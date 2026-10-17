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[INFOGRAPHIC] Vi phạm về hàng giả tăng mạnh, cảnh báo từ số liệu quý III/2026

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Vi phạm về hàng giả tăng mạnh, cảnh báo từ số liệu quý III/2026

Trong quý III/2026, số vụ hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện, xử lý tăng 180,69% so với cùng kỳ, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát.

Thiên Anh
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Hàng giả, hàng lậu trên không gian mạng đặt ra thách thức trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.
#Hàng giả trên không gian mạng #Hàng giả hàng lậu #Gian lận thương mại #Hàng giả trên thương mại điện tử #Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ #Chống buôn lậu năm 2026

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