảm hứng từ phong cảnh biển California và có số lượng sản xuất cực giới hạn.