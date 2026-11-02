Triệt phá đường dây 'biến hoá' phân bón ngoại, thu lợi hàng chục tỷ đồng

Các đối tượng nhập khẩu phân bón từ nước ngoài rồi sang chiết, đóng gói vào bao bì giả mạo xuất xứ để bán ra thị trường, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Chiều 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 11 người, gồm: Nguyễn Hồng Lam, Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”, theo Điều 195 Bộ luật Hình sự.

Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 11 người liên quan.

Theo điều tra, các đối tượng thành lập 3 công ty gồm Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông nghiệp Polaris và Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam để tổ chức nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào... tập kết tại kho ở Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP HCM.

Sau đó, nhóm này móc nối với doanh nghiệp in ấn, đặt làm bao bì mang nhãn hiệu và thông tin xuất xứ nước ngoài không đúng với nguồn gốc hàng hóa thực tế. Các đối tượng tổ chức sang chiết, đóng gói thành hơn 20 loại phân bón giả xuất xứ, như Magnesium Sulphate ghi xuất xứ Ấn Độ, Kali Sulphate và phân bón hữu cơ Organic ghi xuất xứ Bỉ.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam

Hàng hóa được quảng bá, tiêu thụ thông qua các hội nhóm, mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo, TikTok tại nhiều tỉnh, thành phía Nam và Tây Nguyên, mang lại khoản thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đường dây hoạt động khép kín, tinh vi, sử dụng nhiều kho hàng trong khu công nghiệp, thường xuyên đóng cửa và bố trí người thân, người quen tham gia các khâu sản xuất, đóng gói nhằm tránh bị phát hiện.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng khi đang sản xuất phân bón giả.

Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ 98.609 bao phân bón, tổng khối lượng khoảng 2.157 tấn, trong đó có 4.469 bao phân bón giả do các đối tượng khai nhận đã sản xuất. Lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều máy móc, phương tiện sản xuất, 124.100 vỏ bao bì phân bón giả, 2.500 vỏ bao nhập khẩu đã cắt, 21 trục in bao bì cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tang vật vụ án.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định đường dây hoạt động từ năm 2025 đến nay. Các đối tượng còn móc nối với Giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Vina Tân Á để đặt in bao bì giả xuất xứ nước ngoài phục vụ việc sản xuất.

Cơ quan điều tra đã xác minh tại nhiều doanh nghiệp, đại lý, hộ kinh doanh ở TP HCM và các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long; đồng thời thu hồi số lượng lớn phân bón giả đã được tiêu thụ trên thị trường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người giúp sức, tham gia sản xuất, in ấn và tiêu thụ phân bón giả để xử lý theo quy định pháp luật.