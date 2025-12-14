Hà Nội

Đặt cây gì ở tài vị để hút lộc, tăng vượng khí cho gia đình?

Kho tri thức

Đặt cây gì ở tài vị để hút lộc, tăng vượng khí cho gia đình?

Bật mí 5 loại cây dễ trồng, ý nghĩa tốt trong phong thủy để kích hoạt tài vị, giúp tiền vào như nước và cuộc sống viên mãn.

Theo Diệu Dương/thanhnienviet
1. Trúc phú quý: Tài vị ưa cảm giác thanh thản nên một chậu trúc phú quý luôn được lòng gia chủ bận rộn. Thân trúc tròn trịa, lá nhỏ mềm, nhìn vào thấy yên tĩnh mà vẫn tươi tắn. Trong văn hóa Á Đông, trúc gợi đến bình an và kiên định, còn cái tên phú quý nghe đã thấy vận đỏ. Trúc phú quý lại gần như không đòi hỏi kinh nghiệm.
Chỉ cần cắm trong lọ thủy tinh nước sạch, thay nước định kỳ bảy đến mười ngày, thêm vài viên sỏi trắng cho trong trẻo, đặt ở góc nhận ánh sáng khuếch tán là đủ. Điểm mấu chốt là nước không lẫn mùi và lá phải xanh bóng. Khi cây khỏe, gia chủ cũng có cảm giác "đỡ việc", đầu óc gọn gàng hơn để kiếm tiền và giữ tiền.
2. Cây quất: Nhà chuộng không khí Tết hoặc muốn mời sự an "cát" vào nhà có thể ưu tiên kim quất. Người miền Nam hay gọi là tắc, miền Bắc thường gọi là quất. Quả chín vàng tròn ửng như đồng xu, lại thơm nhẹ, đặt một chậu ở tài vị là cả góc nhà sáng bừng.
Trong tiếng Trung, chữ quất đồng âm với chữ cát nên dân gian tin rằng kim quất đem điềm lành. Về công năng thực tế, chậu quất xanh vàng giúp thanh lọc mùi trong phòng khách, nhất là nhà có người hút thuốc hoặc hay nấu nướng. Kim quất thích nơi nhiều sáng, đất tơi xốp, tưới điều độ để mặt đất hơi se mới tưới lại. Cây sai quả tượng trưng cho làm ăn có thu có chi, chỉn chu và đều tay.
3. Cây kim ngân: Nếu muốn "gọi tên" tài lộc rõ ràng hơn thì khó bỏ qua cây kim ngân. Nó cũng được gọi là cây phát tài, là giống thân gỗ luôn xanh lá bốn mùa, lá dày khỏe và dáng đứng vững. Ý nghĩa là nguồn thu ổn định và cơ hội đến đều.
Chăm cây kim ngân không phức tạp. Cây chịu bóng bán phần, tưới vừa chứ không úng, bón phân loãng theo mùa. Khi đủ sức cây có thể trổ bông, dân gian gọi vui là hoa phát tài, coi như tín hiệu cho giai đoạn thu hoạch. Đặt một chậu kim ngân ở tài vị cũng giống như nhắc mình kỷ luật với tiền bạc. Sự đều đặn mới là nền tảng của dư dả.
4. Cây dứa cảnh nến: Gia chủ thích sắc màu rực rỡ thì chọn hồng vận đương đầu thuộc họ dứa cảnh hay còn gọi là bromeliad. Cụm lá xanh ôm lấy trục hoa đỏ tươi ở giữa khiến chậu cây trông như mũi tên may mắn chĩa thẳng lên. Cái tên đã gợi ý điều mong mỏi: Khi công việc cần cú hích, một chậu hồng vận đương đầu đặt nơi tài vị như lời nhắc phải giữ tinh thần tích cực, tập trung vào mục tiêu.
Cây hợp không gian sáng dịu, không cần tưới nhiều vì lõi lá giữ nước tốt. Nhớ lau bụi trên lá để màu đỏ luôn nổi bật. Sắc đỏ tạo điểm nhấn thị giác, kéo ánh nhìn vào tài vị, từ đó khuếch tán cảm giác ấm áp và tươi mới cho cả phòng.
5. Thu hải đường: Với người hướng đến con đường học hành hay công danh, hải đường hoa là lựa chọn mang nhiều tầng nghĩa. Tên "đường" đồng âm với "đường đường chính chính" và cũng gợi nên ý "vinh hoa đầy nhà". Cây có khả năng chịu lạnh, chịu đổi thời tiết, tượng trưng cho sự bền bỉ và tinh thần đi đến cùng.
Về bài trí, một chậu hải đường dáng gọn đặt trên kệ hoặc bàn góc sẽ giúp tài vị mềm mại, tạo cảm giác thư thái để đọc sách và làm việc. Cây cần sáng tán xạ, tưới vừa phải, tránh để ướt đẫm gốc. Khi nụ hé hồng, cả góc phòng như có mùa xuân, rất hợp với nhà có con đi học hoặc người đang theo đuổi mục tiêu dài hạn. (Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)
#Cây xanh mang may mắn #Chọn cây trồng trong nhà #Ý nghĩa cây cảnh phong thủy #Trang trí nhà theo phong thủy #Cây cảnh hút tài lộc

