Thi công bê bối, nhà thầu mở rộng đường bị CSGT xử phạt

Thi công nâng cấp mở rộng đường nhưng gây cản trở giao thông, một nhà thầu đã bị CSGT lập biên bản xử phạt.

Ngày 7/3, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc (thuộc phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM) cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt đối với Ban quản lý Dự án đầu tư, xây dựng khu vực Thủ Đức (BQL) về hành vi “Để vật liệu thi công gây cản trở giao thông”.

Nhà thầu thi công mở rộng đường Lã Xuân Oai để đất, cát bừa bãi...

BQL làm chủ đầu tư công trình để đất, cát trên vỉa hè gây cản trở giao thông

CSGT, Công an phường có mặt kiểm tra vi phạm...

Trước đó chiều 6/3, CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Công an phường Long Trường (TP HCM) phát hiện công trình “Gói thầu xây lắp 1: xây dựng đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai” do BQL làm chủ đầu tư để đất, cát trên vỉa hè gây cản trở giao thông.

CSGT lập biên bản xử lý với đại diện nhà thầu.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với công trình nói trên.

