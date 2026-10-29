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Số hóa - Xe

Toyota Innova Cross 2027 ra mắt vào tháng sau thêm động cơ hybrid mới

Toyota Innova Hycross nâng cấp (facelift) dự kiến ra mắt Ấn Độ vào 26/11. Mẫu MPV này có thể được thêm hệ truyền động hybrid nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel).

Nguyễn Thảo
Video: Hé lộ mẫu xe MPV Toyota Innova Hycross nâng cấp mới.

Theo Car and Bike, Toyota Innova Hycross facelift có thể được trang bị hệ truyền động hybrid flex-fuel, bên cạnh những nâng cấp về ngoại hình đã xuất hiện trên các nguyên mẫu chạy thử. Tuy nhiên, Toyota chưa công bố chính thức thông số kỹ thuật của phiên bản thương mại.

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Toyota Innova Cross 2027 ra mắt vào tháng sau thêm động cơ hybrid mới.

Trước đó, hãng xe Nhật Bản từng giới thiệu nguyên mẫu Innova Hycross sử dụng hệ truyền động hybrid toàn phần kết hợp động cơ xăng 2.0L, 4 xi-lanh với mô-tơ điện. Đáng chú ý, hệ thống này có khả năng sử dụng nhiên liệu E85, chứa tới 85% ethanol.

Để tương thích với loại nhiên liệu trên, Toyota đã điều chỉnh nhiều bộ phận như bugi, vòng găng piston, bơm và bộ lọc nhiên liệu, đồng thời bổ sung cảm biến ethanol. Bình nhiên liệu, đường ống dẫn, hệ thống hỗ trợ khởi động lạnh và chương trình điều khiển bộ xúc tác khí thải cũng được thay đổi.

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Về thiết kế, những hình ảnh chạy thử và bản vẽ đăng ký kiểu dáng cho thấy Innova Hycross mới có phần đầu xe được làm lại đáng kể.

Nếu công nghệ này được thương mại hóa trên Innova Hycross facelift, đây sẽ là mẫu xe du lịch sử dụng nhiên liệu linh hoạt đầu tiên của Toyota được bán tại Ấn Độ.

Về thiết kế, những hình ảnh chạy thử và bản vẽ đăng ký kiểu dáng cho thấy Innova Hycross mới có phần đầu xe được làm lại đáng kể. Cụm đèn trước mang tạo hình thanh mảnh hơn, kết hợp lưới tản nhiệt mới với họa tiết dạng lưới đục lỗ, tạo cảm giác liền mạch với cản trước.

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Khoang nội thất vẫn giữ bố cục quen thuộc với bảng táp-lô, bệ điều khiển trung tâm đặt cao và cần số tự động.

Trong khi đó, kiểu dáng tổng thể và phần thân xe dự kiến không thay đổi nhiều. Toyota có thể bổ sung bộ mâm hợp kim mới, tinh chỉnh cản sau và các chi tiết bên trong cụm đèn hậu.

Khoang nội thất vẫn giữ bố cục quen thuộc với bảng táp-lô, bệ điều khiển trung tâm đặt cao và cần số tự động. Tuy nhiên, màn hình giải trí trên xe thử nghiệm được che kín, làm xuất hiện khả năng Toyota sẽ nâng cấp kích thước màn hình hoặc hệ thống thông tin giải trí. Một số trang bị, vật liệu bọc ghế và phần mềm cũng có thể được cải tiến.

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