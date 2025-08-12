Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Triệt phá đường dây mua bán 240 kg cần sa khô ở Hà Tĩnh

Đang vận chuyển lượng lớn cần sa khô đi tiêu thụ, Phạm Ngọc Duy đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 12/8, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 240 kg cần sa khô.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 10/8, tại Km 67 quốc lộ 8A, thuộc xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh), Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Duy (SN 2000, trú tại phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội) đang có hành vi vận chuyển lượng lớn tiền chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 115kg cần sa khô được cất giấu trên xe ô tô mang BKS: 37K-366.60.

49895235am-crop-97895229am-1200-97895229am4093319am-anh-3jpg.jpg
Đối tượng Phạm Ngọc Duy cùng tang vật bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Phạm Ngọc Duy tại số nhà 209, đường Vũ Quang, phường Thành Sen (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng thu giữ thêm 125kg cần sa khô, được đối tượng cất giấu trong 5 bao tải màu đen.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Duy khai, nhận vận chuyển số cần sa trên từ một người đàn ông lạ mặt (không rõ danh tính) ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 đưa vào nội địa để lấy tiền công.

Hiện,vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Cần sa khô #Bộ đội Biên phòng #bắt giữ #Phạm Ngọc Duy #Công an #Hà Tĩnh

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đôi nam nữ mua bán trái phép chất ma tuý ở Hà Nội

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận tinh dầu bên trong ống trụ màu vàng là ma túy mang đi bán cho khách. Số ma tuý, Sơn mua của Đỗ Thị Quỳnh Nga.

Ngày 12/8, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

capture-9380.png
Hai đối tượng bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng vận chuyển hơn 3kg ma tuý đá ở Lâm Đồng

Đang vận chuyển hơn 3kg ma tuý đá đi tiêu thụ, Giàng Seo Hoà đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 11/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Giàng Seo Hòa để điều tra về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

1.jpg
Giàng Seo Hoà cùng tang vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ninh liên tiếp bắt các vụ ma tuý thế hệ mới ngụy trang tinh vi

Công an tỉnh Quảng Ninh liên tiếp triệt phá vụ án liên quan đến chất ma túy thế hệ mới, ngụy trang tinh vi và đang có chiều hướng lan rộng trong giới trẻ.

Thời gian vừa qua, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh liên tục tổ chức các cuộc truy bắt tội phạm ma tuý, đáng chú ý có nhiều đối tượng đang ở độ tuổi thanh niên.

Theo đó, chỉ trong ngày 30/7 vừa qua, Công an phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh đã đấu tranh hiệu quả, triệt phá hai vụ án liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy thế hệ mới, ngụy trang tinh vi và đang có chiều hướng lan rộng trong giới trẻ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới