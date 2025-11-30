Hà Nội

Quân sự

Triều Tiên "sẽ trang bị" khí tài quân sự chiến lược mới cho Không quân

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh lực lượng Không quân nước này sẽ được trang bị các khí tài quân sự chiến lược để thực thi "nhiệm vụ quan trọng mới."

Trà Khánh

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/11 đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-un cùng con gái Kim Ju-ae ngày 28/11 tới sân bay Kalma, Wonsan dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập không quân nước này và chứng kiến các loại chiến đấu cơ biểu diễn trên bầu trời, trong đó có máy bay cảnh báo sớm mà Bình Nhưỡng công bố hồi đầu năm.

"Không quân Triều Tiên sẽ được trang bị các khí tài quân sự chiến lược mới và được giao nhiệm vụ quan trọng mới. Không quân cần kiên quyết đẩy lùi và đối phó mọi hành vi gián điệp, khiêu khích quân sự tiềm tàng từ kẻ thù", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay dẫn lời ông Kim phát biểu tại buổi lễ.

6561870-original.png
Chủ tịch Kim Jong-un tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân tại sân bay Kalma của Phi đoàn bay Anh hùng Kil Yong Jo số 59, ngày 28/11/2025. Ảnh: KCNA.

Cũng theo KCNA buổi lễ trên được tổ chức tại sân bay Kalma của Phi đoàn bay Anh hùng Kil Yong Jo số 59 thuộc Phi đoàn Không quân số 2, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ kỳ vọng lớn vào lực lượng Không quân và nhấn mạnh quan điểm cần phải kiên quyết đẩy lùi và kiểm soát mọi hành vi gián điệp, khiêu khích từ bên ngoài.

Nhà lãnh đạo của Triều Tiên thông báo lực lượng Không quân sẽ được nhận các khí tài quân sự chiến lược mới nhưng không đề cập cụ thể những thiết bị này.

Cũng tại sự kiện, Chủ tịch Kim Jong-un chứng kiến chuyến bay trình diễn của lực lượng Không quân và một buổi biểu diễn nghệ thuật.

6561373-original.jpg
Nhiều máy bay không người lái, bệ phóng tên lửa di động, cùng nhiều khí tài khác xuất hiện tại lễ kỷ niệm của Không quân Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Chủ tịch Kim Jong-un cũng đã trao tặng lực lượng Không quân Huân chương Kim Jong Il, huân chương cao quý nhất của quốc gia Đông Bắc Á này.

Không quân Triều Tiên chủ yếu trang bị các loại tiêm kích, cường kích do Liên Xô chế tạo, chưa biên chế oanh tạc cơ cỡ lớn, vốn là khí tài quan trọng trong bộ ba răn đe của các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, bên cạnh tên lửa đạn đạo và tàu ngầm.

Triều Tiên gần đây nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân. Hình ảnh do truyền thông nhà nước đăng tải cho thấy nhiều máy bay không người lái, bệ phóng tên lửa di động, cùng nhiều khí tài khác xuất hiện tại lễ kỷ niệm.

hspeldd33vkgdir6thrddkyfua.jpg
Chủ tịch Kim Jong-un chứng kiến chuyến bay trình diễn của lực lượng Không quân và một buổi biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: KCNA.

Theo giới quan sát, Triều Tiên đang đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng quân sự thông thường, trong đó có Không quân, với việc công bố cuộc tập trận không đối không bắn đạn thật đầu tiên với sự tham gia của máy bay quân sự vào tháng Năm, bên cạnh việc giới thiệu hệ thống máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không vào tháng Ba./.

Reuters
