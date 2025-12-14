2 cây quý gọi Thần Tài ghé thăm, con cháu 3 đời sung túc

Hà Nội

Hai loại cây này không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn thể hiện mong ước về sức khỏe, thịnh vượng và sự bảo vệ gia đình.

1. Cây hòe – Biểu tượng may mắn, phú quý trước cửa nhà: Từ xa xưa, cây hòe đã được người dân nông thôn yêu thích trồng trước sân hoặc lối ra vào. Người xưa tin rằng “trồng cây hòe trước cửa là điềm lành”, giúp thu hút may mắn, tài lộc và đem lại sự thịnh vượng cho gia đình.
Cây hòe là cây thân gỗ lớn, cao từ 15–20 mét, tán tròn rộng, cho bóng mát dồi dào vào mùa hè. Lá kép xanh tươi, hoa trắng kem nở thành chùm rủ xuống, tỏa hương thơm dịu, tạo nên vẻ đẹp thanh nhã và không gian sống dễ chịu.
Theo quan niệm dân gian, cây hòe trồng ở cửa nhà có khả năng xua đuổi tà khí, bảo vệ gia chủ khỏi điều xấu. Người xưa thường ngồi dưới tán hòe để tận hưởng không khí mát lành, coi đó là nơi nuôi dưỡng tinh thần và sức khỏe.
Với tuổi thọ cao, rễ sâu và thân thẳng, cây hòe tượng trưng cho sự bền vững, bình an và phúc lộc lâu dài. Nó được xem như “gia sản xanh” mà cha ông trồng cho con cháu, mang ý nghĩa che chở và hưng thịnh qua nhiều thế hệ.
2. Cây du – Hậu thuẫn vững chắc, tiền tài dồi dào: Cây du là loài cây gỗ lớn, tán rậm, có sức sống bền bỉ và tuổi thọ cao. Người xưa quan niệm rằng trồng cây du trong sân hoặc sau nhà sẽ giúp gia đình có “hậu thuẫn vững chắc”, cuộc sống và sự nghiệp nhờ đó mà hanh thông.
Lá cây du hình oval, xanh bóng, rìa có răng cưa, chịu hạn và chịu lạnh tốt. Khi gió thổi, lá xào xạc tạo cảm giác yên bình. Trong phong thủy, vị trí trồng cây du phía sau nhà tượng trưng cho chỗ dựa mạnh mẽ và sự ổn định lâu dài.
Hoa và quả cây du nhỏ, tròn, được ví như những đồng xu. Hơn nữa, chữ “du” đồng âm với “dư” (dư thừa), nên cây được xem là biểu tượng của tiền bạc, của cải dồi dào, cuộc sống no đủ và có của để dành.
Ngoài tài lộc, cây du còn tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ, rất được khuyến khích trồng trong gia đình có người cao tuổi. Quan niệm này phản ánh mong ước giản dị của người xưa: sống lâu, đủ ăn, đủ mặc và một mái nhà bình yên gắn bó với thiên nhiên.
