Kho tri thức

Bộ tộc 'người của thuyền' nói ngôn ngữ khác nhất thế giới

Sinh sống lâu đời giữa các con sông và đầm lầy Orinoco (Venezuela), tộc người Warao nổi bật bằng lối sống gắn chặt với nước và truyền thống bản địa độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Người Warao là một trong những nhóm bản địa lâu đời nhất của Venezuela. Cộng đồng này đã định cư ở châu thổ sông Orinoco hàng ngàn năm và có lối sống thích nghi với vùng đất ngập nước rộng lớn. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi “Warao” có nghĩa là “người của thuyền” hoặc “người nước”. Họ được gọi như vậy vì sinh kế và văn hóa của người Warao luôn xoay quanh con sông Orinoco cũng như việc đi lại bằng thuyền truyền thống. Ảnh: Pinterest.
Họ dùng thuyền như phương tiện chính từ nhỏ đến lớn. Trẻ em Warao thường học chèo thuyền từ khi còn rất nhỏ, bởi mọi hoạt động như đánh bắt, thu hoạch hay giao tiếp làng xã đều diễn ra trên nước. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ Warao là một ngôn ngữ biệt lập hiếm có. Ngôn ngữ này không thuộc bất kỳ họ ngôn ngữ lớn nào trong khu vực và sử dụng cấu trúc câu khác lạ so với nhiều ngôn ngữ Mỹ bản địa. Ảnh: Pinterest.
Nhà ở của người Warao được xây trên cọc để chống lũ. Những ngôi nhà lợp lá được dựng trên trụ cao để tránh nước dâng, tạo nên quần thể nhà liên kết bằng cầu gỗ ngay trên mặt nước. Ảnh: Pinterest.
Chế độ sinh hoạt gắn chặt với môi trường nước. Họ đánh cá, bắt cua, hái trái hoang dã và trồng cây như sắn hay ớt ở những vùng đất khô hơn, thể hiện sự linh hoạt trong sinh kế. Ảnh: travelwiththesmile.com.
Văn hóa Warao được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tri thức về thiên nhiên, nghi lễ và lịch sử sống được dạy bằng quan sát và câu chuyện kể chứ không dựa vào văn bản, phản ánh truyền thống truyền khẩu sâu sắc. Ảnh: airpano.com.
Người Warao ngày nay đối mặt với nhiều thách thức xã hội. Dù giữ được bản sắc, họ đang chịu ảnh hưởng của biến đổi môi trường, khó khăn trong tiếp cận y tế – giáo dục, khiếm nhiều người trẻ di cư xa nhà tìm cuộc sống bền vững hơn. Ảnh: travelwiththesmile.com.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Nét đặc trưng người Warao #Lối sống dựa vào nước #Ngôn ngữ biệt lập #Kiến trúc nhà trên cọc #Truyền thống truyền khẩu #Sinh kế dựa vào môi trường nước

