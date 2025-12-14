Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/12: Nhân Mã vào nhịp kiếm tiền, đừng do dự

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/12: Nhân Mã vào nhịp kiếm tiền, đừng do dự

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/12, Nhân Mã tài lộc sáng, hiện đã vào nhịp kiếm tiền. Song Tử học cách khéo léo hơn sẽ bớt chuyện phải lo.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nên nhớ, sức của bản thân có hạn, làm được đến đâu thì đến đó là được. Sự nghiệp tạm được, trong công việc cần có tinh thần hợp tác đội nhóm, ăn một mình không hay, chia sẻ lợi ích phù hợp cho đối tác thì mọi người cùng làm hiệu quả cao lại được lòng người có gì không tốt. Tài lộc khá ổn, ít tham gia những khoản tiêu dùng nặng gánh, lượng sức mà làm là thích hợp. Tình cảm khá tốt, trong mối quan hệ thân mật nên dành chút quan tâm cho đối phương, đừng bỏ qua người ta. Sức khỏe tạm được, cơ thể khỏe mạnh.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu ích kỷ một chút chẳng có gì xấu, chịu trách nhiệm với bản thân cũng là chịu trách nhiệm với mọi người. Sự nghiệp bình thường, khi làm việc luôn có chuyện không như ý, cần học cách vui trong khổ, quy trình và quy tắc bắt buộc không thể bỏ qua để đảm bảo an toàn trong môi trường làm việc. Tài lộc bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày giữ cân bằng thu chi là được, kiểm soát ham muốn tiêu xài của mình. Tình cảm khá ổn, khi ở bên nhau đừng than vãn, nói nhiều về chủ đề tích cực vui vẻ thì tốt hơn. Sức khỏe khá ổn, bổ sung vitamin hợp lý là được.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử đừng gánh trách nhiệm ngoài phận sự, học cách khéo léo tránh việc sẽ bớt được nhiều chuyện. Sự nghiệp hơi yếu, ở nơi làm việc đủ loại người, đối mặt tiểu nhân không được quá nhún nhường, lo lắng đắc tội người khác ngược lại sẽ bị nắm thóp không làm được gì. Tài lộc bình bình, trong đầu tư tài chính nên tập trung sức lực vào dự án quan trọng hơn trước, ý tưởng phát triển đều khắp không thực tế. Tình cảm bình thường, bạn và đối phương trao đổi đều tự nói chuyện của mình, không muốn bị chiếm tiện nghi. Sức khỏe bình thường, chú ý ít nổi giận vô cớ là được.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải năng lực thực thi và khả năng phối hợp đều rất quan trọng, thiếu cái nào cũng không thể thành công. Sự nghiệp bình thường, ở nơi làm việc có người sẽ ra đề khó cho bạn, khá thử thách khả năng ứng biến và chuyên môn, xử lý cẩn thận và tự tin vào bản thân là được. Tài lộc bình bình, trong đầu tư tài chính trước tiên làm tốt dự án đang cầm, không dư sức thì đừng miễn cưỡng tham gia. Tình cảm bình thường, hai người ở bên nhau cần đồng lòng, tự đánh nhau thì chẳng làm được gì. Sức khỏe bình thường, ra ngoài cẩn thận kẻo va chạm.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử thích gì ghét gì đều thể hiện rõ ràng, không phải người khó hiểu. Sự nghiệp bình thường, khi làm việc sẽ sắp xếp nhiệm vụ có quy luật, rõ mình nên làm thế nào mới có lợi cho bản thân, có người quấy rầy thì chắc chắn không nhịn sẽ bày tỏ ra. Tài lộc bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày lập kế hoạch tiêu dùng tốt, đừng chi tiêu quá đà không tiết chế là được. Tình cảm bình bình, khi ở bên nhau chân thành là tốt, nhưng chú ý lời nói đừng làm tổn thương người khác. Sức khỏe bình bình, nghỉ ngơi cho tốt, kết hợp lao động và nghỉ ngơi.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ muốn sống nhẹ nhàng hơn thì trước tiên buông gánh nặng tâm lý xuống. Sự nghiệp hơi yếu, trong công việc đừng vội vàng hay sợ hãi dự án nào đó, đặt vị trí của mình ở trách nhiệm có hạn là tốt, dũng cảm từ chối bị đạo đức bắt nạt. Tài lộc hơi yếu, trong đầu tư tài chính khả năng bị kẹt vốn lớn, trước mắt đừng vội chờ cơ hội là được. Tình cảm hơi yếu, khi ở bên nửa kia đừng chấp nhất chi tiết, điều chỉnh tâm thái tốt tự nhiên giao lưu sẽ thuận lợi. Sức khỏe bình thường, chú ý vấn đề huyết áp.