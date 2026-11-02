Dùng video riêng tư đe dọa bạn gái cũ, nam thanh niên bị khởi tố

Sau khi chia tay, Đỗ Hồng Sơn nhiều lần dùng video riêng tư để đe dọa bạn gái cũ, yêu cầu đưa 50 triệu đồng nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Ngày 2/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hồng Sơn (22 tuổi, trú xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Sơn. Ảnh CAT Phú Thọ

Theo thông tin ban đầu, Sơn quen biết và nảy sinh tình cảm với chị LTM (20 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh) qua mạng xã hội TikTok. Trong thời gian quen nhau, Sơn đã ghi lại video riêng tư khi hai người gọi điện qua Messenger.

Sau khi chia tay vào cuối tháng 4/2026, do chị M không đồng ý nối lại tình cảm, Sơn nhiều lần sử dụng video này để đe dọa, gây sức ép nhằm đòi tiền.

Đáng chú ý, Sơn còn gửi video cho người thân của chị M, đồng thời yêu cầu đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Lo sợ video bị phát tán, chị M đã trình báo cơ quan Công an. Tại thời điểm trình báo, chị M chưa chuyển tiền cho Sơn.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin, hình ảnh và video riêng tư khi sử dụng mạng xã hội, các ứng dụng liên lạc.

Trường hợp bị đe dọa phát tán hình ảnh, video cá nhân để chiếm đoạt tài sản, người dân cần bình tĩnh, không chuyển tiền theo yêu cầu; đồng thời lưu giữ các tin nhắn, hình ảnh, video liên quan và kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

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