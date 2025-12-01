Tượng đồng La Mã 2.000 tuổi hé lộ đời sống giải trí của người xưa

Bức tượng bằng đồng của người La Mã có niên đại khoảng 2.000 tuổi được các nhà nghiên cứu tin rằng khắc họa hình ảnh một diễn viên hài.
Mới đây, cô nàng hot girl Hoàng Yến gây chú ý khi tung ra bộ ảnh đêm cực kỳ gợi cảm và sang chảnh, khoe trọn vóc dáng chuẩn chỉnh và thần thái cuốn hút.
Tháng 12 được dự báo mang đến bước ngoặt sự nghiệp rực rỡ cho bốn con giáp. Từ cơ hội thăng chức, tăng lương đến những lời mời hợp tác bất ngờ.
Từ chất liệu đến hình khắc, chiếc gương đá cổ đại tiết lộ nhiều chi tiết gây sốc về đời sống, tín ngưỡng và trình độ thủ công của cư dân Thời Đồ Đá Mới.
Thúy Ngân - Võ Cảnh vướng nghi vấn phim giả tình thật sau khi đóng chung phim. Mới đây, phía nữ diễn viên cho biết, cô và Võ Cảnh chia tay từ lâu.
Mới đây, cô nàng hot girl Hoàng Yến gây chú ý khi tung ra bộ ảnh đêm cực kỳ gợi cảm và sang chảnh, khoe trọn vóc dáng chuẩn chỉnh và thần thái cuốn hút.
Chuyến bay đầu tiên của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới do Nga chế tạo tên là Sukhoi Su-75 "Checkmate" đã có mốc thời gian được ấn định.
Ngôi làng bị bỏ hoang suốt 50 năm đã được một cặp vợ chồng người Anh mua lại với giá hơn 4 tỷ đồng và cải tạo thành khu phức hợp nghỉ dưỡng sang trọng.
Võ Hạ Trâm quay trở lại tập luyện sau quãng thời gian chạy show. Hoa hậu Lương Thuỳ Linh khoe dáng đồng hồ cát trong bộ ảnh mới.
CISA cảnh báo phần mềm gián điệp có thể đọc lén tin nhắn, khuyên người dùng iPhone và Android bật ngay tính năng bảo mật.
Thương hiệu Icoma đến từ Nhật Bản vừa giới thiệu mẫu xe điện gấp gọn Icoma Tatamel Bike với kích thước nhỏ nhắn, tùy biến linh hoạt với nhiều màu sắc bắt mắt.
Một nghiên cứu mới của các chuyên gia phát hiện những đợt hạn hán kéo dài đã dẫn tới sự sụp đổ của nền văn minh thung lũng Indus.
Mới đây, " hot girl trứng rán " Trần Thanh Tâm chi hơn 300 triệu đồng để lưu trữ tế bào gốc cho con gái Bún ngay khi vừa chào đời.
Không chỉ gây ấn tượng với loạt thành tích nổi bật, 'hot girl điền kinh' Huỳnh Thị Mỹ Tiên còn hút fan nhờ gương mặt ưa nhìn, thân hình khỏe khoắn săn chắc.
Tại triển lãm Motor EXPO 2025, hãng xe Toyota đã giới thiệu phiên bản mới nhất của dòng SUV đô thị Hybrid – Yaris Cross HEV NightShade 2026 mới.
Samsung ra mắt màn hình ViewFinity S8 37 inch, mở rộng không gian hiển thị và tối ưu đa nhiệm.
Trong buổi trao sash ở Miss Charm 2025, đại diện Việt Nam Mai Ngô diện đầm đuôi cá tông đỏ tôn lên đường cong hình thể quyến rũ.
Dảnh House ở Lô Lô Chải vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam nhờ kiến trúc mô phỏng trống đồng độc đáo, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng lạ mắt trên cao nguyên đá.
Loạt ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp, phong cách cá tính ngồi sau xe ôm công nghệ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng trong thời gian gần đây.
Các nhà khoa học cho hay một hóa thạch bàn chân được tìm thấy cách đây 15 năm thuộc về một người họ hàng bí ẩn sống cùng thời Lucy.
Từ cặp ngà dài đặc trưng đến khả năng sinh tồn ở vùng băng giá Bắc Cực, hải mã (Odobenus rosmarus) là loài động vật biển lớn mang nhiều đặc điểm khác thường.
Đoạn clip nữ diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc Suzy chạy bộ ở Hồ Tây (Hà Nội) thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng Việt.