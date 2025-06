Trẻ hơn 3 tuổi chấn thương sọ não nặng do tai nạn

Vừa qua, các bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã phẫu thuật cấp cứu, điều trị thành công trường hợp bệnh nhi hơn 3 tuổi bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông với xe đạp điện.

Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhi N.Đ.M.Đ (trú tại Hà Tĩnh) bị xe đạp điện đâm khi đang băng qua đường, khiến phần đầu đập mạnh xuống nền cứng.

Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế tuyến huyện, bệnh nhi được chuyển tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng đau đầu, mệt mỏi, chỉ số Glasgow 15 điểm, da xanh, niêm mạc kém hồng, buồn nôn, không sốt, không phù không có dấu hiệu liệt. Trẻ có vết thương ghi nhận tại vùng đỉnh đầu trái.

Bệnh nhi nhanh chóng được các bác sĩ thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả chụp cắt lớp vi tính vùng đầu ghi nhận hình ảnh tụ máu kèm tụ khí ngoài màng cứng.

Bệnh nhi được chẩn đoán vết thương sọ não hở, vỡ lún xương sọ vùng đỉnh trái, tụ máu và tụ khí ngoài màng cứng. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để xử lý vết thương sọ não hở, nâng xương sọ lún, dẫn lưu máu tụ ngoài màng cứng.

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành mở hộp sọ tại vị trí tổn thương, lấy bỏ máu tụ ngoài màng cứng, nâng phần xương lún và cầm máu kỹ lưỡng. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi tiến triển tốt và hiện đang được theo dõi điều trị tại khoa.

Thăm khám cho bệnh nhân chấn thương sọ não nặng sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

TS.BS Thái Văn Bình, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bỏng cho biết: Chấn thương sọ não là tình trạng tổn thương hộp sọ và các cấu trúc bên trong do va chạm mạnh. Trẻ em là đối tượng dễ bị chấn thương sọ não do hiếu động và còn hạn chế trong ý thức bảo vệ bản thân.

Chấn thương sọ não ở trẻ em thường do bất cẩn trong sinh hoạt hoặc do tai nạn giao thông, thường gặp nhất là ngã cầu thang, ngã từ trên giường, do leo trèo, đi xe đạp, vật nặng va đập trúng đầu.

Các mức độ chấn thương sọ não ở trẻ có thể từ nhẹ như tụ máu dưới da đầu, đến nặng như vỡ sọ, tụ máu nội sọ… Tuỳ thuộc vào mức độ và vị trí tổn thương, hậu quả có thể để lại di chứng thần kinh nặng nề hoặc thậm chí đe doạ tính mạng.

Việc sơ cấp cứu kịp thời, đúng cách có thể bảo toàn được tính mạng của trẻ hoặc hạn chế để lại di chứng cho trẻ. Khi trẻ bị ngã hay gặp tai nạn giao thông, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần:

Đưa trẻ ra khỏi vùng nguy hiểm để tránh gây thêm thương tích cho trẻ (ví dụ khi trẻ bị tai nạn giao thông, cần đưa ngay trẻ vào lề đường…).

Quan sát vết thương toàn thân của trẻ, nếu thấy chảy máu ồ ạt thì cần băng ép cầm máu cho trẻ, vì chảy máu là nguyên nhân chính gây nên tình trạng sốc, vết thương chảy máu cũng là chấn thương thường gặp nhất khi bị tai nạn giao thông.

Bảo vệ cột sống của trẻ, không được di chuyển trẻ nhanh, mạnh như bế trẻ chạy, gập hay ngửa cổ…, tránh để trẻ bị tổn thương cột sống cổ thứ phát, gây nên tình trạng trạng liệt cho trẻ về sau.

Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.