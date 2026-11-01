Mitsubishi Pajero 2027 gây sốt, 80% khách mua đến từ các hãng xe đối thủ

Mitsubishi Pajero 2027 đang thu hút lượng lớn khách hàng tại Nhật Bản, với khoảng 80% đơn đặt mua đến từ những người đang sử dụng xe của các thương hiệu khác.