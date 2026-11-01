Hoàng Thị Nụ nói gì sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái tại Miss Asian 2026?

Đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cùng giải phụ Người đẹp Dạ hội tại Miss Asian 2026, Hoàng Thị Nụ muốn dành vương miện làm quà tặng mẹ.

Trong đêm chung kết Miss Asian 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai tối 31/10, thí sinh Hoàng Thị Nụ đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cùng giải phụ Người đẹp Dạ hội.

Tân Hoa hậu Nhân ái Hoàng Thị Nụ đón nhận vương miện, quyền trượng, sash (dải băng) danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận.

Hoàng Thị Nụ đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Miss Asian 2026. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Hoàng Thị Nụ nhận giải thưởng phụ Người đẹp Dạ hội. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Cận sắc vóc Hoa hậu Nhân ái Hoàng Thị Nụ. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Ở phần thi ứng xử, trước câu hỏi “Nếu trở thành Miss Asian 2026, bạn sẽ làm gì để tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội”, Hoàng Thị Nụ trả lời: “Nếu may mắn đạt được danh hiệu hoa hậu, tôi sẽ vô cùng vui mừng và trân trọng. Tuy nhiên, nếu không chiến thắng, tôi vẫn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, sẻ chia yêu thương, niềm vui cũng như những khó khăn với mọi người.

Tôi nghĩ rằng đây không phải là trách nhiệm của riêng cá nhân, mà là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Mỗi người cùng chung tay bằng những hành động thiết thực sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, một xã hội ngày càng văn minh, phát triển và vững mạnh hơn”.

Hoàng Thị Nụ trả lời câu hỏi ứng xử. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Sau chung kết, tân Hoa hậu Nhân ái không giấu được niềm xúc động khi chinh phục được ngôi vị cao quý. Hoàng Thị Nụ bày tỏ, chiếc vương miện là món quà cô dành tặng mẹ – người luôn yêu thương, động viên và làm điểm tựa trên hành trình trưởng thành của cô. Món quà đến muộn sau Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhưng chứa trọn lòng biết ơn cô muốn gửi đến đấng sinh thành.

Hoàng Thị Nụ trong phần thi áo dài. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Người đẹp trình diễn trang phục công sở. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Hoàng Thị Nụ trong phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Hoàng Thị Nụ đến từ Hà Nội, hiện là giám đốc công ty, có nhiều hoạt động xã hội tích cực. Cô kỳ vọng sức lan tỏa của danh hiệu sẽ giúp kết nối những tấm lòng thiện nguyện, vận động nguồn lực và đưa chương trình hỗ trợ đến gần người cần giúp đỡ, biến thông điệp nhân ái của cuộc thi thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến tích cực cho cộng đồng.

Hoàng Thị Nụ kỳ vọng sức lan tỏa của danh hiệu sẽ giúp kết nối những tấm lòng thiện nguyện. Ảnh: Team Bình Nguyễn