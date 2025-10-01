Hà Nội

Trải nghiệm quán cà phê độc đáo lơ lửng trên cầu cao nhất thế giới

Du lịch

Trải nghiệm quán cà phê độc đáo lơ lửng trên cầu cao nhất thế giới

Thưởng thức cà phê trên cầu cao nhất thế giới ở Quý Châu, lơ lửng giữa mây trời, ngắm hẻm núi hùng vĩ, chỉ mất 1 phút từ thang máy 207m.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cầu Hoa Giang, vừa chính thức thông xe vào ngày 28/9 tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đang trở thành điểm đến hút khách nhờ kết hợp hạ tầng hiện đại với các trải nghiệm du lịch độc đáo. Ảnh CGTN
Đây không chỉ là công trình giao thông quan trọng mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu cảm giác phiêu lưu và muốn ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ từ trên cao. Ảnh CGTN
Điểm nhấn của cầu Hoa Giang là quán cà phê nằm ngay trên đỉnh, cao khoảng 800m so với mặt nước sông – tương đương hai tháp Eiffel xếp chồng. Ảnh QQ
Chỉ mất một phút di chuyển bằng thang máy cao 207m, du khách đã có thể thưởng thức cà phê trong không gian lơ lửng, giữa mây trời và núi non trùng điệp, mang đến trải nghiệm vừa lãng mạn vừa hồi hộp. Ảnh QQ
Bên cạnh quán cà phê, cầu còn sở hữu phòng quan sát bằng kính rộng 1.000m², nhìn thẳng xuống vực sâu hơn 600m. Ảnh CGTN
Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng hẻm núi Hoa Giang, nơi nổi tiếng với những vết nứt độc đáo trên địa hình, được mệnh danh là “vết nứt của Trái đất”. Ảnh Xinhua
Khung cảnh từ trên cao, kết hợp sương mù và ánh sáng phản chiếu từ dòng sông, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa kỳ ảo. Ảnh VCG
Đối với những ai ưa cảm giác mạnh, cầu Hoa Giang cũng cung cấp nhiều hoạt động mạo hiểm: nhảy bungee, trải nghiệm nhảy dù ở độ cao thấp, hoặc thử đi thăng bằng trên không. Ảnh VCG
Những trải nghiệm này giúp du khách vừa thỏa mãn niềm đam mê mạo hiểm, vừa có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên từ vị trí độc nhất vô nhị. Ảnh CGTN
Ngoài việc là điểm check-in sống ảo và trải nghiệm mạo hiểm, cầu Hoa Giang còn mở ra cơ hội kết hợp du lịch và ẩm thực. Thưởng thức cà phê giữa không gian lơ lửng trên mây, ngắm núi non hùng vĩ, là trải nghiệm mà bất cứ ai đến Quý Châu cũng không nên bỏ lỡ. Ảnh VCG
Với kiến trúc hiện đại, các tiện ích hấp dẫn và vị trí độc đáo, cầu Hoa Giang đang dần trở thành biểu tượng mới của du lịch Quý Châu, hứa hẹn thu hút du khách trong và ngoài nước trong những năm tới. Ảnh VCG
Vân Giang (Tổng hợp)
#quán cà phê trên cầu cao nhất thế giới #du lịch Quý Châu #cầu Hoa Giang #trải nghiệm lơ lửng trên cao #phòng quan sát kính lớn #các hoạt động mạo hiểm trên cầu

