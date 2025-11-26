Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiến thắng oanh liệt của La Mã trước Carthage trên đất Tây Ban Nha

Kho tri thức

Chiến thắng oanh liệt của La Mã trước Carthage trên đất Tây Ban Nha

Trận Baecula (208 TCN) là bước ngoặt lớn giúp La Mã thay đổi cục diện chiến tranh Punic lần thứ hai, mở đường cho những chiến thắng sau này tại châu Âu.

T.B (tổng hợp)
Địa hình đồi núi phức tạp. Trận chiến diễn ra ở vùng cao, buộc hai bên phải điều chỉnh cách triển khai đội hình. Ảnh: Pinterest.
Địa hình đồi núi phức tạp. Trận chiến diễn ra ở vùng cao, buộc hai bên phải điều chỉnh cách triển khai đội hình. Ảnh: Pinterest.
Scipio Africanus chỉ huy quân La Mã. Ông áp dụng chiến thuật cơ động nhanh để đánh bại quân Carthage do Hasdrubal Barca dẫn đầu. Ảnh: Pinterest.
Scipio Africanus chỉ huy quân La Mã. Ông áp dụng chiến thuật cơ động nhanh để đánh bại quân Carthage do Hasdrubal Barca dẫn đầu. Ảnh: Pinterest.
Chiến thuật tấn công hai cánh. Scipio dùng bộ binh nhẹ đánh thẳng vào tuyến phòng thủ, trong khi lực lượng chủ lực đánh vòng hai cánh. Ảnh: Pinterest.
Chiến thuật tấn công hai cánh. Scipio dùng bộ binh nhẹ đánh thẳng vào tuyến phòng thủ, trong khi lực lượng chủ lực đánh vòng hai cánh. Ảnh: Pinterest.
Hasdrubal thoát được nhưng mất lực lượng. Dù rút lui thành công, nhà cầm quân Carthage mất nhiều quân tinh nhuệ khiến chiến dịch về sau suy yếu. Ảnh: Pinterest.
Hasdrubal thoát được nhưng mất lực lượng. Dù rút lui thành công, nhà cầm quân Carthage mất nhiều quân tinh nhuệ khiến chiến dịch về sau suy yếu. Ảnh: Pinterest.
La Mã giành quyền kiểm soát vùng Hispania - Tây Ban Nha ngày nay. Chiến thắng củng cố vị trí La Mã ở bán đảo Iberia. Ảnh: cdn-files-a.comt.
La Mã giành quyền kiểm soát vùng Hispania - Tây Ban Nha ngày nay. Chiến thắng củng cố vị trí La Mã ở bán đảo Iberia. Ảnh: cdn-files-a.comt.
Nâng tầm danh tiếng Scipio. Chiến thắng giúp Scipio được tin tưởng tiếp tục các chiến dịch lớn về sau. Ảnh: Pinterest.
Nâng tầm danh tiếng Scipio. Chiến thắng giúp Scipio được tin tưởng tiếp tục các chiến dịch lớn về sau. Ảnh: Pinterest.
Góp phần làm suy yếu Carthage. Việc mất quân ở Hispania khiến Carthage giảm sức mạnh đáng kể. Ảnh: imperiumromanum.pl.
Góp phần làm suy yếu Carthage. Việc mất quân ở Hispania khiến Carthage giảm sức mạnh đáng kể. Ảnh: imperiumromanum.pl.
Là tiền đề cho chiến thắng Zama. Những kinh nghiệm của Scipio tại Baecula là nền tảng cho chiến lược đánh bại Hannibal ở Zama. Ảnh: Pinterest.
Là tiền đề cho chiến thắng Zama. Những kinh nghiệm của Scipio tại Baecula là nền tảng cho chiến lược đánh bại Hannibal ở Zama. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Chiến thắng La Mã tại Baecula #Chiến thuật quân sự La Mã #Chiến dịch tại Hispania #Vai trò của Scipio Africanus #Suy yếu lực lượng Carthage #Ảnh hưởng trận Baecula đến chiến tranh Punic

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT