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[GALLERY] Ba Vì quá tải mùa hoa dã quỳ, du khách mất hàng giờ chờ vào vườn

Xã hội

[GALLERY] Ba Vì quá tải mùa hoa dã quỳ, du khách mất hàng giờ chờ vào vườn

Khoảng 13.000 lượt khách đổ về Vườn quốc gia Ba Vì trong ngày 1/11 khiến nhiều tuyến đường ùn tắc, du khách phải chờ hàng giờ để mua vé và tham quan.

Thiên Anh
Đầu tháng , đúng dịp cuối tuần và thời điểm hoa dã quỳ bước vào giai đoạn nở rộ, Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Lượng người tăng đột biến khiến khu vực cổng vào cùng nhiều đoạn đường dẫn lên núi rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.
Đầu tháng , đúng dịp cuối tuần và thời điểm hoa dã quỳ bước vào giai đoạn nở rộ, Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Lượng người tăng đột biến khiến khu vực cổng vào cùng nhiều đoạn đường dẫn lên núi rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.
Theo ghi nhận từ khoảng 6h sáng, dòng phương tiện đã nối dài trước cổng soát vé. Trục đường chính dài khoảng 11 km dẫn vào khu vực ngắm hoa dã quỳ ken đặc ô tô, xe máy. Nhiều thời điểm, các phương tiện gần như không thể di chuyển, phải nhích từng mét giữa dòng người đông đúc.
Theo ghi nhận từ khoảng 6h sáng, dòng phương tiện đã nối dài trước cổng soát vé. Trục đường chính dài khoảng 11 km dẫn vào khu vực ngắm hoa dã quỳ ken đặc ô tô, xe máy. Nhiều thời điểm, các phương tiện gần như không thể di chuyển, phải nhích từng mét giữa dòng người đông đúc.
Tình trạng ùn ứ nghiêm trọng nhất tập trung tại khu vực cổng soát vé. Nhiều du khách phải chờ từ một đến hai giờ mới đến lượt mua vé vào tham quan. Một thợ chụp ảnh tại đây cho biết có thời điểm anh phải đứng cả tiếng đồng hồ mới di chuyển được khoảng 100 m, riêng việc qua cửa soát vé cũng mất thêm khoảng một giờ.
Tình trạng ùn ứ nghiêm trọng nhất tập trung tại khu vực cổng soát vé. Nhiều du khách phải chờ từ một đến hai giờ mới đến lượt mua vé vào tham quan. Một thợ chụp ảnh tại đây cho biết có thời điểm anh phải đứng cả tiếng đồng hồ mới di chuyển được khoảng 100 m, riêng việc qua cửa soát vé cũng mất thêm khoảng một giờ.
Không ít người xuất phát từ trung tâm Hà Nội với mong muốn tận hưởng một chuyến dã ngoại cuối tuần nhưng lại mất phần lớn thời gian trên đường. Anh Hải Đạt, 32 tuổi, ở Hà Đông, cho biết phải mất khoảng hai giờ di chuyển đến Ba Vì và tiếp tục chờ thêm 1,5 giờ để mua vé. Chuyến đi thư giãn của cả đoàn vì thế trở nên mệt mỏi khi các điểm ngắm hoa đều đông nghịt người.
Không ít người xuất phát từ trung tâm Hà Nội với mong muốn tận hưởng một chuyến dã ngoại cuối tuần nhưng lại mất phần lớn thời gian trên đường. Anh Hải Đạt, 32 tuổi, ở Hà Đông, cho biết phải mất khoảng hai giờ di chuyển đến Ba Vì và tiếp tục chờ thêm 1,5 giờ để mua vé. Chuyến đi thư giãn của cả đoàn vì thế trở nên mệt mỏi khi các điểm ngắm hoa đều đông nghịt người.
Đại diện Vườn quốc gia Ba Vì cho biết, trong ngày 1/11, đơn vị ước đón khoảng 13.000 lượt khách. Đây là lượng khách cao nhất kể từ đầu mùa hoa dã quỳ năm nay. Mặc dù chưa bằng mức khoảng 20.000 lượt khách từng ghi nhận trong những mùa trước, lượng phương tiện tập trung vào cùng thời điểm vẫn khiến khu vực cổng vào nhanh chóng quá tải.
