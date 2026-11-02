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[GALLERY] Đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì chậm tiến độ, hệ lụy kéo dài

Xã hội

[GALLERY] Đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì chậm tiến độ, hệ lụy kéo dài

Khởi công từ năm 2017, tuyến đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì vẫn chưa hoàn thành, kéo theo nhiều bất cập về giao thông, môi trường và đời sống dân cư.

Thiên Anh
Dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì, thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Thủ đô. Tuy nhiên, sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, tuyến đường dài khoảng 828m vẫn chưa thể hoàn thành đồng bộ. Những đoạn đường dang dở, hàng rào tôn kéo dài cùng mặt bằng ngổn ngang đang gây ra nhiều bất cập trong sinh hoạt và đi lại của người dân khu vực.
Dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì, thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Thủ đô. Tuy nhiên, sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, tuyến đường dài khoảng 828m vẫn chưa thể hoàn thành đồng bộ. Những đoạn đường dang dở, hàng rào tôn kéo dài cùng mặt bằng ngổn ngang đang gây ra nhiều bất cập trong sinh hoạt và đi lại của người dân khu vực.
Theo thông tin từ dự án, tuyến đường có chiều dài khoảng 828m, mặt cắt ngang từ 30-45m, kết nối đường Đỗ Đức Dục với đường Mễ Trì, đi qua khu vực phố Đồng Me. Công trình được khởi công năm 2017, do UBND quận Nam Từ Liêm (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, dự án được chuyển giao cho UBND phường Từ Liêm tiếp tục quản lý, thực hiện.
Theo thông tin từ dự án, tuyến đường có chiều dài khoảng 828m, mặt cắt ngang từ 30-45m, kết nối đường Đỗ Đức Dục với đường Mễ Trì, đi qua khu vực phố Đồng Me. Công trình được khởi công năm 2017, do UBND quận Nam Từ Liêm (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, dự án được chuyển giao cho UBND phường Từ Liêm tiếp tục quản lý, thực hiện.
Ghi nhận thực tế tại khu vực phố Đồng Me giao với đường Mễ Trì cho thấy, công trường có những đoạn đang được quây tôn để phục vụ thi công. Nhiều cống hộp bê tông được vận chuyển đến tập kết bên cạnh những đoạn cống cũ đã nằm phơi mưa nắng trong thời gian dài. Máy múc, máy ủi cũng đã được huy động để đào hệ thống cống và san gạt mặt bằng sau thời gian đình trệ.
Ghi nhận thực tế tại khu vực phố Đồng Me giao với đường Mễ Trì cho thấy, công trường có những đoạn đang được quây tôn để phục vụ thi công. Nhiều cống hộp bê tông được vận chuyển đến tập kết bên cạnh những đoạn cống cũ đã nằm phơi mưa nắng trong thời gian dài. Máy múc, máy ủi cũng đã được huy động để đào hệ thống cống và san gạt mặt bằng sau thời gian đình trệ.
Tuy nhiên, tình trạng triển khai không đồng bộ vẫn hiện rõ trên toàn tuyến. Có đoạn mặt đường, vỉa hè đã hoàn thành và được tổ chức giao thông, nhưng ngay bên cạnh vẫn là khu vực rào chắn, vật liệu xây dựng ngổn ngang. Đáng chú ý, đoạn từ ngõ 45 phố Đồng Me đến cổng làng Mễ Trì Hạ vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Tuyến đường hiện hữu tại đây nhỏ hẹp, xuống cấp, trong khi phương tiện qua lại thường xuyên, gây khó khăn cho việc lưu thông.
Tuy nhiên, tình trạng triển khai không đồng bộ vẫn hiện rõ trên toàn tuyến. Có đoạn mặt đường, vỉa hè đã hoàn thành và được tổ chức giao thông, nhưng ngay bên cạnh vẫn là khu vực rào chắn, vật liệu xây dựng ngổn ngang. Đáng chú ý, đoạn từ ngõ 45 phố Đồng Me đến cổng làng Mễ Trì Hạ vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Tuyến đường hiện hữu tại đây nhỏ hẹp, xuống cấp, trong khi phương tiện qua lại thường xuyên, gây khó khăn cho việc lưu thông.
Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, việc dự án kéo dài còn khiến nhiều khu vực trở thành những khoảng không gian đô thị nhếch nhác. Đoạn từ cổng làng Mễ Trì Hạ đến phố Đỗ Đức Dục được quây tôn trong thời gian dài nhưng chưa được thi công hoàn chỉnh. Tại khu vực này xuất hiện tình trạng lấn chiếm, đổ trộm rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng và vật liệu không đúng nơi quy định.
Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, việc dự án kéo dài còn khiến nhiều khu vực trở thành những khoảng không gian đô thị nhếch nhác. Đoạn từ cổng làng Mễ Trì Hạ đến phố Đỗ Đức Dục được quây tôn trong thời gian dài nhưng chưa được thi công hoàn chỉnh. Tại khu vực này xuất hiện tình trạng lấn chiếm, đổ trộm rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng và vật liệu không đúng nơi quy định.
Rác thải tồn đọng cùng những vũng nước đọng lâu ngày gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sống của các hộ dân xung quanh. Khi mưa xuống, tình trạng ngập úng tại khu vực càng làm gia tăng bất tiện. Những bất cập này cho thấy hệ lụy của một công trình giao thông chậm tiến độ không chỉ nằm ở việc chưa hình thành được tuyến đường hoàn chỉnh mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng sống của cộng đồng dân cư.
Rác thải tồn đọng cùng những vũng nước đọng lâu ngày gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sống của các hộ dân xung quanh. Khi mưa xuống, tình trạng ngập úng tại khu vực càng làm gia tăng bất tiện. Những bất cập này cho thấy hệ lụy của một công trình giao thông chậm tiến độ không chỉ nằm ở việc chưa hình thành được tuyến đường hoàn chỉnh mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng sống của cộng đồng dân cư.
Nhân vệ sinh thường xuyên phải thu gom rác tại tuyến phố Đồng Me. Tuy nhiên, tình trạng đổ trộm vẫn tiếp diễn, có khi vừa dọn dẹp xong một thời gian ngắn, rác lại xuất hiện. Vào những ngày mưa, nước đọng và ngập úng khiến công tác vệ sinh càng vất vả.
Nhân vệ sinh thường xuyên phải thu gom rác tại tuyến phố Đồng Me. Tuy nhiên, tình trạng đổ trộm vẫn tiếp diễn, có khi vừa dọn dẹp xong một thời gian ngắn, rác lại xuất hiện. Vào những ngày mưa, nước đọng và ngập úng khiến công tác vệ sinh càng vất vả.
Cùng chung mong muốn dự án sớm được triển khai, anh N.C.T, người dân phường Từ Liêm, cho biết tình trạng chậm thi công đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt. Theo anh, những vấn đề đáng lo ngại là ngập úng, nước ứ đọng và rác thải gây mùi khó chịu. Người dân mong muốn công trình sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn, đồng thời cải thiện môi trường sống tại khu vực.
Cùng chung mong muốn dự án sớm được triển khai, anh N.C.T, người dân phường Từ Liêm, cho biết tình trạng chậm thi công đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt. Theo anh, những vấn đề đáng lo ngại là ngập úng, nước ứ đọng và rác thải gây mùi khó chịu. Người dân mong muốn công trình sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn, đồng thời cải thiện môi trường sống tại khu vực.
Theo thông tin từ UBND phường Từ Liêm, nút thắt lớn nhất khiến dự án chưa thể hoàn thiện đồng bộ hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng. Địa phương đang tiếp tục vận động 5 hộ dân thuộc diện thu hồi đất nhằm tạo sự đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Các nội dung người dân kiến nghị tập trung vào tính pháp lý của dự án, chính sách bồi thường và bố trí tái định cư.
Theo thông tin từ UBND phường Từ Liêm, nút thắt lớn nhất khiến dự án chưa thể hoàn thiện đồng bộ hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng. Địa phương đang tiếp tục vận động 5 hộ dân thuộc diện thu hồi đất nhằm tạo sự đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Các nội dung người dân kiến nghị tập trung vào tính pháp lý của dự án, chính sách bồi thường và bố trí tái định cư.
Chia sẻ trên Báo Tin tức và Dân tộc, ông Lê Việt Bắc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm, cho biết đối với những nội dung khiếu nại, kiến nghị thuộc thẩm quyền, địa phương đã có văn bản trả lời và hướng dẫn người dân. Những vấn đề tiếp tục được phản ánh đang được xem xét, xử lý theo quy định. Thời gian tới, phường sẽ đẩy nhanh các quy trình liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng để tháo gỡ khó khăn cho dự án.
Chia sẻ trên Báo Tin tức và Dân tộc, ông Lê Việt Bắc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm, cho biết đối với những nội dung khiếu nại, kiến nghị thuộc thẩm quyền, địa phương đã có văn bản trả lời và hướng dẫn người dân. Những vấn đề tiếp tục được phản ánh đang được xem xét, xử lý theo quy định. Thời gian tới, phường sẽ đẩy nhanh các quy trình liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng để tháo gỡ khó khăn cho dự án.
UBND phường Từ Liêm đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong tháng 11/2026, tạo điều kiện để đơn vị thi công tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại. Đây là mốc tiến độ quan trọng nhằm tháo gỡ một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay. Tuy nhiên, việc hoàn thành giải phóng mặt bằng không đồng nghĩa với việc toàn bộ tuyến đường sẽ được đưa vào khai thác ngay, bởi công trình vẫn cần tiếp tục thi công và hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch.
UBND phường Từ Liêm đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong tháng 11/2026, tạo điều kiện để đơn vị thi công tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại. Đây là mốc tiến độ quan trọng nhằm tháo gỡ một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay. Tuy nhiên, việc hoàn thành giải phóng mặt bằng không đồng nghĩa với việc toàn bộ tuyến đường sẽ được đưa vào khai thác ngay, bởi công trình vẫn cần tiếp tục thi công và hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch.
Sau gần một thập kỷ kể từ ngày khởi công, điều người dân khu vực Đồng Me mong đợi không chỉ là việc tháo dỡ hàng rào tôn hay bàn giao mặt bằng, mà là một tuyến đường hoàn chỉnh, bảo đảm kết nối giao thông và vệ sinh môi trường. Trong thời gian chờ dự án tiếp tục triển khai, việc tăng cường thu gom rác, xử lý tình trạng đổ trộm phế thải, kiểm soát ngập úng và bảo đảm an toàn tại khu vực công trường cũng cần được quan tâm. Bởi chậm tiến độ một công trình không chỉ làm lỡ kế hoạch phát triển hạ tầng mà còn khiến người dân phải tiếp tục gánh chịu những bất tiện trong đời sống thường ngày.
Sau gần một thập kỷ kể từ ngày khởi công, điều người dân khu vực Đồng Me mong đợi không chỉ là việc tháo dỡ hàng rào tôn hay bàn giao mặt bằng, mà là một tuyến đường hoàn chỉnh, bảo đảm kết nối giao thông và vệ sinh môi trường. Trong thời gian chờ dự án tiếp tục triển khai, việc tăng cường thu gom rác, xử lý tình trạng đổ trộm phế thải, kiểm soát ngập úng và bảo đảm an toàn tại khu vực công trường cũng cần được quan tâm. Bởi chậm tiến độ một công trình không chỉ làm lỡ kế hoạch phát triển hạ tầng mà còn khiến người dân phải tiếp tục gánh chịu những bất tiện trong đời sống thường ngày.
Mời quý độc giả xem video: Đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì thành điểm đen rác thải vì dự án chậm tiến độ - Nguồn: Youtube Báo Lao Động.
Thiên Anh
#Đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì chậm tiến độ #Đường 828m Hà Nội #dự án đường phố Đồng Me #giải phóng mặt bằng Hà Nội #ô nhiễm môi trường đô thị #dự án giao thông chậm tiến độ.

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