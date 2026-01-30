Sự bắt tay của Nhất Thành Công - Thuận Hoà: Bài toán minh bạch trong đấu thầu [Kỳ 3]

Việc hai nhà thầu liên tục xuất hiện cùng nhau trong vai trò đối tác liên danh tại các gói thầu thủy lợi đặt ra nhiều suy ngẫm về tính cạnh tranh thực chất.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hoà, mà đối tác liên danh của họ là Công ty TNHH Một thành viên Nhất Thành Công cũng sở hữu một lịch sử trúng thầu đáng nể tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Miền Nam. Theo dữ liệu, nhà thầu Nhất Thành Công đã tham gia 6 gói thầu tại đơn vị này và trúng tới 5 gói, tỷ lệ tiết kiệm trung bình cũng chỉ ở mức thấp.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự kết hợp giữa Nhất Thành Công và Thuận Hoà không phải là ngẫu nhiên. Trước gói thầu số 03 nêu trên, vào cuối năm 2024, hai doanh nghiệp này cũng đã từng cùng nhau "vượt rào" thành công tại gói thầu số 02: Sửa chữa mặt đường dẫn cầu tràn đập Phước Hòa. Sự lặp lại của các cặp liên danh tại cùng một chủ đầu tư trong các gói thầu có tính chất tương đồng thường là dấu hiệu khiến dư luận đặt câu hỏi về việc liệu có một "hệ sinh thái" nhà thầu đang vận hành tại đây hay không.

Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là nhằm đảm bảo cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, với thực trạng nhiều gói thầu tại Thủy lợi Miền Nam có giá trúng thầu sát nút giá dự toán, như gói thầu số 03 tiết kiệm chỉ khoảng 1,5%, thì tính hiệu quả về mặt kinh tế cho ngân sách nhà nước vẫn là một dấu hỏi lớn.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Khi một nhóm nhà thầu thường xuyên liên danh với nhau để dự thầu và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, nó có thể làm giảm đi động lực giảm giá cạnh tranh từ các nhà thầu mới, gây thiệt hại tiềm tàng cho ngân sách nhà nước trong dài hạn."

Đồng quan điểm, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhấn mạnh: "Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư là vô cùng quan trọng. Theo Luật Đấu thầu mới, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo các tiêu chí pháp luật quy định. Những dấu hiệu về sự thiếu cạnh tranh cần được các cơ quan thanh tra, kiểm toán lưu tâm để đảm bảo dòng vốn đầu tư công được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nhất."

Việc các nhà thầu như Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hoà và Công ty TNHH Một thành viên Nhất Thành Công liên tục trúng thầu tại các đơn vị thủy lợi với tỷ lệ tiết kiệm thấp là thực tế đang diễn ra. Để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và sự minh bạch trong đầu tư công, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra, rà soát lại quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tại các đơn vị này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.