Đại diện Vườn quốc gia Ba Vì cho biết, trong ngày 1/11, đơn vị ước đón khoảng 13.000 lượt khách. Đây là lượng khách cao nhất kể từ đầu mùa hoa dã quỳ năm nay. Mặc dù chưa bằng mức khoảng 20.000 lượt khách từng ghi nhận trong những mùa trước, lượng phương tiện tập trung vào cùng thời điểm vẫn khiến khu vực cổng vào nhanh chóng quá tải.
Đáng chú ý, áp lực giao thông không chỉ xuất hiện bên trong khu vực tham quan mà còn ảnh hưởng đến tuyến đường dân sinh gần cổng vào. Theo thông tin từ đơn vị quản lý, lượng khách tập trung đông vào dịp cuối tuần là nguyên nhân khiến khu vực này xảy ra ùn tắc. Việc phương tiện cá nhân nối đuôi nhau chờ làm thủ tục vào vườn khiến tình trạng ùn ứ kéo dài và ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình của người dân, du khách.
Đáng chú ý, áp lực giao thông không chỉ xuất hiện bên trong khu vực tham quan mà còn ảnh hưởng đến tuyến đường dân sinh gần cổng vào. Theo thông tin từ đơn vị quản lý, lượng khách tập trung đông vào dịp cuối tuần là nguyên nhân khiến khu vực này xảy ra ùn tắc. Việc phương tiện cá nhân nối đuôi nhau chờ làm thủ tục vào vườn khiến tình trạng ùn ứ kéo dài và ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình của người dân, du khách.
Thực tế này cho thấy sức hút của du lịch theo mùa cũng đặt ra áp lực đáng kể đối với hạ tầng và công tác tổ chức đón khách tại các điểm đến. Khi hàng nghìn phương tiện cùng tập trung trong một khoảng thời gian ngắn, khu vực cổng kiểm soát và những đoạn đường dẫn vào điểm tham quan dễ trở thành nút thắt. Chỉ cần một khâu xử lý chậm, dòng phương tiện phía sau có thể nhanh chóng ùn lại trên diện rộng.
Thực tế này cho thấy sức hút của du lịch theo mùa cũng đặt ra áp lực đáng kể đối với hạ tầng và công tác tổ chức đón khách tại các điểm đến. Khi hàng nghìn phương tiện cùng tập trung trong một khoảng thời gian ngắn, khu vực cổng kiểm soát và những đoạn đường dẫn vào điểm tham quan dễ trở thành nút thắt. Chỉ cần một khâu xử lý chậm, dòng phương tiện phía sau có thể nhanh chóng ùn lại trên diện rộng.
Không chỉ giao thông, khả năng phục vụ tại các điểm tham quan và dịch vụ đi kèm cũng chịu sức ép. Theo phản ánh của du khách, nhiều khu vực ngắm hoa đã tập trung đông người từ sáng sớm, việc tìm vị trí chụp ảnh trở nên khó khăn. Một số nhóm khách còn lựa chọn kết hợp ngắm hoa với săn mây, khiến nhu cầu đến vườn tập trung vào những khung giờ rất sớm.
Không chỉ giao thông, khả năng phục vụ tại các điểm tham quan và dịch vụ đi kèm cũng chịu sức ép. Theo phản ánh của du khách, nhiều khu vực ngắm hoa đã tập trung đông người từ sáng sớm, việc tìm vị trí chụp ảnh trở nên khó khăn. Một số nhóm khách còn lựa chọn kết hợp ngắm hoa với săn mây, khiến nhu cầu đến vườn tập trung vào những khung giờ rất sớm.
Trước tình trạng này, đại diện Vườn quốc gia Ba Vì cho biết đơn vị đã huy động cán bộ chuyên trách, phối hợp với lực lượng chức năng tại khu vực vùng đệm để điều tiết giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm. Đây là giải pháp cần thiết trong những ngày cao điểm, song lượng khách tăng mạnh cũng đặt ra yêu cầu phải chủ động hơn trong phương án phân luồng và tổ chức đón khách.
Trước tình trạng này, đại diện Vườn quốc gia Ba Vì cho biết đơn vị đã huy động cán bộ chuyên trách, phối hợp với lực lượng chức năng tại khu vực vùng đệm để điều tiết giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm. Đây là giải pháp cần thiết trong những ngày cao điểm, song lượng khách tăng mạnh cũng đặt ra yêu cầu phải chủ động hơn trong phương án phân luồng và tổ chức đón khách.
Theo dự kiến, mùa hoa dã quỳ tại Ba Vì kéo dài đến ngày 6/12, trong đó khoảng thời gian từ ngày 1/11 đến 23/11 là giai đoạn hoa nở rực rỡ nhất. Điều này đồng nghĩa sức hút của điểm đến có thể tiếp tục duy trì trong nhiều tuần, đặc biệt vào các ngày nghỉ cuối tuần khi nhu cầu tham quan, chụp ảnh tăng cao.
Theo dự kiến, mùa hoa dã quỳ tại Ba Vì kéo dài đến ngày 6/12, trong đó khoảng thời gian từ ngày 1/11 đến 23/11 là giai đoạn hoa nở rực rỡ nhất. Điều này đồng nghĩa sức hút của điểm đến có thể tiếp tục duy trì trong nhiều tuần, đặc biệt vào các ngày nghỉ cuối tuần khi nhu cầu tham quan, chụp ảnh tăng cao.
Để hạn chế tình trạng ùn tắc, hướng dẫn viên du lịch tại Ba Vì khuyến cáo người điều khiển xe máy cần kiểm tra kỹ phanh, lốp và dầu máy trước khi di chuyển trên đường đèo. Du khách cũng nên chủ động đổ đầy nhiên liệu, chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ và các vật dụng cần thiết bởi dịch vụ hàng quán trên núi còn hạn chế, dễ quá tải khi lượng khách tăng cao.
Để hạn chế tình trạng ùn tắc, hướng dẫn viên du lịch tại Ba Vì khuyến cáo người điều khiển xe máy cần kiểm tra kỹ phanh, lốp và dầu máy trước khi di chuyển trên đường đèo. Du khách cũng nên chủ động đổ đầy nhiên liệu, chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ và các vật dụng cần thiết bởi dịch vụ hàng quán trên núi còn hạn chế, dễ quá tải khi lượng khách tăng cao.
Câu chuyện ùn tắc tại Ba Vì cho thấy sức hút của một mùa hoa đẹp có thể nhanh chóng trở thành áp lực đối với hạ tầng giao thông và dịch vụ nếu lượng khách tập trung vượt quá khả năng phục vụ tại từng thời điểm. Bên cạnh ý thức lựa chọn thời gian tham quan, việc tổ chức phân luồng, kiểm soát lượng phương tiện và nâng cao năng lực đón khách là những vấn đề cần được quan tâm để bảo đảm an toàn, giữ gìn cảnh quan và chất lượng trải nghiệm du lịch.
Câu chuyện ùn tắc tại Ba Vì cho thấy sức hút của một mùa hoa đẹp có thể nhanh chóng trở thành áp lực đối với hạ tầng giao thông và dịch vụ nếu lượng khách tập trung vượt quá khả năng phục vụ tại từng thời điểm. Bên cạnh ý thức lựa chọn thời gian tham quan, việc tổ chức phân luồng, kiểm soát lượng phương tiện và nâng cao năng lực đón khách là những vấn đề cần được quan tâm để bảo đảm an toàn, giữ gìn cảnh quan và chất lượng trải nghiệm du lịch.
Mời quý độc giả xem video: Mùa hoa dã quỳ trên Ba Vì | Hà Nội đến để yêu - Nguồn: Youtube HTV - Đài Hà Nội.
Thiên Anh
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