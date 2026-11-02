Công an Hà Nội xác minh vụ 16 học sinh đánh nhau tại Phú Xuyên

Hai nhóm gồm 16 học sinh khiêu khích, thách thức và dùng dao đe dọa nhau trên đường liên thôn. 15 em có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Công an xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đang xác minh, giải quyết vụ việc 16 học sinh Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội tụ tập, đánh nhau tại khu vực đường liên thôn Phú Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 09/10/2026, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa V.Đ.K. (sinh năm 2010, trú tại xã Phú Xuyên) và N.H.P. (sinh năm 2010, trú tại xã Đại Xuyên), hai bên đã rủ thêm bạn bè để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, hai nhóm gồm 16 học sinh khiêu khích, thách thức, dùng dao đe dọa nhau, gây mất an ninh, trật tự.

Ảnh hiện trường trích xuất từ video quay được. Ảnh CA Hà Nội

Qua xác minh ban đầu, 15 học sinh có hành vi tụ tập đông người và đuổi đánh nhau có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự..

Hiện, Công an xã tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, đánh giá hành vi và mức độ vi phạm của từng người do các trường hợp liên quan đều là người chưa thành niên tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Sự việc trên phản ánh thực trạng đáng quan ngại về hành vi ứng xử bạo lực ở một bộ phận học sinh, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự xã hội và nguy cơ dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng. Nhằm ngăn ngừa những vụ việc tương tự, gia đình và nhà trường cần tăng cường liên kết trong công tác quản lý, giáo dục; đặc biệt chú trọng đào tạo kỹ năng sống, kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn lành mạnh cho các em.