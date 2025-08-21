Hà Nội

Cây cảnh phong thủy hoa xanh biếc, thu hút vận khí thịnh vượng

Kho tri thức

Cây cảnh phong thủy hoa xanh biếc, thu hút vận khí thịnh vượng

Vẻ đẹp mong manh như bướm bay, loài cây cảnh hoa xanh phong thủy này giúp không gian bừng sáng, đồng thời mang lại năng lượng tích cực cho gia chủ.

Cây cảnh bướm xanh: Hoa bướm xanh (Streptocarpus saxorum) còn gọi là False African violet. Chúng có lá xanh mướt, hoa mọc trên cuống dài mềm mại, lay động đẹp mắt.
Nụ hoa giống như cá heo con, khi nở lại như đàn bướm bay. Hình ảnh này khiến loài hoa trở nên sống động, gợi niềm vui và sự hứng khởi.
Loài cây này dễ trồng, có thể nở quanh năm nếu chăm sóc đúng cách. Đặc biệt, chúng thích hợp với chậu treo, tạo thành những tấm rèm hoa xanh biếc.
Trong phong thủy, hoa bướm xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, mang đến sự hài hòa, giúp gia chủ thu hút năng lượng tích cực và cảm giác an yên.
Cây cảnh hoa quạt: Hoa quạt (Scaevola aemula) có nguồn gốc từ Úc, được gọi là Fan flower. Cánh hoa xòe rộng như chiếc quạt gió hay bàn tay tiên nữ, rất độc đáo.
Loài cây này chịu nắng, dễ sống ở nhiều loại đất, có thể trồng bồn, giỏ treo hay phủ mặt đất, tạo nên thảm hoa xanh tím, hồng, trắng lộng lẫy.
Hoa quạt không chỉ đẹp mà còn là “máy lọc không khí tự nhiên”, hấp thụ khí độc, tăng cường oxy. Nhờ vậy, chúng vừa trang trí vừa tốt cho sức khỏe.
Trong phong thủy, hoa quạt tượng trưng cho sự khai mở, mang vận khí thịnh vượng và may mắn đến với gia chủ, nhất là khi trồng trước cửa nhà.
Cây cảnh chuông treo xanh: Hoa chuông treo (Campanula garganica) nổi bật với những chùm hoa xanh biếc rủ xuống như thác nước. Từ cỏ dại, chúng đã “thăng hạng” thành cây cảnh được ưa chuộng.
Cây có sức sống dẻo dai, chịu nóng lạnh tốt, thích hợp trồng ban công, cửa sổ hoặc làm cây treo. Hoa nở dày đặc, kéo dài từ mùa xuân đến mùa thu.
Trong phong thủy, hoa chuông treo xanh mang ý nghĩa gắn kết, biểu tượng của bình an và tài lộc. Trồng trước nhà giúp không gian thêm thanh mát và cát lành.
Theo Hải Yến/Dân Việt
