[INFOGRAPHIC] Vi phạm về hàng giả tăng mạnh, cảnh báo từ số liệu quý III/2026

Trong quý III/2026, số vụ hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện, xử lý tăng 180,69% so với cùng kỳ, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát.