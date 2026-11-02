Vượt tốc độ chỉ 6 km/h, tài xế lộ hàng loạt vi phạm

Chỉ vượt tốc độ 6 km/h, tài xế ở Bắc Ninh bị phát hiện thêm nồng độ cồn cao gấp đôi ngưỡng cho phép, không có giấy tờ, tổng phạt gần 36 triệu đồng.

Ngày 2/11, theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an thành phố Bắc Ninh, vào khoảng 15h35 ngày 1/11/2026, tại vị trí Km6+820 đường tỉnh 279, phường Nhân Hoà (TP Bắc Ninh), Tổ CSGT Quế Võ phát hiện xe ô tô do ông N.H.H. (trú phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh) điều khiển chạy ở tốc độ 56 km/h trên đoạn giới hạn 50 km/h.

Khi tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra, ngoài lỗi vượt tốc độ, cán bộ ngay lập tức nhận thấy tài xế có biểu hiện sau khi uống rượu bia. Ông H. cũng tự thừa nhận đã uống bia trước khi lên xe. Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở đạt 0,886 mg/lít, cao hơn gấp đôi ngưỡng quy định cho phép (0,4 mg/lít khí thở), thuộc khung xử phạt nặng nhất đối với người điều khiển ô tô.

Hình ảnh tài xế và chiếc xe vi phạm. Nguồn: Cục CSGT.

Nghiêm trọng hơn, tại hiện trường, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như chứng nhận đăng ký xe.

Tính riêng hai lỗi vượt tốc độ và vi phạm quy định về nồng độ cồn, ông H. đã bị xử phạt tổng cộng 35,9 triệu đồng. Đối với việc không có các giấy tờ liên quan, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh để xử lý thêm theo đúng quy định pháp luật. Tổ công tác đã lập biên bản và tiến hành xử lý vụ việc theo trình tự.

Đại diện lực lượng CSGT nhấn mạnh, hành vi vượt tốc độ dù ít đã là vi phạm, nhưng việc điều khiển xe sau khi uống rượu bia với nồng độ cồn vượt ngưỡng nhiều lần là nguy hiểm gấp bội. Tiền phạt có thể tính được, nhưng hậu quả tai nạn do vi phạm này gây ra có thể lấy đi tính mạng và hạnh phúc của nhiều gia đình. Lực lượng chức năng khuyến cáo: “Đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe”.

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