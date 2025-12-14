Hà Nội

Kinh doanh

Top 5 sân bay tốt nhất thế giới 2025

Theo Tạp chí Business Traveller, những sân bay tốt nhất thế giới 2025 mang đến sự sự sáng tạo và thoải mái.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Changi Singapore tiếp tục khẳng định vị trí sân bay tốt nhất thế giới, như là chuẩn mực vàng toàn cầu về thiết kế và sự thoải mái cho hành khách. Ảnh: Changi Airport
Changi Singapore tiếp tục khẳng định vị trí sân bay tốt nhất thế giới, như là chuẩn mực vàng toàn cầu về thiết kế và sự thoải mái cho hành khách. Ảnh: Changi Airport
Changi Singapore mang đến trải nghiệm kết hợp giữa mua sắm, thiên nhiên, giải trí và hiệu quả. Ảnh: Changi Airport
Changi Singapore mang đến trải nghiệm kết hợp giữa mua sắm, thiên nhiên, giải trí và hiệu quả. Ảnh: Changi Airport
Điểm nổi bật là thác nước trong nhà cao nhất thế giới, được bao quanh bởi những khu vườn bậc thang và con đường đi bộ giống như rừng. Ảnh: Architectural Digest India
Điểm nổi bật là thác nước trong nhà cao nhất thế giới, được bao quanh bởi những khu vườn bậc thang và con đường đi bộ giống như rừng. Ảnh: Architectural Digest India
Sân bay quốc tế Hamad ở Doha giành vị trí thứ hai, sở hữu kiến ​​trúc ấn tượng và sang trọng nhất thế giới. Ảnh: Sân bay quốc tế Hamad
Sân bay quốc tế Hamad ở Doha giành vị trí thứ hai, sở hữu kiến ​​trúc ấn tượng và sang trọng nhất thế giới. Ảnh: Sân bay quốc tế Hamad
Sân bay quốc tế Hamad cung cấp sự tiện lợi nhờ ứng dụng công nghệ. Hệ thống sinh trắc học, ki-ốt tự phục vụ và màn hình thông tin kỹ thuật số cho phép hành khách di chuyển nhanh chóng. Ảnh: Archdaily
Sân bay quốc tế Hamad cung cấp sự tiện lợi nhờ ứng dụng công nghệ. Hệ thống sinh trắc học, ki-ốt tự phục vụ và màn hình thông tin kỹ thuật số cho phép hành khách di chuyển nhanh chóng. Ảnh: Archdaily
Sân bay quốc tế Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) xếp vị trí thứ ba nhờ quy mô ấn tượng và chức năng hiện đại. Ảnh: Konstantin 'KVentz' Ventslavovich
Sân bay quốc tế Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) xếp vị trí thứ ba nhờ quy mô ấn tượng và chức năng hiện đại. Ảnh: Konstantin 'KVentz' Ventslavovich
Kiến trúc nhà ga ấn tượng, nội thất rộng rãi, hệ thống chiếu sáng hiện đại và nhiều chỗ ngồi ngay cả trong giờ cao điểm. Ảnh: Invest.gov
Kiến trúc nhà ga ấn tượng, nội thất rộng rãi, hệ thống chiếu sáng hiện đại và nhiều chỗ ngồi ngay cả trong giờ cao điểm. Ảnh: Invest.gov
Sân bay quốc tế Hồng Kông đứng vị trí thứ 4 nhờ thiết kế thân thiện với hành khách, quy trình vận hành tinh gọn và tiêu chuẩn vệ sinh cao. Ảnh: Sân bay Quốc tế Hồng Kông
Sân bay quốc tế Hồng Kông đứng vị trí thứ 4 nhờ thiết kế thân thiện với hành khách, quy trình vận hành tinh gọn và tiêu chuẩn vệ sinh cao. Ảnh: Sân bay Quốc tế Hồng Kông
Nhà ga rộng rãi và thoáng đãng. Phòng chờ nổi tiếng bởi sự hiếu khách, khu vực thư giãn, ẩm thực cao cấp và nội thất trang nhã. Ảnh: Blacklane
Nhà ga rộng rãi và thoáng đãng. Phòng chờ nổi tiếng bởi sự hiếu khách, khu vực thư giãn, ẩm thực cao cấp và nội thất trang nhã. Ảnh: Blacklane
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) sở hữu kiến ​​trúc rộng rãi, tiện nghi ngày càng mở rộng. Ảnh: David McKelvey/Flickr
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) sở hữu kiến ​​trúc rộng rãi, tiện nghi ngày càng mở rộng. Ảnh: David McKelvey/Flickr
Sân bay Kuala Lumpur có một số phòng chờ tiện nghi, nổi tiếng về chất lượng đồ ăn, khu vực nghỉ ngơi. Ảnh: Traveldailymedia
Sân bay Kuala Lumpur có một số phòng chờ tiện nghi, nổi tiếng về chất lượng đồ ăn, khu vực nghỉ ngơi. Ảnh: Traveldailymedia
#Sân bay tốt nhất thế giới 2025 #Thiết kế và kiến trúc sân bay #Trải nghiệm hành khách tại sân bay #Công nghệ và tiện ích hiện đại #Sân bay Changi Singapore #Sân bay Hamad Doha

