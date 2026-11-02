Bé gái 3 tuổi tử vong sau khi uống nhầm dung dịch nghi là thuốc diệt chuột

Một bé gái 3 tuổi ở Nghệ An tử vong sau khi uống dung dịch trong lọ nhựa nhặt bên đường, cảnh báo nguy cơ trẻ nhỏ tiếp xúc với hóa chất độc hại.

Sáng 2/11, theo thông tin từ UBND xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An, một bé gái 3 tuổi trên địa bàn vừa tử vong sau khi uống nhầm dung dịch được xác định là thuốc diệt chuột. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ trẻ nhỏ tiếp xúc với hóa chất độc hại khi người lớn bảo quản không đúng cách.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 1/11, bé Đ.T.B.N (3 tuổi, trú tại xóm Hoàng Diệu, xã Quan Thành) chơi cùng một nhóm trẻ trước cổng nhà, gần tuyến đường liên thôn. Thời điểm này, bố mẹ cháu đang làm việc phía trong nhà.

Bé gái 3 tuổi tử vong sau khi uống nhầm thuốc diệt chuột.

Trong lúc chơi, bé N. nhìn thấy một lọ nhựa chứa dung dịch màu đỏ nằm bên đường nên nhặt lên uống. Sau đó, cháu xuất hiện triệu chứng nôn mửa. Gia đình nhanh chóng đưa trẻ đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, bé gái không qua khỏi.

Theo thông tin được địa phương cung cấp, bé N. là con thứ ba trong gia đình có bốn người con, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sự việc khiến người thân và người dân địa phương không khỏi đau xót.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp đầu tiên trẻ nhỏ ở Nghệ An gặp tai nạn nghiêm trọng do nghi uống nhầm thuốc diệt chuột. Trước đó, hồi tháng 8/2026, hai bé gái 3 tuổi và 18 tháng tuổi ở xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cũng tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, nghi do uống nhầm loại hóa chất này tại nhà người quen.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra sự việc, người mẹ đang ăn cơm cùng gia đình bạn, hai bé chơi gần đó. Trong lúc chơi, các cháu nhìn thấy một gói chứa dung dịch nghi là thuốc diệt chuột và chia nhau uống.

(Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Sau khi tiếp xúc với hóa chất, cả hai trẻ đều xuất hiện triệu chứng nôn mửa. Người thân nhanh chóng đưa các cháu đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nhưng cả hai đều không qua khỏi vào chiều cùng ngày.

Hai vụ việc xảy ra trong thời gian ngắn cho thấy nguy cơ mất an toàn đối với trẻ nhỏ khi hóa chất độc hại không được quản lý, bảo quản chặt chẽ. Ở độ tuổi còn nhỏ, trẻ chưa có khả năng nhận biết đầy đủ mức độ nguy hiểm của những vật dụng, dung dịch lạ. Những lọ nhựa, gói hóa chất có màu sắc bắt mắt hoặc được đặt ở nơi dễ tiếp cận có thể khiến trẻ tò mò, cầm nắm và đưa vào miệng.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, ngộ độc thuốc diệt chuột có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tùy thuộc vào thành phần hoạt chất, người bị ngộ độc có thể gặp các biểu hiện và biến chứng như rối loạn đông máu, xuất huyết, co giật, tổn thương cơ quan nội tạng, thậm chí tử vong. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào loại hóa chất, lượng tiếp xúc và thời gian được cấp cứu.

Để phòng tránh những tai nạn tương tự, các gia đình cần cất giữ thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa và các loại hóa chất độc hại trong bao bì chuyên dụng, có nhãn cảnh báo, đặt tại nơi khóa kín, ngoài tầm với của trẻ em. Tuyệt đối không sang chiết hóa chất vào chai nước uống, lọ đựng thực phẩm hoặc những vật dụng dễ khiến trẻ nhầm lẫn.

Người lớn cũng cần thường xuyên kiểm tra khu vực sinh hoạt, sân vườn, lối đi và nơi vui chơi của trẻ, kịp thời thu gom những lọ, gói hóa chất không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện trẻ có khả năng uống hoặc tiếp xúc với hóa chất độc hại, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí. Không tự ý gây nôn, cho trẻ ăn uống hoặc sử dụng các biện pháp truyền miệng khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.