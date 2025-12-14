Top 5 sân bay tốt nhất thế giới 2025

Theo Tạp chí Business Traveller, những sân bay tốt nhất thế giới 2025 mang đến sự sự sáng tạo và thoải mái.
Nghiên cứu UCLA phát hiện nồng độ PM2.5 tại trạm sạc nhanh ôtô điện ở Mỹ cao hơn cả trạm xăng, tiềm ẩn rủi ro sức khỏe và cần giải pháp kiểm soát.
Nửa cuối tháng 12, ba con giáp này đón nhận cơ hội thăng tiến, mở rộng thu nhập và gặt hái thành công trong công việc cuối năm, chuẩn bị đón Tết sung túc.
Nhiều cổ vật bí ẩn xuất hiện trong giếng cổ ngập nước khiến giới khoa học sửng sốt. Phát hiện mới hé mở nghi lễ tôn giáo thời Byzantine.
Với việc tối giản hình khối, giảm chiều cao công trình, ứng dụng kết cấu dày, căn biệt thự không cần đến thiết bị làm mát.
Chủ sở hữu TikTok, hãng ByteDance hậu thuẫn cho một chiếc smartphone của ZTE với trợ lý giọng nói AI Doubao đã tạo nên một cơn sốt thực sự.
Các nhà khảo cổ tìm thấy bản khắc sắc lệnh về vua Eumenes của Pergamon, mang lại hiểu biết mới về lịch sử cổ đại Thổ Nhĩ Kỳ.
Cua đầu gai Panama (Stenorhynchus debilis) sở hữu hình dạng khác thường và lối sống đặc biệt, khiến chúng trở thành sinh vật có 1-0-2 dưới đáy biển.
Ngày 14/12, bạn gái Vũ Văn Thanh đăng tải bức ảnh chụp màn hình giao dịch ngân hàng, trong đó cô được bạn trai chuyển khoản 499.999.999 đồng.
Biển số 51L-00999 được 1 đại gia chi 810 triệu đồng đấu giá vào 2 năm trước, và nay đã đăng ký cho chiếc xe Porsche 911 Carrera GTS 991.2 hàng hiếm của mình.
Mới đây, Đỗ Yên Đan khiến cộng đồng mạng thích thú khi gia nhập trào lưu “trạm tỷ” bằng loạt ảnh street style tối giản nhưng cực kỳ cuốn hút.
Được ra mắt từ năm 2020, thế hệ hiện tại của mẫu xe tay ga Honda Vision tại Việt Nam sẽ bước sang năm 2026 với thay đổi duy nhất là bảng màu làm mới.
Truyền thông Thái Lan bất ngờ “dậy sóng” trước Nguyễn Khánh Linh, nữ VĐV điền kinh Việt Nam lần đầu dự SEA Games và gây chú ý mạnh nhờ tài năng và nhan sắc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/12, Nhân Mã tài lộc sáng, hiện đã vào nhịp kiếm tiền. Song Tử học cách khéo léo hơn sẽ bớt chuyện phải lo.
Sở hữu nhan sắc đỉnh cao cùng thân hình “cực bén”, hot girl xứ Đài có tên Yao Cai Chen còn khiến fan u mê mỗi lần cover các điệu nhảy của Kpop.
Bật mí 5 loại cây dễ trồng, ý nghĩa tốt trong phong thủy để kích hoạt tài vị, giúp tiền vào như nước và cuộc sống viên mãn.
Hai loại cây này không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn thể hiện mong ước về sức khỏe, thịnh vượng và sự bảo vệ gia đình.
Ca sĩ Võ Hạ Trâm thích diện áo dài khi đi diễn. Thanh Hằng hội ngộ, đọ sắc vóc với 'em xinh' Quỳnh Anh Shyn.
Theo kinh nghiệm của nhiều tiểu thương, một số loại rau giá quá thấp so với mặt bằng chợ, rất có thể là lứa bị phun thuốc kích lớn, thuốc trừ sâu liều cao.
Không chỉ nổi tiếng nhờ việc dạy học, Cô giáo dạy tiếng Trung có tên Tinna còn là một “siêu mẫu” nổi tiếng với những bức ảnh quyến rũ và gợi cảm.
Thông qua sự tương tác giữa ánh sáng, không khí, cây xanh và quy hoạch đa tầng, ngôi nhà mang đến trải nghiệm sống ấm áp và đầy cảm hứng.
Sáng 14/12/2025, tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4.