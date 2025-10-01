Trải nghiệm quán cà phê độc đáo lơ lửng trên cầu cao nhất thế giới

Thưởng thức cà phê trên cầu cao nhất thế giới ở Quý Châu, lơ lửng giữa mây trời, ngắm hẻm núi hùng vĩ, chỉ mất 1 phút từ thang máy 207m.
Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa đầu tiên gồm: Bờm, Bo, Tê Giác và Suti. Hiện tại, 4 nhóc tì này đã là thiếu nữ xinh đẹp, chàng trai có ngoại hình nổi bật.
Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine tuyên bố, chiến dịch xuân hè của Nga đã thất bại tuy nhiên lại không bình luận về việc Moscow ngày càng mở rộng vùng kiểm soát.
CEO Meta khẳng định rủi ro lớn nhất không phải là chi nhầm tiền cho AI, mà là đi quá chậm và bỏ lỡ công nghệ quan trọng nhất lịch sử loài người.
Mới đây, một nữ du khách Hàn Quốc xinh đẹp đang "gây bão" cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh trải nghiệm du lịch tại Việt Nam.
Không còn hình ảnh dịu dàng, kín đáo như trước, bạn gái HIEUTHUHAI – Tăng Mỹ Hàn ngày càng tự tin theo đuổi phong cách gợi cảm với loạt trang phục táo bạo.
Nhiếp ảnh gia Ryosuke Kosuge đã ghé thăm nhiều vùng đất của các quốc gia Châu Á và ghi lại loạt hình hé lộ kiến trúc cũng như cảnh quan ấn tượng ở những nơi đó.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Xe điện mini từ Thụy Sĩ - Microlino 2.0 sẽ mở bán tại Malaysia 2026, trang bị pin 15 kWh, phạm vi 228 km, thiết kế siêu nhỏ hứa hẹn thu hút khách ưa khác biệt.
Điện thoại báo đầy bộ nhớ khiến bạn bực mình. Với 5 cách đơn giản sau, bạn có thể khắc phục ngay mà không cần gỡ ứng dụng quan trọng.
Em gái 18 tuổi của thủ môn Đặng Văn Lâm sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thần thái cuốn hút chuẩn hot girl Gen Z.
Từ rừng cổ thụ phủ rêu đến biển mây huyền ảo, đỉnh Sa Mu là hành trình lý tưởng cho những ai đam mê khám phá và trekking.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Pha Lê hé lộ bộ ảnh đón Trung thu vui vẻ cùng cô con gái 5 tuổi Thiên Ý.
Sau bão số 10, bãi biển Ninh Bình phủ trắng bởi ngao, sò dạt vào bờ, người dân đổ xô ra bãi biển nhặt “lộc biển”, nhiều người tranh thủ kiếm thêm thu nhập.
Cô gái Nghệ An từng hot rần rần trên mạng nhờ nhan sắc ngọt ngào và truyền thống gia đình toàn cầu thủ nổi tiếng.
Hàn Hằng nắm bắt rõ lợi thế của mình, ưu ái cho kiểu bikini 2 mảnh để khoe trọn vòng 1 căng đầy bốc lửa cùng vòng eo săn chắc, không chút mỡ thừa.
Sau 10 năm rời chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế, Trần Bờm (Trần Tú) - quý tử nhà đạo diễn Trần Lực điển trai như hot boy, đóng chính phim điện ảnh.
Nguyễn Kim Nguyên nổi tiếng nhờ vòng 3 dao động từ 96 đến 101 cm. Cô được mệnh danh là 'Cô Kim siêu vòng 3' của Việt Nam.
Khám phá kho báu khổng lồ với hàng ngàn đồng tiền cổ, các nhà khảo cổ đang dần giải mã lịch sử huy hoàng và hỗn loạn của châu Âu thế kỷ 17.
Kongamato là sinh vật huyền bí trong truyền thuyết châu Phi, thường được miêu tả như một loài chim khổng lồ mang hình dáng kỳ dị, gợi nhớ đến thằn lằn tiền sử.
Netizen đặt ra thắc mắc, cô gái nào lại khiến các Anh Trai team Vũ Cát Tường phải viết hit "Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn" "lụy" cỡ này?