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình học thêm chút nhân tình thế thái sẽ làm việc thuận lợi hơn. Sự nghiệp tạm được, tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình là đúng, nhưng cần rèn luyện thêm về nhân tình thế thái, biết nói năng khéo léo là kỹ năng quý hiếm ở đâu cũng cần. Tài lộc khá ổn, trong đầu tư tài chính đừng mơ phát tài lớn một phát, làm theo kế hoạch từ từ mới là lựa chọn an toàn. Tình cảm tạm được, ở bên bạn đời cảm giác an toàn khá đủ, có chuyện gì cũng sẽ cùng bàn bạc. Sức khỏe khá tốt, nghỉ ngơi nhiều ít lo lắng là được.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp nên làm việc quan trọng trước, cái khác có thể từ từ, đừng ôm đồm hết. Sự nghiệp hơi yếu, khi làm việc chú ý nắm đại phóng tiểu, đừng để việc không quan trọng ảnh hưởng hiệu suất, cần phân rõ nhẹ nặng. Tài lộc bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày xử lý khoản chi quan trọng trước, cái khác chờ một chút không sao. Tình cảm hơi yếu, trong mối quan hệ thân mật dựa vào nửa kia một chút cũng là thừa nhận giá trị của người ta, chẳng có gì xấu. Sức khỏe hơi yếu, ít quan tâm chuyện tiêu cực, giữ tâm trạng tốt là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã bớt do dự nhiều hơn thuận theo tự nhiên, mọi chuyện không khó xử lý đến vậy. Sự nghiệp khá tốt, trong công việc làm được gì thì làm đừng nghĩ nhiều, thực lực cá nhân vững vàng tự nhiên có thành tích tốt, làm gì cuối cùng cũng xem có bản lĩnh thật hay không. Tài lộc khá ổn, tạm thời không thuận không có nghĩa sau này không được, lợi nhuận không phải một ngày mà có, cần kinh doanh lâu dài, hiện đã bắt đầu vào nhịp kiếm tiền, đừng phân vân. Tình cảm khá ổn, bạn và bạn đời ít xảy ra mâu thuẫn, sự kết nối giữa hai người vẫn khá sâu. Sức khỏe khá tốt, trạng thái cơ thể vẫn ổn.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết phát hiện làm việc tốt thường không được đền đáp tốt, không muốn làm người tốt nữa. Sự nghiệp bình bình, công việc luôn có chỗ không như ý, kiên trì bản thân không bằng thử điều chỉnh, đây không phải mù quáng theo mà là biết thuận theo tự nhiên. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính đừng mù quáng tin thứ người khác giới thiệu, quan sát và suy nghĩ nhiều hơn. Tình cảm bình thường, đối phương chưa chắc chấp nhận ý tốt của mình, thực ra là bạn chưa hiểu rõ nhu cầu thật sự của người ta. Sức khỏe bình thường, vận động hợp lý có lợi cho sức khỏe.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình rõ ràng mình cần làm gì. Sự nghiệp khá tốt, trong công việc nỗ lực hướng tới mục tiêu là được, đừng để ý tiếng động bên ngoài, thành tích là huy chương của bạn, mọi thứ đều dựa vào nó để nói. Tài lộc khá tốt, trong đầu tư tài chính chọn nhiều dự án mình nắm chắc và giỏi là được, giảm hệ số rủi ro là quan trọng. Tình cảm khá tốt, bạn và nửa kia ở bên nhau hòa hợp, cả hai đều muốn mối quan hệ tốt nên sẽ nhường nhịn nhau ít gây sự. Sức khỏe khá tốt, hoạt động xương cốt hợp lý tốt cho cơ thể.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư làm việc có ý kiến riêng, không a dua theo người khác. Sự nghiệp khá tốt, trong công việc đạt thành tích tốt không quá khó, có kế hoạch gì thì hành động trước, vừa làm vừa điều chỉnh sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, tin vào thực lực của mình là được. Tài lộc khá ổn, trong sinh hoạt hàng ngày quan sát nhiều xem mọi người xung quanh làm dự án gì, tham khảo và tổng kết kinh nghiệm hợp lý chẳng có hại. Tình cảm khá ổn, hai người ở bên nhau không câu nệ hình thức, chỉ cần cảm thấy tự tại thoải mái là được. Sức khỏe khá tốt, tinh thần dồi dào không dễ mệt.
