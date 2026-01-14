Hà Nội

Quân đội Nga đánh bại Lữ đoàn đặc nhiệm Azov ở Donetsk, áp sát Orekhiv

Quân sự

Quân đội Nga đánh bại Lữ đoàn đặc nhiệm Azov ở Donetsk, áp sát Orekhiv

Chưa đầy hai tuần, Quân đội Nga đã đánh bại lữ đoàn đặc nhiệm Azov tại Donetsk, đồng thời áp sát Orekiv ở Zaporozhye, tiến dọc theo sông Konka.

Tiến Minh
Trang Military Review của Nga cho biết, mặc dù thời tiết mùa đông ở khu vực Đông Âu đang lên tới đỉnh điểm và những ngày đầu năm mới, nhưng Quân đội Nga (RFAF), vẫn tiếp tục tấn công trên toàn chiến tuyến. Trong báo cáo chiến trường ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc đánh bại một lữ đoàn đặc nhiệm Azov.
Lữ đoàn Azov đã bị các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF, đang chiến đấu tại tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk, tiêu diệt. Ngoài lực lượng Azov, Cụm quân Trung tâm RFAF cũng đã đánh thiệt hại nặng nề cho ba lữ đoàn cơ giới hạng nặng, hai lữ đoàn tấn công đường không và bốn lữ đoàn khác của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Chỉ riêng trong các cuộc giao tranh tại khu vực này của mặt trận, trong 24 giờ qua, Quân đội Ukraine (AFU) đã mất hơn 400 binh sĩ, một xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, một xe bọc thép chở quân VAB của Pháp, một pháo tự hành AS-90 155mm của Anh, 5 xe chiến đấu bọc thép và 12 xe ô tô. Một trạm tác chiến điện tử của AFU cũng đã bị phát hiện và phá hủy.
Dựa trên thông tin của Bộ Quốc phòng Nga về việc các lữ đoàn AFU bị đánh bại ở Donetsk, đây có thể là Lữ đoàn Azov số 12, thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine; một đơn vị có tinh thần chiến đấu rất cao trong Lực lượng vũ trang Ukraine.
Vào ngày 30/12/2025, Lữ đoàn Azov tuyên bố trên kênh Telegram của họ rằng, cùng với Quân đoàn 1 của Vệ binh Quốc gia và các đơn vị AFU, họ đã tái chiếm các vị trí phòng thủ ở khu vực Dobropillia. Đồng thời tiến hành các hoạt động phục kích, tập kích và trinh sát, cũng như củng cố tuyến phòng thủ.
Nhưng chưa hai tuần sau, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Cụm quân Trung tâm của họ đã đánh bại một lữ đoàn đặc nhiệm của Lực lượng Vệ binh AFU ở “mấu lồi Dobropolye”, phía tây bắc thành phố Pokrovsk. Đây là khu vực giao tranh ác liệt trên hướng mặt trận Pokrovsk vừa qua
Nằm cách không xa mặt trận Pokrovsk, trên hướng mặt trận Konstantinovka, kênh Rybar cho biết, Cụm quân phía Nam RFAF, đang tấn công mạnh ở sườn phía bắc thành phố, với những thành công cục bộ gần kênh đào Seversky Donets-Donbass.
Ở phía nam Konstantinovka, quân Nga gần đây đã đẩy lùi một cuộc phản công của đối phương, nhằm đánh bật các đơn vị phòng ngự của Cụm quân phía Nam RFAF, khỏi cứ điểm gần làng Ivanopillya. Trong trận đánh, nhóm xung kích AFU bị xóa sổ, 1 binh sĩ Ukraine bị bắt giữ.
Ở phía đông bắc Kostiantynovka và tây bắc Chasov Yar, mặc dù thị trấn Novomarkovo chính thức được Nga tuyên bố kiểm soát vào ngày 12/3/2025, nhưng trên thực tế, nó chỉ mới thực sự nằm dưới sự kiểm soát của họ vào ngày 6-7/12/2025. Bằng chứng đó là các cuộc phản công của AFU, ở vùng ngoại ô phía tây Novomarkovo, đã xuất hiện trên mạng.
Tình hình càng phức tạp hơn khi AFU tuyên bố họ vẫn kiểm soát Markovo và Orekhovo-Vasilevka, trái với tuyên bố của phía Nga, cả 2 ngôi làng ở phía tây bắc Chasov Yar này vẫn chưa bị chiếm giữ. Tình hình tương tự cũng xảy ra ở Verolyubovka, một mũi nhọn đột phá của RFAF ở phía bắc thành phố Chasov Yar "chỉ tồn tại trên mạng".
Hơn nữa, tình hình ở Chasov Yar vẫn căng thẳng. Như Rybar đã đưa tin trước đó, có sự hiện diện của binh sĩ Ukraine ở phía đông nam thành phố. Việc AFU tuyên bố họ vẫn kiểm soát 20% khu vực không được bàn luận, nhưng một số tuyến phố với khu chung cư, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của AFU.
Trong khi đó, thỉnh thoảng AFU vẫn triển khai quân tiếp viện tại đây, khi họ vẫn kiểm soát Mykolaivka và Chervone (Krasne). Đáng chú ý là Chervone đã chính thức được Nga tuyên bố chiếm giữ vào ngày 8/12. Nhìn chung, tình hình tại khu vực Konstantinovka vẫn “tương đối sáng sủa” đối với Nga.
Sau khi chiếm hoàn toàn thành phố Toretsk, RFAF đã củng cố đầu cầu này và xóa sổ nhiều cứ điểm nhỏ còn sót lại. Trong nửa cuối năm ngoái, RFAF đã chuẩn bị một cách có hệ thống cho một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố Kostiantynivka từ Toretsk. Và xét theo mọi dấu hiệu, chúng ta sẽ thấy điều đó trong tương lai gần.
Trên hướng mặt trận Zaporizhia, theo hướng tác chiến Orekhov, trang Military Review cho biết, có thông tin cho rằng Cụm quân phía Đông (Cụm Vostok) RFAF đang tiến dọc theo bờ bắc sông Konka, chiếm làng Belogorye, phía đông nam thị trấn chiến lược Orekhov.
Tuyến phòng thủ dọc bờ bắc sông Konka, trước đây do AFU chiếm giữ, nay xuất hiện một khoảng trống, làm giảm đáng kể lợi thế của lực lượng Ukraine khi trấn giữ khu vực này. Những bước tiến dọc theo đoạn mặt trận này, cho thấy sự thống nhất trên thực tế giữa hướng Orekhiv và Huliaipole (Gulyai-Polye).
Sau khi RFAF kiểm soát Huliaipole, quân Ukraina đã cố gắng phản công, nhưng các cuộc phản công này đều không thành công. Hơn nữa, các đơn vị Nga đã tiến về phía tây Huliaipole hướng tới Zaliznychne và Svyatopetrivka.
Cũng trên hướng mặt trận Zaporizhia, Cụm quân Dnepro RFAF cũng đang tiến dọc theo bờ nam cửa sông Malokaterynivskyi, nơi sông Konka đổ vào hồ chứa Kakhovka. Hành động chiến thuật này, giúp RFAF từng bước tiếp cận thủ phủ khu vực, thành phố Zaporizhia, nơi dự đoán sẽ là chiến trường của mùa hè năm nay.
Tiến Minh
Topwar
#Azov #Nga bao vây Kostiantynivka #Kostiantynivka #Dobropolye #Huliaipole #Zaporozhye

