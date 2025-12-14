Hà Nội

Tìm thấy sắc lệnh 2.200 năm chứa bí mật chưa từng biết

Các nhà khảo cổ tìm thấy bản khắc sắc lệnh về vua Eumenes của Pergamon, mang lại hiểu biết mới về lịch sử cổ đại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Thành phố cổ Antandros nằm dưới chân dãy núi Kazdağları thuộc quận Edremit của Balıkesir, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là thành lập vào thế kỷ thứ 10 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Ege.
Thành phố cổ Antandros nằm dưới chân dãy núi Kazdağları thuộc quận Edremit của Balıkesir, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là thành lập vào thế kỷ thứ 10 Trước Công Nguyên.
Trong một cuộc khai quật khảo cổ tại thành phố cổ Antandros này, các chuyên gia đến từ trường Đại học Ege bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Ege.
Trong một cuộc khai quật khảo cổ tại thành phố cổ Antandros này, các chuyên gia đến từ trường Đại học Ege bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ.
Nhóm phát hiện một tảng đá có cạnh nhẵn, bị úp ngược và nằm trong một kênh dẫn nước vào giếng. Ảnh: @Đại học Ege.
Nhóm phát hiện một tảng đá có cạnh nhẵn, bị úp ngược và nằm trong một kênh dẫn nước vào giếng.
Đó là một văn bản khắc gồm 22 dòng sắc lệnh, ước tính có niên đại khoảng 2.200 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Ege.
Đó là một văn bản khắc gồm 22 dòng sắc lệnh, ước tính có niên đại khoảng 2.200 năm tuổi.
Khi dịch ra kết quả cho thấy, văn bản này ra lệnh rằng, một vị chỉ huy được vua Eumenes của Pergamon cử đến Antandros phải được tôn vinh và đối đãi với nhiều đặc ân. Ảnh: @Đại học Ege.
Khi dịch ra kết quả cho thấy, văn bản này ra lệnh rằng, một vị chỉ huy được vua Eumenes của Pergamon cử đến Antandros phải được tôn vinh và đối đãi với nhiều đặc ân.
Khả năng lớn, trong quá khứ tảng đá sắc lệnh này được đặt ở nơi như quảng trường trong thành phố cổ, nơi mọi người đều có thể nhìn thấy. Ảnh: @Đại học Ege.
Khả năng lớn, trong quá khứ tảng đá sắc lệnh này được đặt ở nơi như quảng trường trong thành phố cổ, nơi mọi người đều có thể nhìn thấy.
Khám phá quan trọng này mang lại những hiểu biết quý giá về lịch sử Vương quốc Pergamon và phong cách cai trị của Vua Eumenes. Ảnh: @Đại học Ege.
Khám phá quan trọng này mang lại những hiểu biết quý giá về lịch sử Vương quốc Pergamon và phong cách cai trị của Vua Eumenes.
