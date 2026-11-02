[GALLERY] Ba Vì quá tải mùa hoa dã quỳ, du khách mất hàng giờ chờ vào vườn

Khoảng 13.000 lượt khách đổ về Vườn quốc gia Ba Vì trong ngày 1/11 khiến nhiều tuyến đường ùn tắc, du khách phải chờ hàng giờ để mua vé và tham quan.
Toyota Innova Cross 2026 ở Indonesia sở hữu tới 2 màn hình 12,3 inch, camera hành trình và Wi-Fi. Dự đoán nâng cấp này sẽ sớm có trên xe tại Việt Nam.
Toyota Innova Cross 2026 ở Indonesia sở hữu tới 2 màn hình 12,3 inch, camera hành trình và Wi-Fi. Dự đoán nâng cấp này sẽ sớm có trên xe tại Việt Nam.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Thân có cơ hội phát triển sự nghiệp, trong khi tuổi Hợi cần thận trọng trước biến động.
Khởi công từ năm 2017, tuyến đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì vẫn chưa hoàn thành, kéo theo nhiều bất cập về giao thông, môi trường và đời sống dân cư.
Từ món ăn nóng hổi giữa tiết trời se lạnh đến những đặc sản dân dã, độc đáo, mỗi món ngon nơi đây đều mang một hương vị riêng, khiến thực khách khó lòng bỏ qua.
Mẫu xe SUV hạng sang cỡ nhỏ Lexus LBX 2027 vừa nhận có bản cập nhật nhẹ tại thị trường Nhật Bản trước khi bắt đầu bán từ ngày 3/11/2026.
Nổi bật bởi màu sơn đen toàn thân khá ấn tượng so với màu đỏ thường thấy, tuy nhiên Ducati Monster Dark 2026 sở hữu trang bị tương tự nhưng rẻ hơn bản thường.
Chỉ một tháng sau khi trình làng SUV điện Bentley Torcal, thương hiệu xe sang Anh Quốc tiếp tục ra mắt bản đặc biệt First Edition với nhiều nâng cấp đắt giá.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 2/11/2026, Thiên Bình đón tín hiệu tích cực trong tình cảm, cân nhắc khoản chi cho mua sắm.
Mitsubishi Pajero 2027 đang thu hút lượng lớn khách hàng tại Nhật Bản, với khoảng 80% đơn đặt mua đến từ những người đang sử dụng xe của các thương hiệu khác.
Liên doanh Changan - Ford tại Trung QUốc vừa chính thức giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng SUV 7 chỗ Ford Edge L với hàng loạt công nghệ tiên tiến.
Nissan trở lại Triển lãm SEMA 2026 năm nay với sự "hồi sinh" của dòng Sentra Spec-V cùng hai bản concept Z truyền cảm hứng cho người hâm mộ.
Nhiều smartwatch dưới 9 triệu đồng hiện sở hữu thiết kế bền bỉ, pin lâu, theo dõi sức khỏe toàn diện và hỗ trợ luyện tập chuyên sâu.
Jeep Gladiator 35-inch Tire Launch Edition 2027 vừa chính thức được hé lộ, mẫu xe bán tải này sở hữu bộ lốp 35 inch từ nhà máy thẳng đến tay người tiêu dùng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Dậu nổi bật về vận may, trong khi tuổi Tuất cần thận trọng trước biến động.
Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với loạt hình ảnh đời thường trẻ trung, khoe vóc dáng thon gọn cùng vòng eo nhỏ nhắn.
Một phần mặt đường Vành đai 2,5 đoạn Khương Trung – Đầm Hồng đã được thảm nhựa. Tuy nhiên, công trường vẫn thi công, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giờ cao điểm.
Năm nay, Châu Bùi rủ Binz hóa thân thành hai nhân vật đình đám trong White Chicks, tiếp nối loạt màn biến hóa ấn tượng trước đó.
Hot girl Hàn Hằng gây chú ý với màn hóa thân thành nàng tiên Tinker Bell xinh đẹp trong bộ ảnh đón Halloween.
Hơn 5.000 người dự kiến hội tụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cổ vũ nam sinh Lý Thái Dương chinh phục vòng nguyệt quế Olympia.
Không chỉ gây ấn tượng với phong cách gợi cảm, bà xã Gin Tuấn Kiệt còn khiến nhiều người trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn và nhan sắc trẻ trung sau sinh con.