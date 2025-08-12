Triệt phá đường dây mua bán 240 kg cần sa khô ở Hà Tĩnh

Đang vận chuyển lượng lớn cần sa khô đi tiêu thụ, Phạm Ngọc Duy đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 12/8, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 240 kg cần sa khô.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 10/8, tại Km 67 quốc lộ 8A, thuộc xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh), Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Duy (SN 2000, trú tại phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội) đang có hành vi vận chuyển lượng lớn tiền chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 115kg cần sa khô được cất giấu trên xe ô tô mang BKS: 37K-366.60.

Đối tượng Phạm Ngọc Duy cùng tang vật bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Phạm Ngọc Duy tại số nhà 209, đường Vũ Quang, phường Thành Sen (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng thu giữ thêm 125kg cần sa khô, được đối tượng cất giấu trong 5 bao tải màu đen.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Duy khai, nhận vận chuyển số cần sa trên từ một người đàn ông lạ mặt (không rõ danh tính) ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 đưa vào nội địa để lấy tiền công.

Hiện,vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

