[INFOGRAPHIC] Vi phạm về hàng giả tăng mạnh, cảnh báo từ số liệu quý III/2026

Trong quý III/2026, số vụ hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện, xử lý tăng 180,69% so với cùng kỳ, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát.
Diện áo khoét vai, khoét ngực kết hợp quần ống suông xuống phố, Trúc Anh nhận nhiều lời khen về nhan sắc và vóc dáng thon gọn sau hành trình giảm 25 kg.
Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm bình an, may mắn, một số đối tượng tung chiêu trò tâm linh trên mạng xã hội nhằm thao túng tâm lý, lừa đảo và trục lợi từ người dân.
4 cháu bé (2 trai, 2 gái) được phát hiện bị người thân bỏ rơi trêh ghế đá trong sân chùa Diệu Giác, phường An Khánh, TP HCM (quận 2 cũ).
Ngày và đêm 17/10, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường để phục vụ thi công giai đoạn 3 Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên.
Đỗ Phúc Bảo (SN 2010) bị tạm giữ để điều tra hành vi đánh, gây thương tích khiến nam sinh lớp 11 Trường Cao đẳng nghề Hàng hải và Đường thủy 1 tử vong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng bước đầu xác định vụ việc cháu bé tử vong tại Trường Tiểu học An Dương không có dấu hiệu tội phạm.
Tình trạng ô tô sử dụng đèn LED cường độ lớn trên đường phố Hà Nội khiến người đi đường bị chói mắt, khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hà Nội thử nghiệm xe chuyên dụng phun sương dập bụi trên nhiều tuyến phố trung tâm, kết hợp rửa đường, quét hút bụi nhằm hạn chế bụi phát tán.
Công an Thành phố Huế đã nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng về hành vi cướp tài sản du khách nước ngoài.
Công an phường Nam Sơn (TP Bắc Ninh), đã nắm bắt tình hình và chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại Công viên Lãm Làng.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi kết bạn, trò chuyện với người lạ trên mạng.
Lợi dụng đêm tối, Nguyễn Tiến Khanh (SN 1975, TP Huế) đã đột nhập cửa hàng Điện Máy Xanh tại xã Vĩnh Định (Quảng Trị) lấy trộm 33 điện thoại di động.
Gần hai tuần qua, 4 ca nhiễm liên cầu lợn được ghi nhận, nhấn mạnh nguy cơ mắc bệnh từ thực phẩm không an toàn và tiếp xúc với máu, dịch tiết lợn.
Cơ quan điều tra xác định 750 kg thịt lợn có dấu hiệu ôi hỏng, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi được thu mua để chế biến thịt sấy, lạp sườn.
Hà Nội triển khai cắt tỉa chùm hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố với 992 cây thuộc diện xử lý, nhằm giảm mùi hương nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
UBND TP Hải Phòng yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến và trách nhiệm của các bên liên quan vụ bé tử vong tại trường Tiểu học An Dương.
Hoa sữa ở TP HCM đang mùa nở rộ với hương thơm đặc trưng. Tuy nhiên, cũng không ít người cảm thấy khó chịu khi hoa tỏa hương nồng vào chiều tối...
Hôm nay, khu vực Bắc Bộ được dự báo sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, trong khi đó Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to...
Trưa ngày 16/10, Công an TP Hải Phòng thông tin ban đầu về vụ việc cháu bé tử vong tại trường Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương).