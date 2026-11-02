Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phú Thọ: Còi quá to, camera "im re", tài xế và chủ xe bị phạt

Còi kêu vang quá ngưỡng cho phép, thiết bị giám sát lắp nhưng không hoạt động; chiếc xe đầu kéo lập tức bị CSGT "bắt quả tang" và xử lý nghiêm.

Bảo Ngân

Ngày 2/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết vào khoảng 13h45 ngày 1/11, trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình, khu vực phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, lực lượng CSGT kiểm tra xe đầu kéo biển số 29E-253.xx (kéo rơ moóc 29RM-073.xx) do lái xe H.D.L., sinh năm 1988, trú tại Hà Nội điều khiển.

Kiểm tra nhanh đã lộ ra hai điểm bất hợp lệ: còi xe phát ra âm thanh vượt quy định; thiết bị giám sát hình ảnh người lái xe dù đã lắp đặt nhưng hoàn toàn không ghi hình, không truyền dữ liệu trong quá trình lưu thông.

cats-6956.jpg
ad.jpg
Chiếc xe lưu thông có còi quá to, camera "im re". (Ảnh: Cục CSGT).

Tài xế bị lập biên bản cả hai lỗi: phạt 1,5 triệu đồng cho hành vi dùng còi quá âm lượng; phạt tiếp 3,5 triệu đồng vì điều khiển xe có thiết bị giám sát không tác dụng. Tổng cộng 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe, đồng thời buộc thay còi chuẩn - đã khắc phục, sửa lại còi nguyên bản.

Không chỉ tài xế, Công ty TNHH DVTM VP VN với tư cách chủ xe cũng bị xử lý 10 triệu đồng, do đưa xe có thiết bị giám sát không hoạt động ra đường. Đơn vị phải sửa chữa, khôi phục trạng thái hoạt động bình thường cho thiết bị.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Chiếc xe có còi phát ra âm thanh vượt quy định; thiết bị giám sát hình ảnh người lái xe dù đã lắp đặt nhưng hoàn toàn không ghi hình. (Nguồn: Cục CSGT).

#Còi quá to #camera im re #Còi kêu vang quá ngưỡng cho phép #CSGT Phú Thọ

Bài liên quan

Xã hội

Ngày 2/11, Bắc Bộ mưa diện rộng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Ngày 2/11, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 80 mm. Trong khi nhiều vùng biển xuất hiện mưa dông, gió giật mạnh, sóng cao trên 2 m.

Ngày 2/11, mưa dông tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực ở Bắc Bộ và trên biển, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải.

Tại Tuyên Quang, mưa vừa, mưa to đã xuất hiện với lượng mưa có nơi vượt 120 mm. Dự báo từ sáng sớm đến hết ngày 2/11, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ cùng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Xem chi tiết

Xã hội

Vượt tốc độ chỉ 6 km/h, tài xế lộ hàng loạt vi phạm

Chỉ vượt tốc độ 6 km/h, tài xế ở Bắc Ninh bị phát hiện thêm nồng độ cồn cao gấp đôi ngưỡng cho phép, không có giấy tờ, tổng phạt gần 36 triệu đồng.

Ngày 2/11, theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an thành phố Bắc Ninh, vào khoảng 15h35 ngày 1/11/2026, tại vị trí Km6+820 đường tỉnh 279, phường Nhân Hoà (TP Bắc Ninh), Tổ CSGT Quế Võ phát hiện xe ô tô do ông N.H.H. (trú phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh) điều khiển chạy ở tốc độ 56 km/h trên đoạn giới hạn 50 km/h.

Khi tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra, ngoài lỗi vượt tốc độ, cán bộ ngay lập tức nhận thấy tài xế có biểu hiện sau khi uống rượu bia. Ông H. cũng tự thừa nhận đã uống bia trước khi lên xe. Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở đạt 0,886 mg/lít, cao hơn gấp đôi ngưỡng quy định cho phép (0,4 mg/lít khí thở), thuộc khung xử phạt nặng nhất đối với người điều khiển ô tô.

Xem chi tiết

Xã hội

[GALLERY] Ba Vì quá tải mùa hoa dã quỳ, du khách mất hàng giờ chờ vào vườn

Khoảng 13.000 lượt khách đổ về Vườn quốc gia Ba Vì trong ngày 1/11 khiến nhiều tuyến đường ùn tắc, du khách phải chờ hàng giờ để mua vé và tham quan.

1-7425.jpg
Đầu tháng , đúng dịp cuối tuần và thời điểm hoa dã quỳ bước vào giai đoạn nở rộ, Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Lượng người tăng đột biến khiến khu vực cổng vào cùng nhiều đoạn đường dẫn lên núi rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.
2-5177.jpg
Theo ghi nhận từ khoảng 6h sáng, dòng phương tiện đã nối dài trước cổng soát vé. Trục đường chính dài khoảng 11 km dẫn vào khu vực ngắm hoa dã quỳ ken đặc ô tô, xe máy. Nhiều thời điểm, các phương tiện gần như không thể di chuyển, phải nhích từng mét giữa dòng người đông đúc.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới