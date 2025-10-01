Hà Nội

Trải nghiệm bè nổi trên sông Bôi, tận hưởng núi non trùng điệp ở Phú Thọ

Du lịch

Trải nghiệm bè nổi trên sông Bôi, tận hưởng núi non trùng điệp ở Phú Thọ

Ngồi trên những chiếc bè tre thả trôi theo dòng sông Bôi, du khách được chiêm ngưỡng núi non trùng điệp và tận hưởng không gian yên bình của làng quê xứ Mường.

Vân Giang (Tông hợp)
Những năm gần đây, xóm Nà Bờ (xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ) trở thành điểm hẹn mới cho du khách yêu thích không gian làng quê và trải nghiệm gần gũi thiên nhiên. Ảnh Đỗ Hà
Nơi đây được mệnh danh là 'vùng đất xứ Mường thu nhỏ', hội tụ cảnh quan sông núi hoang sơ cùng đời sống dân dã của người dân địa phương. Ảnh Trung Hiếu
Lợi thế lớn nhất của Hợp Kim là đoạn sông Bôi uốn lượn qua bản làng. Dòng nước hiền hòa soi bóng mây trời, phản chiếu dãy núi trùng điệp, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa yên bình. Ảnh Đỗ Hà
Trên khung cảnh ấy, trải nghiệm ngồi trên bè nổi tre nứa thả mình trôi giữa sông đã trở thành “đặc sản” du lịch hấp dẫn du khách gần xa. Ảnh Đỗ Hà
Những chiếc bè được người dân dựng từ tre, luồng, nứa – vật liệu quen thuộc của núi rừng. Bè rộng rãi, có mái che mát mẻ, đủ chỗ để nhóm bạn hay gia đình vừa ngồi nghỉ ngơi vừa thưởng thức bữa ăn dân dã. Ảnh Bảo Ân
Cảm giác lênh đênh trên mặt nước, lắng nghe tiếng gió xào xạc qua rừng tre, tiếng mái chèo khua nhẹ, khiến du khách như được sống chậm lại giữa nhịp đời hối hả. Ảnh Bảo Ân
Không chỉ là nơi ngồi ngắm cảnh, bè nổi còn được thiết kế phù hợp cho du khách tổ chức “camping” trên sông. Nhiều nhóm bạn trẻ chọn mang theo đồ nướng, cùng nhau dựng bếp dã ngoại, vừa ăn uống vừa hát hò trong khung cảnh núi non bao la. Ảnh Hoabinhtourism
Với các gia đình, đây cũng là không gian lý tưởng để trẻ nhỏ được trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, tránh xa phố thị chật hẹp.
Mùa hè là thời điểm sôi động nhất, khi mỗi ngày có hàng trăm du khách tìm đến Nà Bờ để tận hưởng không gian xanh mát. Những tháng còn lại trong năm, lượng khách tập trung đông vào dịp cuối tuần.
Thời điểm thu sang, sông Bôi khoác lên màu nước trong xanh, không khí mát dịu, rất thích hợp để vừa dạo bè, vừa ngắm lá rừng chuyển màu. Ảnh Bảo Ân
Ngoài trải nghiệm trên sông, du khách đến Hợp Kim còn có thể khám phá đời sống bản làng của người Mường với nếp nhà sàn cổ, nghề dệt thổ cẩm và ẩm thực đặc trưng như cơm lam, thịt lợn nướng, canh lá đắng. Sự hiếu khách, chân chất của người dân địa phương cũng góp phần để lại ấn tượng khó quên. Ảnh Hoabinhtourism
