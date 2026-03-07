Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thi công bê bối, nhà thầu mở rộng đường bị CSGT xử phạt

Thi công nâng cấp mở rộng đường nhưng gây cản trở giao thông, một nhà thầu đã bị CSGT lập biên bản xử phạt.

Đăng Lê

Ngày 7/3, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc (thuộc phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM) cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt đối với Ban quản lý Dự án đầu tư, xây dựng khu vực Thủ Đức (BQL) về hành vi “Để vật liệu thi công gây cản trở giao thông”.

img-0428.jpg
Nhà thầu thi công mở rộng đường Lã Xuân Oai để đất, cát bừa bãi...
img-0429.jpg
BQL làm chủ đầu tư công trình để đất, cát trên vỉa hè gây cản trở giao thông
img-0425.jpg
CSGT, Công an phường có mặt kiểm tra vi phạm...

Trước đó chiều 6/3, CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Công an phường Long Trường (TP HCM) phát hiện công trình “Gói thầu xây lắp 1: xây dựng đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai” do BQL làm chủ đầu tư để đất, cát trên vỉa hè gây cản trở giao thông.

img-0427.jpg
CSGT lập biên bản xử lý với đại diện nhà thầu.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với công trình nói trên.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nam sinh ngồi ngược trên xe máy qua cầu vượt Gò Vấp:

#nhà thầu #CSGT

Bài liên quan

Xã hội

Lái xe vi phạm nồng độ cồn chống đối, kéo lê cán bộ CSGT có thể bị xử sao?

Theo luật sư, hành vi của tài xế trong tình huống này là côn đồ, đê hèn khi không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn cố tình gây ra thương tích cho CSGT.

Tối 19/2, tổ Cảnh sát giao thông Hàm Yên (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang) gồm 6 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Văn Đông làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại thôn Tân Bắc, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Trong quá trình làm việc, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe ô tô biển kiểm soát 29N-1925 để kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe.

1000048078.jpg
Nguyễn Tuấn Quyền tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Cục CSGT cảnh báo tin giả về việc dừng xe để kiểm soát trên cao tốc

Cục CSGT (Bộ Công an) khuyến cáo người dân cần tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ, lan truyền các thông tin sai sự thật.

Ngày 22/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, hiện một số trang trên mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều thông tin không chính xác về chính sách pháp luật an toàn giao thông và hoạt động của lực lượng CSGT như: Tăng tiền phạt về giao thông; Thông tin tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ chiến sĩ CSGT…

capture.png
Cục Cảnh sát giao thông khẳng định thông tin trên trang mạng này là tin giả.
Xem chi tiết

Xã hội

Hành động ý nghĩa của CSGT Hà Nội trong ngày đầu năm mới

CSGT Hà Nội kịp thời giúp đỡ một cụ ông đi lạc trở về với gia đình an toàn trong ngày mùng 1 Tết.

Ngày 17/2 (mùng 1 Tết), Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, trong ngày đầu năm mới, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội đã kịp thời giúp đỡ một cụ ông đi lạc trở về với gia đình an toàn, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô.

2-3516.jpg
Cụ ông đi lạc được CSGT Hà Nội kịp thời giúp đỡ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới