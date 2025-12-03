Hà Nội

Trận chiến khốc liệt cuối cùng trong sự nghiệp quân sự của Julius Caesar

Kho tri thức

Trận chiến khốc liệt cuối cùng trong sự nghiệp quân sự của Julius Caesar

Trận Munda (45 TCN) là trận chiến khốc liệt cuối cùng trong sự nghiệp quân sự của Julius Caesar, quyết định số phận Nội chiến La Mã.

T.B (tổng hợp)
Diễn ra ở miền nam Hispania. Cuộc chiến nổ ra giữa quân Caesar và phe Pompey. Ảnh: Pinterest.
Là trận chiến lớn cuối cùng của Caesar. Đây là lần cuối ông trực tiếp chỉ huy trên chiến trường. Ảnh: Pinterest.
Quân Pompey nắm địa thế cao. Điều này khiến Caesar gặp bất lợi khi mở đầu trận đánh. Ảnh: Pinterest.
Caesar phải đích thân xông trận. Ông trực tiếp ra lệnh và thúc quân trong thời điểm then chốt. Ảnh: Pinterest.
Quân Pompey tan rã khi bị phản công. Đòn đột phá của lực lượng do Ceasar lãnh đạo khiến cánh quân đối phương vỡ trận. Ảnh: Pinterest.
Tử thương lên tới hàng chục nghìn. Đây là một trong những trận đẫm máu nhất nội chiến La Mã. Ảnh: Pinterest.
Kết thúc quyền lực nhà Pompey. Sau trận Munda, phe Pompey không còn lực lượng đáng kể để duy trì quyền lực của mình. Ảnh: Pinterest.
Mở đường cho Caesar trở thành độc tài trọn đời. Chiến thắng tạo nền tảng cho quyền lực tuyệt đối của ông. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Trận chiến Munda #Sự nghiệp quân sự Julius Caesar #Cuộc nội chiến La Mã #Chiến tranh Pompey và Caesar #Chiến thắng quyết định #Ảnh hưởng quyền lực Caesar

