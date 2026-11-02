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Xã hội

Ngày 2/11, Bắc Bộ mưa diện rộng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Ngày 2/11, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 80 mm. Trong khi nhiều vùng biển xuất hiện mưa dông, gió giật mạnh, sóng cao trên 2 m.

Theo Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Ngày 2/11, mưa dông tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực ở Bắc Bộ và trên biển, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải.

Tại Tuyên Quang, mưa vừa, mưa to đã xuất hiện với lượng mưa có nơi vượt 120 mm. Dự báo từ sáng sớm đến hết ngày 2/11, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ cùng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

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Nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông, cục bộ mưa to. Ảnh: TTXVN

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc và ngập úng vùng trũng thấp.

Trên biển, chiều tối và đêm 2/11, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng cao 2 - 3 m, biển động.

Cùng thời gian, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và phía Tây các khu vực Bắc, giữa, Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 7 - 8, sóng cao trên 2 m.

Dự báo ngày và đêm 3/11, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 3 m, biển động. Các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động phòng tránh thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Việt Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Lâm Đồng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

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