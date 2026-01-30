Hà Nội

Bạn đọc

Sự bắt tay của Nhất Thành Công - Thuận Hoà: Bài toán minh bạch trong đấu thầu [Kỳ 3]

Việc hai nhà thầu liên tục xuất hiện cùng nhau trong vai trò đối tác liên danh tại các gói thầu thủy lợi đặt ra nhiều suy ngẫm về tính cạnh tranh thực chất.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hoà, mà đối tác liên danh của họ là Công ty TNHH Một thành viên Nhất Thành Công cũng sở hữu một lịch sử trúng thầu đáng nể tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Miền Nam. Theo dữ liệu, nhà thầu Nhất Thành Công đã tham gia 6 gói thầu tại đơn vị này và trúng tới 5 gói, tỷ lệ tiết kiệm trung bình cũng chỉ ở mức thấp.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự kết hợp giữa Nhất Thành Công và Thuận Hoà không phải là ngẫu nhiên. Trước gói thầu số 03 nêu trên, vào cuối năm 2024, hai doanh nghiệp này cũng đã từng cùng nhau "vượt rào" thành công tại gói thầu số 02: Sửa chữa mặt đường dẫn cầu tràn đập Phước Hòa. Sự lặp lại của các cặp liên danh tại cùng một chủ đầu tư trong các gói thầu có tính chất tương đồng thường là dấu hiệu khiến dư luận đặt câu hỏi về việc liệu có một "hệ sinh thái" nhà thầu đang vận hành tại đây hay không.

Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là nhằm đảm bảo cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, với thực trạng nhiều gói thầu tại Thủy lợi Miền Nam có giá trúng thầu sát nút giá dự toán, như gói thầu số 03 tiết kiệm chỉ khoảng 1,5%, thì tính hiệu quả về mặt kinh tế cho ngân sách nhà nước vẫn là một dấu hỏi lớn.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Khi một nhóm nhà thầu thường xuyên liên danh với nhau để dự thầu và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, nó có thể làm giảm đi động lực giảm giá cạnh tranh từ các nhà thầu mới, gây thiệt hại tiềm tàng cho ngân sách nhà nước trong dài hạn."

Đồng quan điểm, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhấn mạnh: "Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư là vô cùng quan trọng. Theo Luật Đấu thầu mới, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo các tiêu chí pháp luật quy định. Những dấu hiệu về sự thiếu cạnh tranh cần được các cơ quan thanh tra, kiểm toán lưu tâm để đảm bảo dòng vốn đầu tư công được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nhất."

Việc các nhà thầu như Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hoà và Công ty TNHH Một thành viên Nhất Thành Công liên tục trúng thầu tại các đơn vị thủy lợi với tỷ lệ tiết kiệm thấp là thực tế đang diễn ra. Để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và sự minh bạch trong đầu tư công, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra, rà soát lại quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tại các đơn vị này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Bài liên quan

Bạn đọc

Thủy lợi Miền Nam: Liên danh Nhất Thành Công - Thuận Hoà trúng gói thầu hơn 2,5 tỷ đồng [Kỳ 1]

Tại gói thầu sửa chữa mặt đường bờ kênh dẫn Phước Hòa, Liên danh Nhất Thành Công - Thuận Hoà đã vượt qua đối thủ để trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Miền Nam đã ký Quyết định số 1174/QĐ-TLMN-KHTC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Sửa chữa đoạn mặt đường bờ tả bờ kênh dẫn Phước Hòa K15+753 - K18+817. Đơn vị trúng thầu là Liên danh gói thầu Phước Hòa K15+753 - K18+817, bao gồm Công ty TNHH Một thành viên Nhất Thành Công (Mã số thuế: 3801273815) và Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hoà (Mã số thuế: 3900301125).

Gói thầu này có giá dự toán là 2.580.077.000 đồng. Giá trúng thầu của liên danh nêu trên là 2.540.274.000 đồng. Như vậy, sau đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng hơn 39 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, chỉ khoảng 1,5%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hoà: Trúng 14/15 gói thầu trong năm 2025 [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng thầu dày đặc, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hoà đang cho thấy vị thế "áp đảo" tại các gói thầu thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và khu vực lân cận.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hoà có trụ sở tại số 118 Nguyễn Trọng Cát, Phường Tân Ninh, Tây Ninh là một cái tên quen thuộc trong ngành xây lắp thủy lợi. Tính đến cuối năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 66 gói thầu, trong đó trúng tới 48 gói, tỷ lệ trúng thầu đạt mức cao so với mặt bằng chung.

Đặc biệt, năm 2025 ghi nhận sự thành công vang dội của doanh nghiệp do ông Lê Hoàng Vĩnh Lộc làm đại diện pháp luật. Theo thống kê, trong năm này, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hoà tham gia 15 gói thầu và trúng 14 gói. Các gói thầu này tập trung chủ yếu tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Miền Nam và Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8: "Bách chiến bách thắng" tại các gói thầu chiếu sáng [Kỳ 1]

Chỉ tính riêng trong tháng 12/2025, Công ty TNHH Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8 đã liên tiếp được chỉ định thầu nhiều gói thầu xây lắp với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức 0 đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thiết kế Thương mại Xây dựng Số 8 (Công ty Số 8) có trụ sở tại D1-12 Nguyễn Thị Định, Khu phố 3, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này do ông Cao Hồng Sơn làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong những ngày cuối năm 2025, Công ty Số 8 liên tiếp nhận được "tin vui" từ Ban Quản lý dịch vụ công khu vực Phan Thiết. Cụ thể, ngày 16/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công khu vực Phan Thiết đã ký Quyết định số 24/QĐ-BQLDVCKVPT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Xây lắp và thiết bị toàn bộ công trình thuộc Dự án: Thay thế, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng hư hỏng và các Trạm biến áp trên địa bàn phường Phú Thuỷ năm 2025.

Xem chi tiết

