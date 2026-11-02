Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Dùng video riêng tư đe dọa bạn gái cũ, nam thanh niên bị khởi tố

Sau khi chia tay, Đỗ Hồng Sơn nhiều lần dùng video riêng tư để đe dọa bạn gái cũ, yêu cầu đưa 50 triệu đồng nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Nguyễn Hinh

Ngày 2/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hồng Sơn (22 tuổi, trú xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

fb-img-1793612093380.jpg
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Sơn. Ảnh CAT Phú Thọ

Theo thông tin ban đầu, Sơn quen biết và nảy sinh tình cảm với chị LTM (20 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh) qua mạng xã hội TikTok. Trong thời gian quen nhau, Sơn đã ghi lại video riêng tư khi hai người gọi điện qua Messenger.

Sau khi chia tay vào cuối tháng 4/2026, do chị M không đồng ý nối lại tình cảm, Sơn nhiều lần sử dụng video này để đe dọa, gây sức ép nhằm đòi tiền.

Đáng chú ý, Sơn còn gửi video cho người thân của chị M, đồng thời yêu cầu đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Lo sợ video bị phát tán, chị M đã trình báo cơ quan Công an. Tại thời điểm trình báo, chị M chưa chuyển tiền cho Sơn.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin, hình ảnh và video riêng tư khi sử dụng mạng xã hội, các ứng dụng liên lạc.

Trường hợp bị đe dọa phát tán hình ảnh, video cá nhân để chiếm đoạt tài sản, người dân cần bình tĩnh, không chuyển tiền theo yêu cầu; đồng thời lưu giữ các tin nhắn, hình ảnh, video liên quan và kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàng nghìn người cổ vũ nam sinh thi Olympia tại Đền Hùng.

#Phú Thọ #cưỡng đoạt tài sản #video riêng tư #đe dọa phát tán #Đỗ Hồng Sơn

Bài liên quan

Xã hội

[GALLERY] Lần đầu có điểm cầu Chung kết Olympia, Phú Thọ huy động hơn 5.000 người cổ vũ

Hơn 5.000 người dự kiến hội tụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cổ vũ nam sinh Lý Thái Dương chinh phục vòng nguyệt quế Olympia.

2aobor9jv3pkfkhmn1avism3bmdqgenwlkuvdeea6.jpg
Ngày 1/11, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra với sự tranh tài của bốn nhà leo núi xuất sắc. Trong đó, Lý Thái Dương, học sinh lớp 12 chuyên Hóa A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, là đại diện của tỉnh Phú Thọ. Hơn 5.000 người dự kiến tập trung tại Khu vực tượng đài Bác Hồ trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cổ vũ nam sinh Lý Thái Dương chinh phục vòng nguyệt quế.
2aobor9jv3oryddhbakcrl2kgqnkk3xhwgzt7qmc5.jpg
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ 8h30 ngày 1/11. Theo kế hoạch, khoảng 5.000 đại biểu, cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và người dân sẽ tham gia cổ vũ, tiếp thêm động lực cho nam sinh Đất Tổ.
Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ khởi tố 8 thanh thiếu niên tham gia trào lưu 'đi leo'

Nhóm thanh thiếu niên mang theo kiếm, ná cao su, chai bia thủy tinh, truy đuổi người đi đường khiến một người bị gãy chân.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Một đối tượng còn lại do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự được đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương.

co-quan-canh-sat-dieu-tra-cong-bo-quyet-dinh-khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Xem chi tiết

Xã hội

Cúm mùa tăng, cảnh báo nguy cơ quá liều paracetamol

Gần 30 ca cúm nhập viện tại Phú Thọ trong một tháng. Bác sĩ cảnh báo dùng trùng thuốc chứa paracetamol có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, trong một tháng trở lại đây, khoa Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện ghi nhận gần 30 trường hợp nhập viện điều trị cúm mùa, tăng 70 % so với cùng kỳ tháng trước.

Trong giai đoạn giao mùa, số ca mắc cúm mùa thường gia tăng đáng kể. Liên quan đến vấn đề điều trị, nhiều người có thói quen vừa uống thuốc hạ sốt, vừa sử dụng thêm thuốc cảm cúm tổng hợp để nhanh chóng giảm các triệu chứng khó chịu. Tuy nhiên, nếu không kiểm tra kỹ thành phần thuốc, người bệnh có thể vô tình sử dụng paracetamol nhiều lần, làm tăng nguy cơ tổn thương gan nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới