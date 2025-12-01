Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tượng đồng La Mã 2.000 tuổi hé lộ đời sống giải trí của người xưa

Kho tri thức

Tượng đồng La Mã 2.000 tuổi hé lộ đời sống giải trí của người xưa

Bức tượng bằng đồng của người La Mã có niên đại khoảng 2.000 tuổi được các nhà nghiên cứu tin rằng khắc họa hình ảnh một diễn viên hài.

Tâm Anh (theo LS)
Được lưu giữ tại Bảo tàng J. Paul Getty ở Pacific Palisades, California, Mỹ, bức tượng bằng đồng của đế chế La Mã có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi giúp các chuyên gia giải mã đời sống giải trí của người xưa. Ảnh: J. Paul Getty Museum / Public Domain.
Được lưu giữ tại Bảo tàng J. Paul Getty ở Pacific Palisades, California, Mỹ, bức tượng bằng đồng của đế chế La Mã có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi giúp các chuyên gia giải mã đời sống giải trí của người xưa. Ảnh: J. Paul Getty Museum / Public Domain.
Theo các chuyên gia, bức tượng được chế tác bằng đồng, cao 6 cm. Căn cứ vào kiểu dáng của pho tượng, các chuyên gia nhận định hiện vật được tạo ra vào khoảng thế kỷ 1 hoặc 2 sau Công nguyên tại La Mã. Ảnh: wikimedia commons.
Theo các chuyên gia, bức tượng được chế tác bằng đồng, cao 6 cm. Căn cứ vào kiểu dáng của pho tượng, các chuyên gia nhận định hiện vật được tạo ra vào khoảng thế kỷ 1 hoặc 2 sau Công nguyên tại La Mã. Ảnh: wikimedia commons.
Bức tượng khắc họa hình ảnh một người đàn ông có vóc dáng mũm mĩm, đeo mặt nạ hài hước và mặc bộ đồ liền thân có họa tiết chữ thập. Ảnh: wikimedia commons.
Bức tượng khắc họa hình ảnh một người đàn ông có vóc dáng mũm mĩm, đeo mặt nạ hài hước và mặc bộ đồ liền thân có họa tiết chữ thập. Ảnh: wikimedia commons.
Trong khi tay trái nắm chặt để ra sau lưng, người đàn ông này khom gối, để tay phải ở khóe miệng, có thể là nhằm tạo ra âm thanh giống tiếng xì hơi để khiến khán giả cười. Ảnh: wikipedia.
Trong khi tay trái nắm chặt để ra sau lưng, người đàn ông này khom gối, để tay phải ở khóe miệng, có thể là nhằm tạo ra âm thanh giống tiếng xì hơi để khiến khán giả cười. Ảnh: wikipedia.
Theo Mary Louise Hart, phó giám tuyển tại Bảo tàng J. Paul Getty, bức tượng trên là hình ảnh đặc trưng của diễn viên trong các vở kịch Hy Lạp của Aristophanes cũng như trong các vở hài kịch của người La Mã cổ đại. Ảnh: historycooperative.org.
Theo Mary Louise Hart, phó giám tuyển tại Bảo tàng J. Paul Getty, bức tượng trên là hình ảnh đặc trưng của diễn viên trong các vở kịch Hy Lạp của Aristophanes cũng như trong các vở hài kịch của người La Mã cổ đại. Ảnh: historycooperative.org.
Nhà viết kịch thành công nhất của đế chế La Mã được cho là Plautus (khoảng năm 254 trước Công nguyên đến năm 184 trước Công nguyên). Ông đã khởi nghiệp với nghề diễn viên hài trước khi chuyển sang viết kịch. Ông đã viết ít nhất 130 vở kịch nhưng chỉ còn lại 21 vở kịch. Ảnh: thecollector.
Nhà viết kịch thành công nhất của đế chế La Mã được cho là Plautus (khoảng năm 254 trước Công nguyên đến năm 184 trước Công nguyên). Ông đã khởi nghiệp với nghề diễn viên hài trước khi chuyển sang viết kịch. Ông đã viết ít nhất 130 vở kịch nhưng chỉ còn lại 21 vở kịch. Ảnh: thecollector.
Plautus đã sáng tạo nhiều nhân vật kinh điển, bao gồm người lính khoác lác và ông già đang yêu. Tuy nhiên, bức tượng bằng đồng trên có thể khắc họa diễn viên phụ trong một vở hài kịch chứ không phải một nhân vật chính. Ảnh: wikimedia commons.
Plautus đã sáng tạo nhiều nhân vật kinh điển, bao gồm người lính khoác lác và ông già đang yêu. Tuy nhiên, bức tượng bằng đồng trên có thể khắc họa diễn viên phụ trong một vở hài kịch chứ không phải một nhân vật chính. Ảnh: wikimedia commons.
"Từ một số tượng nhỏ còn sót lại, chúng tôi biết rằng rất nhiều người thích nhân vật này. Họ thấy diễn viên này rất thú vị và muốn có một bức tượng nhỏ tạc ông ấy ở nhà", phó giám tuyển Mary cho hay. Ảnh: Christie's images / Corbis.
"Từ một số tượng nhỏ còn sót lại, chúng tôi biết rằng rất nhiều người thích nhân vật này. Họ thấy diễn viên này rất thú vị và muốn có một bức tượng nhỏ tạc ông ấy ở nhà", phó giám tuyển Mary cho hay. Ảnh: Christie's images / Corbis.
Theo Bảo tàng Getty, người La Mã thời cổ đại thích sự hài hước thô tục bao gồm những trò đùa tục tĩu, tự chế giễu... Ảnh: mems.ucdavis.edu.
Theo Bảo tàng Getty, người La Mã thời cổ đại thích sự hài hước thô tục bao gồm những trò đùa tục tĩu, tự chế giễu... Ảnh: mems.ucdavis.edu.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo LS)
#Đời sống giải trí La Mã cổ đại #Tượng đồng diễn viên hài #Nghệ thuật điêu khắc cổ đại #Diễn viên hài trong văn hóa cổ đại #Khám phá đời sống người La Mã

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT