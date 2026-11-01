Vụ nam sinh ở Hà Tĩnh bị bạn đánh thủng màng nhĩ: Tạm đình chỉ một giáo viên

Liên quan vụ nam sinh lớp 10 bị bạn đánh thủng màng nhĩ, Trường Cao đẳng Nguyễn Du (Hà Tĩnh) đã tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với giáo viên môn Toán.

Ngày 1/11, thông tin từ Trường Cao đẳng Nguyễn Du (Hà Tĩnh) xác nhận, nhà trường đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo B.T.T.Đ., giáo viên môn Toán, để phục vụ việc xác minh vụ nam sinh L.Đ.N. (15 tuổi, học lớp 10) bị bạn cùng lớp đánh đến thủng màng nhĩ ngay trong giờ học.

Theo quyết định, cô Đ. bị tạm đình chỉ 10 ngày công tác. Trong thời gian tạm đình chỉ, nữ giáo viên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ sự việc.

Được biết, Trường Cao đẳng Nguyễn Du đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về vụ việc trên.

Nam sinh bị bạn cùng lớp đánh thủng màng nhĩ ở Hà Tĩnh.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đưa tin, ngày 29/10, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị bạn đánh nhiều lần trong lớp học tại Trường Cao đẳng Nguyễn Du. Sự việc xảy ra vào khoảng 10h15 cùng ngày, trong tiết Toán.

Sau khi tan học trở về nhà, N. liên tục kêu đau và ù tai. Gia đình đưa em đi khám, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục thăm khám, điều trị.

Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, N. nhập viện khoảng 19h ngày 29/10 trong tình trạng ù tai trái sau khi bị đánh. Qua nội soi tai mũi họng và thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán em bị thủng màng nhĩ trái. Bệnh nhân được điều trị nội khoa, theo dõi tại Khoa Tai mũi họng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh, làm rõ.