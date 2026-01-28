Thủy lợi Miền Nam: Liên danh Nhất Thành Công - Thuận Hoà trúng gói thầu hơn 2,5 tỷ đồng [Kỳ 1]

Tại gói thầu sửa chữa mặt đường bờ kênh dẫn Phước Hòa, Liên danh Nhất Thành Công - Thuận Hoà đã vượt qua đối thủ để trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Miền Nam đã ký Quyết định số 1174/QĐ-TLMN-KHTC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Sửa chữa đoạn mặt đường bờ tả bờ kênh dẫn Phước Hòa K15+753 - K18+817. Đơn vị trúng thầu là Liên danh gói thầu Phước Hòa K15+753 - K18+817, bao gồm Công ty TNHH Một thành viên Nhất Thành Công (Mã số thuế: 3801273815) và Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hoà (Mã số thuế: 3900301125).

Gói thầu này có giá dự toán là 2.580.077.000 đồng. Giá trúng thầu của liên danh nêu trên là 2.540.274.000 đồng. Như vậy, sau đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng hơn 39 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, chỉ khoảng 1,5%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại gói thầu này có 2 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, đối thủ duy nhất là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Phát triển Quang Minh (Mã số thuế: 3801194874) đã bị loại vì hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của hồ sơ mời thầu. Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Phát triển Quang Minh đã kê khai hợp đồng tương tự là công trình giao thông cấp IV, trong khi yêu cầu của hồ sơ mời thầu phải là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) cấp IV trở lên. Dù chủ đầu tư đã gửi văn bản đề nghị làm rõ nhưng nhà thầu này không thực hiện trả lời.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Trong đấu thầu, việc tỷ lệ tiết kiệm thấp không vi phạm pháp luật nếu quy trình tổ chức đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên tại một chủ đầu tư với một nhóm nhà thầu quen thuộc, cơ quan chức năng cần xem xét tính cạnh tranh và minh bạch của các gói thầu, đặc biệt là khâu lập hồ sơ mời thầu có gây hạn chế nhà thầu hay không."

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Việc nhà thầu đối thủ bị loại ngay từ bước năng lực do không đáp ứng loại cấp công trình thủy lợi cho thấy sự chuẩn bị hồ sơ có phần thiếu sót, vô hình trung tạo điều kiện cho liên danh còn lại trúng thầu với giá sát nút."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

