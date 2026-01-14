Cặp đôi diễn viên lái xe tông chết người đi đường, camera ghi lại vụ va chạm

Yang Jieyu, nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong phim "Tên em khắc sâu trong tim anh" và phim truyền hình "Làng trưởng", đã tông phải một cụ bà họ Liao tại vạch sang đường giao nhau giữa đường Xiaoer và đường Zhongsan, thành phố Keelung vào tháng 11 năm ngoái . Cụ Liao đã qua đời chín ngày sau đó do vết thương quá nặng. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ việc cho viện kiểm sát với tội danh ngộ sát do sơ suất. Gia đình nạn nhân cho rằng Yang chỉ đề nghị bồi thường 120.000 Đài tệ và khóa tài khoản mạng xã hội của họ . Yang đã xin lỗi gia đình nạn nhân nhưng khẳng định rằng tuyên bố "chỉ bồi thường 120.000 Đài tệ" là không đúng sự thật, và nói thêm: "Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình phải gánh chịu." Thông tin trên Udn.com.

Video: MXH

Mới đây, gia đình của một cụ bà họ Liao, hơn 80 tuổi, đã đăng tải bài viết ẩn danh trên mạng xã hội, tố cáo một cặp diễn viên nổi tiếng trên mạng đã đánh chết bà của họ, chỉ bồi thường 120.000 nhân dân tệ và khóa tài khoản mạng xã hội của gia đình này, gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng.

Theo điều tra của Đồn cảnh sát số 1 thành phố Keelung, vào lúc 17h30 ngày 10 tháng 11 năm ngoái, Yang Jieyu đang lái xe qua giao lộ đường Xiaoer và đường Zhongsan thì bà Liao băng qua đường dành cho người đi bộ trên đường Xiaoer khi đèn xanh. Yang, rẽ trái từ đường Zhongsan vào đường Xiaoer để lên đường cao tốc, đã không nhường đường cho người đi bộ và tông vào người phụ nữ lớn tuổi. Bà Liao vẫn tỉnh táo sau tai nạn nhưng đã qua đời chín ngày sau khi được điều trị tại bệnh viện. Nồng độ cồn trong máu của Yang là 0, cho thấy anh ta không lái xe trong tình trạng say xỉn. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ việc của Yang cho viện kiểm sát với cáo buộc tội ngộ sát do sơ suất.

Gia đình người quá cố đã đăng tải trên mạng xã hội rằng sau tai nạn, vợ chồng nhà họ Yang đã quỳ xuống khóc tại nhà tang lễ, nhưng sau đó lại chặn liên lạc của gia đình và nói rằng họ chỉ có 120.000 nhân dân tệ trong tài khoản tiết kiệm để bồi thường, điều này khiến gia đình vô cùng đau lòng. Họ giận dữ chỉ trích: "Ai muốn 120.000 nhân dân tệ của các người? Tôi sẽ đưa cho các người 240.000 nhân dân tệ và trả bà tôi lại cho tôi."

Yang Jieyu đã phản hồi trong một bài đăng, nói rằng anh ấy thực sự rất xin lỗi bà của mình. Bảo hiểm bắt buộc sẽ chi trả trước 2 triệu nhân dân tệ, và cả hai bên đang tích cực thương lượng bồi thường với bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ ba. Anh ấy nói rằng anh ấy luôn có mặt tại hiện trường và nhất định sẽ bị phát hiện. Anh ấy không trốn tránh trách nhiệm và không lái xe trong tình trạng say xỉn. Anh ấy đã rẽ trái vào quốc lộ với tốc độ dưới 10 km/giờ. Hôm trước khi bão đến trời mưa rất to nên anh ấy không để ý. Anh ấy thực sự rất hối hận và đã rút ra được bài học lớn.

Ông Yang nói ông ngày nào cũng cầu nguyện, nhưng bà nội ông vẫn qua đời; tai nạn vẫn xảy ra. Ông nói sẽ cố gắng hết sức hợp tác với mọi yêu cầu, nhưng ông không thể tha thứ cho bản thân và thực sự rất hối hận. Về khoản bồi thường chỉ 120.000 nhân dân tệ, ông nói điều này chưa từng xảy ra, và ông sẽ thành thật khai báo số tiền tiết kiệm của mình. Ông nói chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình phải gánh chịu.

Vợ của ông Yang cũng đáp lại rằng, đối mặt với vấn đề lớn trong cuộc sống này, họ đã chọn không né tránh mà gánh vác những trách nhiệm pháp lý và đạo đức mà họ nên có. Những điều chỉnh trên mạng xã hội không phải để che đậy điều gì, mà bởi vì, với tư cách là một người bình thường, khi đối mặt với những lời buộc tội nặng nề và trên bờ vực sụp đổ, cơ chế tự bảo vệ duy nhất của Jieyu là duy trì liên lạc với gia đình, công ty bảo hiểm và cảnh sát.