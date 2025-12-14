Hà Nội

Vũ Văn Thanh 'chi mạnh tay' cho bạn gái vì... ốm

Cộng đồng trẻ

Vũ Văn Thanh 'chi mạnh tay' cho bạn gái vì... ốm

Ngày 14/12, bạn gái Vũ Văn Thanh đăng tải bức ảnh chụp màn hình giao dịch ngân hàng, trong đó cô được bạn trai chuyển khoản 499.999.999 đồng.

Ngày 14/12, Trần Bích Hạnh đăng tải bức ảnh chụp màn hình giao dịch ngân hàng, trong đó cô được bạn trai, cầu thủ Vũ Văn Thanh, chuyển khoản 499.999.999 đồng. "Hôm qua ốm sốt, anh í ting ting (chuyển khoản - PV), hôm nay cũng đỡ chút", cô khoe.
Nàng WAG sinh năm 1993 cũng chia sẻ nếu Văn Thanh tặng các món quà thông thường, cô sẽ sử dụng.
Song mỗi khi Văn Thanh tặng tiền, Bích Hạnh đều gom lại gửi tiết kiệm bởi không muốn tiêu tiền của anh. "Dồn cũng mấy sổ rồi đấy", cô tiết lộ.
Kể từ khi công khai hẹn hò hồi tháng 4, đúng dịp sinh nhật 29 tuổi, Vũ Văn Thanh thường xuyên tỏ ra chiều chuộng, hào phóng với "hot girl phòng gym".
Dịp 20/10, nam hậu vệ cũng sớm tậu chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam làm quà tặng bạn gái.
Hồi tháng 7, Bích Hạnh còn gây chú ý khi cho biết bạn trai bỏ 100% tiền khi mua một căn nhà song để cô đứng tên chung trong sổ đỏ. Số tiền lương, thưởng hàng tháng nhận được, anh cũng đăng ký nhận bằng số tài khoản của bạn gái.
"Ở cạnh anh, tôi chẳng phải đụng tay làm gì cả, chăm chút tôi từ những điều nhỏ nhất. Mong anh ta mãi như vậy nha", Bích Hạnh từng chia sẻ trên trang cá nhân.
Không kém cạnh bạn trai, Bích Hạnh cũng là một trong số những cái tên giỏi kiếm tiền của dàn WAG Việt. Hiện làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ, cô thường xuyên khoe thu nhập "khủng", tự mua nhà, tậu xe sang.
Bên cạnh tình cảm mặn nồng, thời gian qua, cặp đôi chị em lộ nhiều bằng chứng khiến người hâm mộ đoán Văn Thanh và Bích Hạnh sắp về chung một nhà.
Cụ thể, Văn Thanh và Bích Hạnh không ngần ngại gọi nhau là "chồng", "vợ", cùng để trạng thái "đã đính hôn" trên tài khoản Facebook. Khi phản hồi các bình luận "giục cưới" của người quen, bạn bè, cả hai cũng ẩn ý: "Lên đồ thôi" hay "Chuẩn bị dần".
Thiên Anh
